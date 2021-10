. vous est présenté par CleanMyMac X. Trouvez les fichiers indésirables cachés, les vieux dossiers volumineux, les applications inutilisées et les gros consommateurs de mémoire. Vous pouvez également utiliser CleanMyMac X pour supprimer les logiciels malveillants, les fenêtres contextuelles indésirables et les extensions de virus. Essayez-le gratuitement.

Vous voulez découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications apportées à macOS 12 Monterey ? Suivez la procédure d’installation de macOS Monterey sur votre Mac pour utiliser les raccourcis, le nouveau Safari, le mode Focus, AirPlay sur Mac et bien plus encore. Nous examinerons également la compatibilité matérielle Mac, l’espace disque dont vous aurez besoin et la stabilité de Monterey.

Les nouvelles fonctionnalités dévoilées avec macOS 12 Monterey incluent un Safari totalement repensé, une application de raccourcis arrivant sur le Mac, un nouveau mode Focus, Quick Notes, AirPlay vers Mac, Universal Control pour fonctionner de manière transparente sur plusieurs appareils Apple (en différé), et plus encore.

Du côté positif, macOS Monterey s’est avéré assez stable pendant la période bêta, en particulier les dernières versions, il sera donc probablement sûr à installer pour la plupart des utilisateurs tout de suite. Mais comme toujours, assurez-vous que vos applications critiques sont compatibles avec Monterey avant de mettre à jour votre Mac, et n’oubliez pas de faire une sauvegarde.

Comment installer macOS Monterey sur votre Mac

macOS 12.0.1 est la première version publique de Monterey, sa taille est d’environ 12 Go et vous aurez besoin d’un peu plus d’espace disque que cela. Gardez à l’esprit que le téléchargement peut prendre plusieurs heures ou plus selon votre connexion Internet et les serveurs d’Apple.

Si vous n’êtes pas sûr, vérifiez si votre Mac est compatible avec macOS Monterey Créez une nouvelle sauvegarde de votre Mac au cas où vous auriez des problèmes et que vous vouliez rétrograder et que vous deviez restaurer Vous pouvez télécharger macOS Monterey via OTA (Préférences Système > Mise à jour logicielle) ou utilisez ce lien pour obtenir le système d’exploitation dans le Mac App Store Cliquez sur le bouton bleu « Obtenir » dans l’App Store ou « Mettre à niveau maintenant » dans les Préférences Système Une fois le téléchargement terminé, le programme d’installation devrait s’ouvrir automatiquement Cliquez sur « Continuer » et suivez les instructions Ne fermez pas votre MacBook ou ne mettez pas votre Mac en veille pendant le processus d’installation

Voici à quoi ressemble la recherche de Monterey dans les Préférences Système :

Ou vous pouvez vous rendre sur le Mac App Store pour le télécharger :

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités que vous attendez le plus avec macOS Monterey ? Partagez vos pensées dans les commentaires!

. vous est présenté par CleanMyMac X. Trouvez les fichiers indésirables cachés, les vieux dossiers volumineux, les applications inutilisées et les gros consommateurs de mémoire. Vous pouvez également utiliser CleanMyMac X pour supprimer les logiciels malveillants, les fenêtres contextuelles indésirables et les extensions de virus. Essayez-le gratuitement.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :