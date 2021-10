Comment installer une mise à niveau SSD PS5 (plus facile que vous ne le pensez)

Deux bons goûts qui ont bon goût ensemble. Image : Sony/Samsung/Kotaku

Le mois dernier, Sony a finalement mis à niveau le micrologiciel PlayStation 5 avec prise en charge du stockage supplémentaire via les disques SSD NVMe M.2 (c’est-à-dire les derniers modèles rapides de SSD). Bien qu’il ne soit pas aussi simple que d’ouvrir le couvercle et d’insérer une puce, avec le bon matériel et un seul petit tournevis cruciforme, le processus est un jeu d’enfant, même si vous êtes confiné dans un lit d’hôpital comme moi.

Depuis le retour de ma PlayStation 5 de lancement en novembre de l’année dernière, j’ai rempli les 667 Go utilisables de son lecteur d’un téraoctet à ras bord encore et encore. Entre les nouveaux grands jeux, les anciens jeux PS4 que j’avais l’intention de revoir et les vidéos capturées, j’ai gardé la console pleine à au moins 80% à tout moment. J’ai dû supprimer plusieurs jeux auxquels je voulais jouer personnellement afin de faire de la place à des jeux auxquels je devais jouer pour le travail, et même si je me promets d’y revenir, il y a tout ça à l’abri des regards , hors de l’esprit chose.

Et j’ai donc décidé de mettre à niveau. Dès que la mise à jour du système permettant les SSD est tombée, j’ai commencé à magasiner. Ensuite, j’ai arrêté, car Sony a suggéré que nous utilisions un dissipateur thermique avec le lecteur que nous avons installé, et j’étais confus quant à savoir quel SSD et dissipateur thermique allaient ensemble. Ensuite, Samsung a annoncé une version de son excellent SSD 980 Pro avec son propre dissipateur thermique préinstallé, et le jeu était de retour.

L’augmentation du stockage commence. Crédit photo : Mike Fahey / Kotaku

J’ai choisi le 980 Pro car il est ridiculement rapide, avec des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 7 000 Mo/s (mégaoctets par seconde) et des vitesses d’écriture de 5 000 Mo/s. Alors que le 980 Pro est disponible en un et deux téraoctets, j’ai opté pour le plus petit car plus j’ai de place, plus je ne jouerai jamais sur ma console. Vous devriez voir mon Switch. J’ai ajouté un seul téraoctet et c’est un cauchemar.

Je voulais choisir le modèle avec dissipateur thermique, qui sera mis en vente le 29 octobre (Samsung a fourni une pièce à accès anticipé pour évaluation), car je ne voulais pas avoir à rechercher un dissipateur thermique séparé. Je ne voulais pas risquer d’en obtenir un trop grand pour l’emplacement de lecteur M.2 de la PS5 ou avoir à m’inquiéter de le mettre dans le bon sens. Par rapport à la version sans dissipateur thermique du 980 Pro, c’est environ 20 $ de plus, 230 $ contre 250 $. Cela ne me dérangerait pas de payer 20 $ de plus pour un peu moins de tracas.

La seule chose effrayante à propos de l’ouverture de ma console PS5 était les bugs. Nous sommes actuellement en train de passer d’un appartement délabré et infesté d’insectes à une nouvelle maison toute neuve. Les consoles de jeux, avec leur chaleur et leurs intérieurs exigus, sont des aimants à insectes. Je me suis abstenu de prendre des photos avant d’aller à l’intérieur de la PS5 avec des lingettes imbibées d’alcool et de l’air comprimé, mais cela ne veut pas dire que je n’ai pas d’images cauchemardesques gravées dans mon cerveau. Nettoyez régulièrement vos consoles, les enfants. Ne soyez pas un Fahey.

Grand fan des entrailles de la PS5. Crédit photo : Mike Fahey / Kotaku

Je vais juste donner un aperçu rapide du processus de mise à niveau ici. Si vous voulez quelque chose de détaillé et étape par étape, consultez la page d’instructions de Sony. La première chose que vous devez faire est de débrancher la PS5 et de la retourner à l’envers, ou à l’endroit si vous êtes Ari Notis. Tournez la console de manière à ce que le bouton d’alimentation soit face à vous. Saisissez le coin inférieur droit du couvercle blanc avec votre main droite, le coin supérieur gauche avec votre main gauche. Ensuite, tirez simplement avec votre main droite et le couvercle se soulève. Notez que j’ai fait tout cela avec la console debout sur le côté puisque je suis dans un lit et pas exactement en mesure de me pencher sur un établi.

Ensuite, nettoyez toute la saleté d’insecte à l’intérieur, ou du moins autant que vous le pouvez, tout en vous plaignant bruyamment à votre conjoint qui essaie de dormir. Faites des bruits de bâillonnement. Demandez-leur de trouver un bidon d’air comprimé. Malédiction à mère nature.

Ensuite, à l’aide d’un petit tournevis cruciforme, retirez l’écran unique qui maintient le cache du logement du lecteur SSD M.2. Voir l’image ci-dessus, avec le ventilateur et cette pièce métallique rectangulaire avec la vis ? C’est ca le truc. Ouvrez ça. Conservez la vis.

La plupart des SSD vont utiliser cet emplacement 80. Crédit photo : Mike Fahey / Kotaku

Sous ce couvercle, il y aura une fente verte. Sur le côté gauche de cette fente, il y a une vis et une entretoise. Vérifiez la taille de votre SSD, dévissez l’entretoise et déplacez-la de sorte qu’elle s’aligne avec le trou à l’extrémité de votre disque lorsqu’il est inséré. Une fois que l’entretoise est dans la bonne position, insérez l’extrémité du lecteur avec les contacts métalliques dessus dans le côté gauche de la fente. Le lecteur M.2 est inséré à un angle, puis enfoncé pour qu’il affleure l’entretoise.

Je me souviens avoir dépensé 200 $ sur un disque dur de 120 Mo qui était aussi gros qu’une baleine à l’époque. C’est magique. Crédit photo : Mike Fahey / Kotaku

Alignez le trou à l’extrémité du lecteur avec le trou de l’entretoise et réinsérez la vis. Le lecteur doit s’installer à plat dans son logement. Replacez le couvercle argenté, remettez le couvercle du boîtier de la PS5 et l’acte est fait.

Essayez de ne pas rayer votre lecteur avec le tournevis, car c’est tout simplement bâclé. Crédit photo : Mike Fahey / Kotaku

La prochaine fois que vous allumerez votre PlayStation 5, vous devriez être invité à formater votre tout nouveau SSD. Si vous avez choisi de ne pas le formater, vous avez manifestement manqué l’essentiel de cet exercice et n’auriez probablement pas dû faire tout cela. Si vous le formatez, vous serez prêt à utiliser un tout nouveau téraoctet ou plus de stockage ultra-rapide.

Imaginez aller aussi loin et aller, « Oh non, attendez… »

Capture d’écran : Sony / Kotaku

Quand je dis ultra-rapide, je ne plaisante pas. J’ai transféré un jeu de 30 Go du stockage de la console vers le nouveau lecteur en moins de 30 secondes. Les résultats peuvent varier en fonction de la marque et du modèle de lecteur que vous installez, mais bon sang, c’était rapide.

Bien sûr, vous n’êtes pas obligé d’utiliser un Samsung 980 Pro avec un dissipateur thermique intégré. Les directives de Sony suggèrent que tout lecteur NVMe de taille appropriée fonctionnera. La société suggère des vitesses de lecture d’au moins 5 500 Mo/s, mais des tests ont montré que les jeux fonctionnaient très bien sur des modèles légèrement plus lents. J’ai juste choisi le 980 Pro parce que je fais confiance à la marque et que je ne me souciais pas de trouver mon propre dissipateur thermique.

Tellement de place ! Capture d’écran : Sony / Kotaku

Maintenant, ma PlayStation 5 a beaucoup plus d’espace libre. Il est temps pour moi de voir si je peux remplir le téraoctet supplémentaire avec des jeux avant qu’un téraoctet d’horribles petits bugs n’arrive.