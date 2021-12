Comment installer OxygenOS 12 sur votre OnePlus 9 (et pourquoi vous ne devriez peut-être pas)

Pour ceux qui en ont besoin, voici de l’aide

Après avoir subi un rappel embarrassant, OxygenOS 12 (basé sur Android 12) est enfin de retour pour les OnePlus 9 et 9 Pro. Mais est-ce le bon choix pour l’installer sur votre appareil ? Nous allons vous expliquer comment obtenir la nouvelle mise à jour et pourquoi vous ne le souhaitez peut-être pas.

Si vous avez mis à jour votre OnePlus 9 ou 9 Pro lors de la première impulsion d’OxygenOS 12, connue sous le nom de version C.36, la mise à jour actuelle marquée C.39 devrait résoudre un assortiment de problèmes critiques tels que les problèmes de connexion avec le réseau mobile et le blocage du téléphone. Vous devez effectuer la mise à jour le plus tôt possible.

Au moment de la publication, des fichiers de mise à jour OTA complets sont disponibles au téléchargement au bas de cet article XDA-Developers et prêts à être téléchargés. Le moyen le plus simple de l’installer consiste à utiliser votre appareil OnePlus 9 pour télécharger le fichier de mise à jour qui correspond à votre modèle et à votre région : Europe, Inde ou reste du monde.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Ensuite, allez dans votre les paramètres du système, sélectionnez Système, ensuite Mises à jour système. Frappez le icône de rouage dans le coin supérieur droit et appuyez sur Mise à niveau locale. Vous serez ensuite invité à rechercher et à sélectionner le fichier de mise à jour, conditionné au format .zip. L’appareil installera alors la mise à jour. Une fois cela fait, vous pouvez redémarrer votre appareil pour que la mise à jour prenne effet.

Que faire si vous n’avez pas installé la mise à jour C.36? Eh bien, la nouvelle mise à jour C.39 va toujours casser ou limiter certaines capacités que C.36 a cassées, y compris le remplissage automatique de Chrome et l’application Google Camera, donc si vous appréciez ces capacités, attendez plutôt une mise à jour ultérieure. C.39 est essentiellement un correctif pour le sommet de la pyramide de triage.

Si vous préférez toujours creuser, vous pouvez suivre les instructions de chargement latéral ci-dessus ou, si vous êtes paresseux, attendre une mise à jour en direct qui sera distribuée progressivement à travers la base d’utilisateurs au cours des deux prochaines semaines. Vous pouvez harceler les serveurs OnePlus en vous rendant sur Paramètres > Système > Mises à jour du système, puis reculer et revenir plusieurs fois à l’écran.

Si vous obtenez la mise à jour et décidez de la laisser passer, assurez-vous que le numéro de version a C.39 à la toute fin avant de le faire.

Le dernier et le plus grand Shield TV Pro de Nvidia est à 20 $ de réduction en ce moment

Vous ne voyez même pas souvent le mot « accord » à côté de « Bouclier »

Lire la suite

A propos de l’auteur

Jules Wang (1253 articles publiés)



Jules a rejoint l’équipe Android Police en 2019. Avant cela, il était chez Pocketnow. Il aime les transports en commun, les podcasts et les gens en général. Il aime également avoir une vision globale de la technologie, de la façon dont les gens sont attirés par elle à la façon dont elle est utilisée dans toutes les autres industries.

Plus de Jules Wang