Comment installer Windows 10 / Windows 11 sur RaspBerry Pi en une seule étape | La technologie

Il est clair que le RaspBerry Pi est le micro-ordinateur le plus performant de tous ceux du marché, étant un appareil valable pour tous les types d’utilisateurs. Bien que la plupart du temps, il s’agisse d’un appareil qui transporte des distributions Linux, cette fois, nous allons vous montrer comment nous pouvons faire pour obtenir Windows 10 ou Windows 11 en tant que système d’exploitation.

Il n’y a pas si longtemps, l’installation de Windows 10 sur un RapsBeery Pi était impossible ou très compliquée, mais il existe maintenant un moyen de l’avoir sur notre micro-ordinateur.

Le script que nous utilisons se télécharge directement depuis le serveurs Windows, ce qui n’arrivait pas dans les systèmes qui existaient jusqu’à présent, ce qui lui confère une légalité qu’il n’avait pas auparavant.

Une fois que nous savons cela, nous pouvons continuer avec tout ce qu’est ce processus, en sachant également de quel type d’appareils nous parlons et leurs utilisations possibles, car il est très important de les connaître le mieux possible avant de faire un changement comme celui que nous vont faire. .

Qu’est-ce que le RaspBerry Pi ?

Comme d’habitude, nous devons comprendre quel type d’appareil nous avons en main avant d’essayer de faire de Windows son système d’exploitation.

Lorsque nous parlons d’un RaspBerry Pi, nous entendons un ordinateur ultra-petit à bas prix par rapport à ce que nous connaissons normalement. Il est si petit que la chose normale est qu’il entre dans notre main ou ne dépasse que légèrement.

Son origine se trouve au Royaume-Uni grâce à la Fondation RaspBerry Pi, dont le métier est que les enfants apprennent l’informatique à l’école.

C’est pourquoi la création d’un ordinateur de ce type, pour réduire la taille et les coûts, ce qui implique qu’il est beaucoup plus facile à transporter selon les pays les plus défavorisés.

De là, il est devenu populaire dans le monde entier, faisant apparaître d’autres marques, donnant naissance au créneau de micro-ordinateurs.

Pourquoi est-ce?

La composition d’un RapsBerry Pi C’est simple, puisqu’il se compose uniquement d’un SoC, d’un CPU, d’une mémoire RAM, de quelques ports d’entrée et de sortie, d’une connectivité réseau, de connexions pour les périphériques (bien que ce ne soit pas indispensable) et d’un slot SD pour le stockage.

C’est-à-dire essentiellement la même chose qu’un ordinateur conventionnel, bien que plus simple, dans moins d’espace et sans aucun type de bouton marche ou arrêt.

Ses fonctions principales peuvent être :

Quoi console de style rétro, pour pouvoir jouer avec d’anciens jeux, dans lesquels nous n’avons pas besoin d’une puissance excessive. ça peut être un système centre des médias, ce qui en fait un moyen créé par nous pour transformer un téléviseur normal en Smart TV. Comme notre ordinateur Linuxcar c’est le système d’exploitation qui est utilisé par défaut. Cela peut être un système domotique supplémentaire pour notre maison. Une autre option qui a beaucoup gagné ces derniers temps est de l’utiliser comme un musique en streaming.

En à peine 7 ans de vie, le Raspberry Pi a été utilisé dans d’innombrables projets des plus variés mais, savez-vous quels sont les jalons derrière le développement de ce petit ordinateur ? On vous raconte l’histoire de ce mini-PC.

WoR-Flasher

Bien que l’installation de Windows 10 il y a quelques mois ait été difficile et très limitée, la vérité est que nous avons maintenant un moyen simple et facile de créer le système d’exploitation de Microsoft, à la fois dans sa version actuelle et dans celle qui sortira sous peu, Soyez ceux qui gouverne ce micro-ordinateur.

Il faut télécharger un nouveau script nommé Wor-flasher, qui se charge de l’installer plus ou moins rapidement et ouvre la porte à l’expérimentation ou à la création d’applications pour Windows en ARM.

Wor-flasher télécharge une installation Windows directement depuis les serveurs de Microsoft, nous sommes donc confrontés à un installation légale, qui met à jour notre carte SD.

L’ensemble du processus d’installation sera effectué dans Linux basé sur Debian, c’est-à-dire le système d’exploitation par défaut du RaspBerry Pi, nous n’aurons donc pas besoin d’un PC Windows pour effectuer ce processus.

Ce qu’il faudra, c’est un Clé USB d’au moins 8 Go ou plus, dans lequel le support d’installation de Windows sera créé.

Pour démarrer l’ensemble du processus WoR-Flasher, il vous suffit quelques commandes puis nous serons guidés tout au long du processus de manière simple afin que Windows puisse être téléchargé et installé sur le RapsBerry Pi.

WoR-Flasher va nous donner la possibilité d’ajuster certaines conditions pour l’unité où nous installerons Windows, ce qui peut être bien si nous comprenons l’overclocking, à la fois pour le CPU et le GPU, puisque le système d’exploitation de Microsoft existe vraiment avec le RaspBerry Pi .

Comment installer Windows 10 ou Windows 11

Le moyen le plus rapide de faire fonctionner WoR-Flasher sur RaspBerry Pi est d’utiliser le Boutique d’applications Pi-Apps qui vient déjà dans le système de micro-ordinateur.

Vous pouvez également le télécharger manuellement en exécutant la commande suivante :

git clone https://github.com/Botspot/wor-flasher

Une fois que nous aurons installé WoR-Flasher, nous n’utiliserons qu’une commande pour commencer à travailler avec cet outil. À partir de là, une interface visuelle s’ouvrira où nous suivrons certaines étapes. Il faut mettre : ~ / wor-flasher / install-wor-gui.sh C’est le moment de choisir le version windows nous voulons installer et le Modèle Framboise Pi. Nous appuyons Prochain.

Ensuite, nous choisissons le langage et cliquez Prochain. Maintenant, nous devons connecter un périphérique de stockage pour mettre à jour Windows. Si le périphérique de stockage est supérieur à 25 Go, il est capable d’installer Windows tout seul. S’il est inférieur mais supérieur à 7 Go, vous ne pouvez installer Windows que sur d’autres disques de plus de 16 Go. S’il est inférieur à 7 Go, il ne peut pas être utilisé. Maintenant, nous devons vérifier que tout est correct avant de cliquer sur Éclat. Maintenant, il va démarrer et s’exécuter install-wor.sh. Tout ce processus va prendre beaucoup de temps, car il y a beaucoup de tâches à faire, alors ne paniquez pas. S’il n’y a pas de problème, le terminal se fermera et nous aurons Windows 10 ou 11, comme nous l’avons choisi, sur notre RaspBerry Pi.

Comme vous avez pu le lire, ce nouveau système n’est plus aussi compliqué que par le passé et le meilleur de tous est qu’il provient des serveurs de Microsoft, une garantie.

C’est maintenant à votre tour d’expérimenter comment le système de fenêtres se déplace sur ce micro-ordinateur. Racontez-nous votre expérience sur nos réseaux sociaux.