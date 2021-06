Comment installer la version bêta de macOS Monterey sur votre Mac

Vous voulez découvrir toutes les nouveautés de macOS Monterey comme Universal Control, FaceTime’s SharePlay, le nouveau mode Focus, l’application Raccourcis, Live Text, le tout nouveau Safari, et plus encore ? Continuez à lire pour savoir comment installer la version bêta du développeur macOS Monterey.

Apple a dévoilé la prochaine version majeure de macOS lors de son keynote WWDC21 et a rendu la version bêta du développeur disponible pour tester sur Mac. Pendant ce temps, la première version bêta publique de macOS 12 Monterey arrivera en juillet.

La fonctionnalité passionnante de contrôle universel n’est pas disponible dans la première version bêta du développeur macOS Monterey, mais j’espère que nous la verrons bientôt.

Si vous souhaitez également installer la version bêta d’iOS 15, nous avons un guide détaillé à ce sujet ici.

Comment installer la version bêta du développeur macOS Monterey

Gardez à l’esprit qu’il est préférable d’utiliser un Mac secondaire pour installer la version bêta de macOS Monterey, car les problèmes de performances et de fiabilité sont courants. Et voici la liste complète des Mac compatibles avec les nouveaux logiciels.

Si vous n’êtes pas déjà inscrit en tant que développeur Apple, vous devrez le faire ici (coûte 99 $/an). Sinon, vous pouvez attendre le programme bêta public gratuit qui sera lancé en juillet.

Faites une nouvelle sauvegarde de votre Mac au cas où vous souhaiteriez rétrograder votre appareil à tout moment Sur votre Mac, rendez-vous sur le site Web des développeurs d’Apple Cliquez sur Compte dans le coin supérieur droit et connectez-vous si vous ne l’êtes pas déjà Cliquez maintenant sur le icône à deux lignes dans le coin supérieur gauche, choisissez Téléchargements et assurez-vous que l’onglet « Systèmes d’exploitation » est sélectionné en haut Cliquez sur Installer le profil à côté de la version bêta de macOS Monterey Dirigez-vous vers votre dossier Téléchargements et vous devriez voir l’utilitaire d’accès macOS bêta Double-cliquez dessus pour monter l’image disque de l’utilitaire, maintenant double-cliquez sur Access Utility.pkg pour installer le profil bêta de macOS sur votre Mac. La fenêtre Préférences Système > Mise à jour du logiciel doit se lancer automatiquement avec l’apparition de la version bêta de macOS 12, cliquez sur Mettre à jour maintenant pour télécharger la mise à jour (presque 12 Go) Lorsque le téléchargement est terminé, vous verrez une nouvelle fenêtre pour installer macOS Monterey, cliquez sur Continuer

Suivez les invites pour terminer l’installation bêta

Voici à quoi ressemble le processus d’installation de la version bêta de macOS Monterey pour les développeurs :









