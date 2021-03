Comment installer la version bêta d’Android 12 sur votre téléphone dès maintenant

Comme il s’agit d’une version préliminaire pour les développeurs et non d’une version bêta publique, Google limite les moyens de l’installer. Vous devrez maîtriser le SDK Android et les outils de ligne de commande de votre ordinateur si vous souhaitez réaliser ce tour de magie, mais nous sommes là pour vous guider tout au long du processus.

À l’heure actuelle, le seul moyen d’installer l’Android 12 Developer Preview est de faire clignoter une image d’usine. Vous pouvez écraser n’importe quelle version d’Android en faisant clignoter une image d’usine complète, bien que cela réinitialise complètement votre téléphone, ou vous pouvez charger une image OTA (over-the-air) sur une installation Android 11 existante et conserver vos données.

Avant de passer par les étapes de chargement latéral des mises à jour Android, il est fortement recommandé d’avoir une connaissance préalable de l’utilisation du SDK Android (kit de développement logiciel) et du terminal (OS X ou Linux) ou de l’invite de commande (Windows), tel quel. possible d’endommager votre appareil en cas de problème dans le processus suivant.

Si vous devez télécharger le SDK Android, vous pouvez le récupérer sur le site Web de développement Android et suivre leurs instructions pour l’installer correctement. Pour le processus suivant, tout ce dont vous aurez besoin est les fichiers adb et fastboot qui se trouvent dans le Outils de plateforme , alors assurez-vous de lire la description sur le site de développement et de récupérer le bon téléchargement.

De plus, toutes les commandes suivantes sont écrites comme elles le seraient dans Terminal sur une plate-forme Linux ou OS X. Si vous suivez ce guide et que vous utilisez un ordinateur Windows, vous n’aurez pas besoin d’utiliser le « ./« vu dans le guide. Tapez simplement le reste de la commande ligne par ligne dans l’ordre dans lequel elles sont répertoriées et vous serez bon.

Activer les paramètres du développeur et le débogage USB

Accédez à votre téléphone Réglages Faites défiler jusqu’à À propos du téléphone / tablette. Appuyez sur le Numéro de build sept fois jusqu’à ce que la boîte de dialogue indique que vous êtes maintenant un développeur. Revenez au menu Paramètres et appuyez sur Système. Appuyez sur Avancée. Appuyez sur le Options de développeur. Permettre Déverrouillage OEM. Entrez votre Pin ou mot de passe procéder. Permettre Débogage OEM.

Si cela est fait correctement, ce sera tout ce que vous devrez faire sur votre téléphone ou votre tablette pour le moment.

Déverrouiller votre bootloader

Les téléphones Pixel achetés auprès de Google ont directement un chargeur de démarrage que vous pouvez déverrouiller. Si vous souhaitez flasher manuellement le logiciel, vous devrez le faire.

Pour ce faire, vous devez d’abord démarrer votre chargeur de démarrage. Vous pouvez éteindre manuellement votre téléphone ou votre tablette et maintenir la touche bouton marche et le bouton de réduction du volume pour accéder au menu Bootloader de votre appareil ou vous pouvez entrer les commandes suivantes dans votre terminal ou à l’invite de commande.

Exécutez la commande suivante pour vous assurer que votre appareil est correctement connecté à votre ordinateur. S’il renvoie une chaîne de caractères, cela signifie que vous êtes prêt à commencer la mise à jour de votre appareil.

./adb devices

Maintenant, pour entrer dans le Menu du chargeur de démarrage exécutez simplement la commande suivante.

./adb reboot bootloader

Au bas de l’écran, il y aura plusieurs éléments répertoriés, y compris le état de verrouillage de l’appareil. Cela devrait dire verrouillé à moins que vous n’ayez déverrouillé votre chargeur de démarrage dans le passé et que vous ne l’ayez plus jamais verrouillé.

Pour déverrouiller votre chargeur de démarrage, qui n’est requis que lors du flashage d’une image de micrologiciel d’origine (pas de chargement latéral d’une mise à jour), vous devez entrer les commandes suivantes. N’oubliez pas que lors du déverrouillage du chargeur de démarrage de votre téléphone, il retour aux paramètres d’usine votre appareil, vous perdrez donc tout ce qui y est stocké. Si vous n’avez pas encore sauvegardé quoi que ce soit d’important sur votre appareil, vous pouvez appuyer sur le bouton marche tandis que Début est mis en surbrillance dans le menu Bootloader et cela vous permettra de redémarrer votre appareil comme d’habitude. Revenons maintenant au déverrouillage de votre chargeur de démarrage.

Tapez maintenant:

./fastboot flashing unlock

Une boîte de dialogue apparaîtra sur l’appareil vous demandant si vous êtes sûr du déverrouillage. Encore une fois, ce sera réinitialiser votre appareil aux paramètres d’usine, donc si vous souhaitez quitter le processus, il vous suffit de sélectionner non avec le bouton d’alimentation. Si vous êtes prêt à déverrouiller votre chargeur de démarrage, appuyez sur le bouton bouton d’augmentation du volume et puis le bouton marche pour confirmer que vous souhaitez déverrouiller votre chargeur de démarrage.

./fastboot reboot-bootloader

Il est recommandé de redémarrer le chargeur de démarrage juste pour se vérifier afin de s’assurer que tout fonctionne correctement avant de passer à l’étape suivante.

Faire clignoter l’image d’usine d’Android 12 sur votre téléphone

Maintenant que votre chargeur de démarrage est déverrouillé, il est temps de flasher le nouveau firmware. Pour trouver les images, rendez-vous sur la page des images d’usine d’Android 12, recherchez votre appareil et téléchargez la dernière image. Il est plus simple de décompresser le fichier dans le Outils de plateforme dossier que vous avez téléchargé (où se trouvent les fichiers adb et fastboot) afin que vous n’ayez pas à taper le chemin des différents fichiers lors du flashage du firmware. (Ou si vous savez que vous pouvez faire glisser un fichier dans une fenêtre de terminal pour copier le chemin, faites-le.)

Pour commencer, assurez-vous que vous êtes toujours dans le menu du chargeur de démarrage sur votre appareil et vérifiez que votre chargeur de démarrage est bien déverrouillé.

Tout d’abord, assurez-vous que votre ordinateur communique correctement avec votre téléphone ou votre tablette. Tant que le numéro de série de votre appareil revient en tant qu’appareil connecté, vous êtes prêt à commencer la mise à jour de votre appareil.

./fastboot devices

Une fois que vous avez vérifié que le téléphone et l’ordinateur peuvent communiquer comme ils le doivent, vous pouvez vous mettre à clignoter.

Le moyen le plus simple d’installer une image d’usine Android via le chargeur de démarrage consiste à utiliser le flash-tout scénario. Vous trouverez un fichier .bat pour Windows et un fichier .sh pour Mac et Linux dans l’image que vous avez téléchargée et ils peuvent automatiser l’ensemble du processus pour vous. Pour commencer, assurez-vous que votre téléphone est branché et laissez-le branché pendant tout le processus. Entrez ensuite la commande suivante.

./flash-all

Ce processus ne doit pas être interrompu une fois lancé et par défaut, il efface toutes vos données utilisateur. Laissez-le faire son travail et une fois terminé, vous redémarrerez sur Android 12.

Vous pouvez également flasher chaque fichier individuellement. Les étapes sont un peu plus compliquées mais suivent la même idée générale: entrez une commande pour flasher un fichier et ne touchez à rien jusqu’à ce que la fenêtre de votre terminal dise que c’est terminé.

Tout d’abord, vous devrez flasher le chargeur de démarrage mis à jour avec la commande suivante.

./fastboot flash bootloader [bootloader file].img

Vous ne verrez rien sur l’écran de votre appareil, mais il devrait y avoir une boîte de dialogue dans votre terminal ou une invite de commande. Lorsque vous avez terminé de flasher le chargeur de démarrage, vous devez redémarrer le chargeur de démarrage pour vous assurer que tout fonctionne toujours correctement.

./fastboot reboot-bootloader

Ensuite, vous flashez les radios mises à jour. Cette étape n’est nécessaire que si vous mettez à jour le firmware d’un téléphone ou tablette équipé de radios cellulaires intégré dedans.

./fastboot flash radio [radio file].img

./fastboot reboot-bootloader

Enfin, il est temps de flasher l’image système réelle sur votre téléphone ou votre tablette.

./fastboot -w update [image file].zip

Lorsque cela est fait, votre téléphone redémarrera et démarrera normalement. Comme ce processus efface toutes les données de votre appareil, il faudra un peu plus de temps pour que votre appareil démarre pour la première fois. Une fois que vous avez été accueilli avec le processus de configuration de l’appareil, vous savez que vous avez réussi à flasher une nouvelle version du micrologiciel.

Faire clignoter l’image OTA d’Android 12 sur votre téléphone

Si vous souhaitez essayer Android 12 sur votre Pixel mais que vous ne voulez pas perdre de données, la meilleure option est de charger l’image OTA complète. Cela installera Android 12 sur la version Android 11 en cours d’exécution, mais garantira que vos données sont toujours intactes. Avant de commencer, assurez-vous qu’aucune mise à jour OTA n’est encore installée sur votre Pixel. Aller à Paramètres> À propos du téléphone> Mises à jour du système et voyez qu’il n’y a pas de mises à jour en attente. Assurez-vous également que vous avez débogage USB activé sur votre téléphone.

Pour commencer, accédez à la page des images OTA d’Android 12 et téléchargez la version appropriée pour votre Pixel. Pour charger la version sur votre Pixel, vous devrez utiliser ADB – je suis un fan des pilotes Universal ADB. Une fois que vous l’avez installé sur votre machine Windows et que l’image OTA a été téléchargée, vous pouvez commencer à charger la compilation.

Vous devrez d’abord mettre votre téléphone en mode de récupération. Vous pouvez éteindre puis maintenez le bouton d’alimentation avec le Baisser le volume pendant quelques secondes pour accéder au menu du chargeur de démarrage, puis sélectionnez l’option de récupération à l’aide du Baisser le volume bouton.

Ici, vous devriez voir la mascotte Android face vers le bas avec un point d’exclamation dessus. Maintenez le Bouton marche et appuyez sur Monter le son une fois pour entrer en mode de récupération. Accédez à l’option qui dit Appliquer la mise à jour d’ADB en utilisant le Monter le son et confirmez la sélection en appuyant sur Bouton marche une fois.

Vous êtes maintenant prêt à charger l’image OTA. Confirmez que votre téléphone est capable de se connecter à votre ordinateur et détectable. Pour cela, branchez votre Pixel à votre ordinateur et exécutez ce qui suit dans l’invite de commande:

adb devices

Vous devriez voir le numéro de série de votre téléphone et charge latérale à côté de cela. Nous pouvons maintenant faire clignoter la version OTA; exécutez simplement ce qui suit dans CMD:

adb sideload ota_file.zip

Ici, vous devrez changer ota_file.zip avec le nom de fichier de la version OTA de votre appareil particulier. J’installe Android 12 sur un Pixel 3 XL, j’ai donc entré ce qui suit: adb sideload crosshatch-ota-spp1.210122.020.a3-d0b7a955.zip dans CMD. Pour que cela fonctionne, assurez-vous que le fichier OTA se trouve dans le même répertoire que le chemin CMD.

Une fois le fichier OTA transféré sur votre téléphone, il devrait revenir au menu de récupération. Aller vers Redémarrer le système maintenant et confirmez avec le Puissance bouton pour redémarrer votre téléphone. La mise à jour OTA sera installée et votre téléphone passera à Android 12 sans perdre de données.

