Comment installer une application dans Android Auto sans avoir à rooter | La technologie

Google est sur le tableau de bord de nombreuses voitures, mais cela ne signifie pas que nous en profitons pleinement. Android Auto ne nous permet pas d’installer des applications si nous n’avons pas d’autorisations root sur notre appareil, nous vous montrons une application avec laquelle vous n’en aurez pas besoin.

Le pari de Google pour les voitures est toujours Android Auto. Cette version du système d’exploitation mobile Mountain View est née en 2015 et depuis lors, elle n’a pas été mise à jour avec des améliorations pour tous les utilisateurs. Il a une concurrence comme la version d’Apple et, bien sûr, les navigateurs classiques.

Mais pour les utilisateurs d’appareils intelligents Android, la version voiture reste la plus confortable et la plus facile à utiliser, car elle reste une interface plus gérable pour les situations dans lesquelles on est au volant. En outre, a le support d’un grand nombre d’applications et, surtout, celles de Google: Téléphone, YouTube Music, Google Maps, Agenda et un long etc.

Mais qu’en est-il des applications qui ne sont pas prises en charge par Android Auto? La réponse courte est qu’elle ne peut pas être utilisée dans cette interface, alors que la réponse longue est que l’utilisation d’ingéniosité et l’installation d’une application peuvent utiliser ces applications.

Pour l’installer, il suffit de se rendre sur le lien suivant, une page Google Chrome s’ouvrira et dans laquelle les différentes versions apparaîtront. Celui que nous devrons installer est 1.2. Ça oui, l’installation doit se faire aux frais et risques de chaque utilisateurCe n’est pas une application trouvée dans la boutique d’applications Android. Vous devrez même activer l’installation d’applications à partir de sources externes sur Android.

Si nous avons décidé de l’installer, ce qui apparaîtra est un écran avec plusieurs sections qui montrent les options de téléchargement des applications. En cliquant sur l’un d’entre eux, le téléchargement des applications listées commencera, car il est logique qu’elles soient installées sur notre mobile. Ce qui est intéressant, c’est qu’en connectant le mobile à la voiture, on peut accéder à ces applications une fois que c’est avec l’interface Android Auto.

C’est une application vraiment intéressante car Il vous permet d’installer des applications sans avoir à rooter votre mobile afin de modifier les applications compatibles avec Android Auto.

Le seul inconvénient est que cette application est actuellement entièrement en anglais et qu’aucune traduction n’est attendue et, que, Vous ne pouvez pas effectuer plus d’un téléchargement d’application par mois. Autrement dit, si nous téléchargeons l’une des applications qui apparaissent dans AAAD, nous ne pourrons pas en télécharger une autre pendant un mois.