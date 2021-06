Prêt à tester toutes les nouvelles fonctionnalités arrivant avec iOS 15 comme le SharePlay de FaceTime, le mode Focus, Live Text, Siri hors ligne, le tout nouveau Safari, les notifications repensées, et plus encore ? Suivez la procédure d’installation des bêtas développeur iOS 15 et iPadOS 15.

Apple a annoncé la prochaine version majeure d’iOS et d’iPadOS lors de sa conférence WWDC21 et a rendu les deux versions bêta des développeurs disponibles pour les tester sur iPhone et iPad. Pendant ce temps, la première version bêta publique d’iOS 15 arrivera en juillet.

Gardez à l’esprit que c’est généralement une mauvaise idée d’exécuter une version bêta précoce sur votre iPhone ou iPad principal, car il y a des problèmes de performances et de fiabilité à résoudre.

La première version bêta d’iOS 15 a une taille d’un peu moins de 5 Go.

Comment installer les bêtas développeur iOS 15 et iPadOS 15

Si vous n’êtes pas déjà inscrit en tant que développeur Apple, vous devrez le faire ici. Sinon, vous pouvez attendre le programme bêta public gratuit qui sera lancé en juillet.

Effectuez une nouvelle sauvegarde de votre iPhone ou iPad avec votre Mac ou votre PC au cas où vous souhaiteriez rétrograder votre appareil à tout moment Sur votre iPhone ou iPad, rendez-vous sur le site Web des développeurs d’Apple Appuyez sur le bouton icône à deux lignes dans le coin supérieur gauche, connectez-vous si vous n’êtes pas déjà sous Compte

Appuyez à nouveau sur l’icône à deux lignes dans le coin supérieur gauche, choisissez Téléchargements

Balayez vers le bas et appuyez sur Installer le profil à côté de la version bêta d’iOS 15 ou de la version bêta d’iPadOS 15 Permettre pour télécharger le profil, appuyez sur Fermer

Se diriger vers Paramètres sur votre appareil et appuyez sur Profil téléchargé près du haut Appuyez sur Installer dans le coin supérieur droit, entrez votre mot de passe si nécessaire Lisez l’accord de consentement, puis appuyez sur Installer deux fois de plus Votre iPhone ou iPad vous invitera à redémarrer pour terminer les modifications Après le redémarrage, revenez à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle

Vous devriez voir iOS 15 disponible, appuyez sur Télécharger et installer

Voici à quoi ressemble le processus sur iPhone :

Plus de couverture WWDC :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :