Comment installer l’iPadOS 15.2 beta 4 sur votre iPad

27 octobre 2021 : Apple lance la première version bêta d’iPadOS 15.2 aux développeurs

Apple a lancé la première version bêta d’iPadOS 15.2 aux développeurs. Vous pouvez télécharger cette version mise à jour en direct comme vous le feriez pour toute autre mise à jour bêta.

21 octobre 2021 : Apple prépare la deuxième version candidate d’iPadOS 15.1 aux développeurs avec iPad mini 6

18 octobre 2021 : Apple lance la release candidate d’iPadOS 15.1 aux développeurs

13 octobre 2021 : Apple lance la quatrième bêta d’iPadOS 15.1 aux développeurs

6 octobre 2021 : Apple lance la troisième bêta d’iPadOS 15.1 aux développeurs

28 septembre 2021 : Apple lance la deuxième bêta d’iPadOS 15.1 aux développeurs

21 septembre 2021 : Apple lance la première bêta d’iPadOS 15.1 aux développeurs

14 septembre 2021 : Apple lance iPadOS 15 RC

31 août 2021 : Apple lance iPadOS 15 beta 8

25 août 2021 : Apple lance iPadOS 15 beta 7

17 août 2021 : Apple lance iPadOS 15 beta 6

10 août 2021 : Apple lance iPadOS 15 beta 5

27 juillet 2021 : Apple lance iPadOS 15 beta 4

14 juillet 2021 : Apple lance iPadOS 15 beta 3

24 juin 2021 : Apple lance iPadOS 15 beta 2

7 juin 2021 : Apple lance iPadOS 15 beta 1

Apple a lancé la première version bêta d’iPadOS 15 aux développeurs. Vous pouvez télécharger la version bêta maintenant et l’installer via votre Mac, et vous devriez bientôt pouvoir installer le profil et télécharger la version bêta en tant que mise à jour sans fil directement sur votre iPad.

7 juin 2021 : Apple annonce iPadOS 15

Apple a officiellement annoncé iPadOS 15. De nombreux changements doivent être testés avant son lancement public cet automne. Les développeurs pourront donc bientôt mettre la main sur la version bêta initiale.