Comment installer les cadrans (PRODUCT)RED de l’Apple Watch à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida

Apple offre six visages Apple Watch gratuits en reconnaissance de la Journée mondiale du sida et de son support de longue date pour PRODUCT (RED). Les visages gratuits sont disponibles sur le site Web d’Apple et fonctionnent sur les meilleures montres Apple, y compris la 2021 Apple Watch Series 7.

Reconnaissez la Journée mondiale de lutte contre le sida sur votre poignet

Voici les étapes à suivre pour installer ces cadrans Apple Watch (PRODUCT)RED spéciaux sur votre appareil portable :

Accédez à la page Web spéciale (PRODUCT)RED depuis votre iPhone. Faites défiler jusqu’au Visages Apple Watch section. Robinet Ajouter un cadran Apple Watch pour le visage Apple Watch unique que vous souhaitez télécharger sur votre appareil portable. Les six faces sont World Time, Numerals Mono, Gradient, Stripes, Color et Typograph.

Choisir Permettre dans le menu contextuel pour confirmer votre sélection.

Répétez les étapes pour ajouter des faces supplémentaires. Vos nouveaux cadrans de montre sont stockés comme n’importe quel autre dans l’application Apple Watch sur votre iPhone. Apportez les modifications que vous souhaitez à partir de l’application.

Product Red, également stylisé sous le nom de (PRODUCT)RED, est une marque sous licence de la société Red, qui cherche à impliquer la section privée dans la sensibilisation et la collecte de fonds pour aider à éliminer le VIH/SIDA. Outre Apple, les sociétés partenaires incluent Nike, American Express (Royaume-Uni), The Coca-Cola Company, Starbucks, Converse, Electronic Arts, Primark, Head, Buckaroo, Penguin Classics (Royaume-Uni et international), Gap, Armani, FIAT, Hallmark (États-Unis ), SAP, Beats Electronics et Supercell.

Le concept Product Red a été introduit en 2006 par Bono de U2 et Bobby Shiver de la campagne One et DATA. L’argent collecté grâce à Product Red est reversé au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Outre les cadrans Apple Watch, Cupertino propose une gamme croissante de produits PRODUCT (RED). Il s’agit notamment d’un iPhone 13, d’un iPhone 12 et d’un iPhone SE (2e génération) en édition spéciale et d’un iPod touch, y compris des étuis assortis. En outre, il existe également un PRODUIT (ROUGE) Apple Watch Series 7, des bracelets Apple Watch, un haut-parleur portable Beats Pill + et des écouteurs sans fil Beats Solo3.

Fonce

Les cinq visages Apple Watch mentionnés ci-dessus montrent grandement votre soutien à PRODUCT(RED) lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida et les 365 autres jours par an ! Téléchargez-les aujourd’hui.

