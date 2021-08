Comment installer Windows 11 sur des ordinateurs non pris en charge

La saga des exigences matérielles de Windows 11 se poursuit avec quelques développements importants. Microsoft a mieux expliqué pourquoi certains PC plus anciens ne peuvent pas exécuter la dernière version de Windows. L’une des options disponibles pour les utilisateurs de Windows 10 qui ne sont pas éligibles pour la mise à niveau de Windows 11 est… d’installer Windows 11. Microsoft semble avoir cédé à la pression des utilisateurs qui ne sont pas ravis de devoir mettre à niveau leur matériel pour obtenir Windows 11. La société autorisera officiellement quiconque à installer Windows 11 sur son PC, même si l’appareil ne réussit pas le test de l’application PC Health Check. Mais il y a quelques mises en garde importantes à considérer. Alerte spoiler, cela ne se termine pas bien.

Pourquoi votre PC peut échouer à la vérification de la mise à niveau de Windows 11

Microsoft publiera la version finale de Windows 11 cet automne, mais vous pouvez tester la version bêta publique dès maintenant. Avant de passer à Windows 10, vous devrez exécuter l’application PC Health Check sur votre appareil. L’application vous dira si votre matériel répond aux exigences minimales.

Deux problèmes peuvent empêcher une mise à niveau transparente, dont l’un peut être facilement résolu. Si le TPM 2.0 n’est pas activé sur votre PC dans le BIOS, la vérification de la mise à niveau échouera. Vous pouvez résoudre ce problème vous-même facilement. Deuxièmement, Microsoft peut ne pas prendre en charge le processeur de votre PC. Dans ce cas, vous ne serez pas autorisé à passer de Windows 10 à Windows 11. Microsoft a publié un nouvel article de blog expliquant à nouveau la configuration matérielle requise pour Windows 11.

Microsoft dit qu’il continuera à prendre en charge Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025, il n’y a donc aucune pression pour abandonner votre ancien ordinateur pour l’instant.

Capture d’écran de la mise à jour de l’application Windows 11 PC Health Check. Source de l’image : Microsoft

Comment installer Windows 11 sur des ordinateurs non pris en charge

Vous ne voudrez peut-être pas acheter un nouvel ordinateur. Si vous souhaitez toujours exécuter Windows 11 sur un ordinateur qui a échoué au test de mise à niveau, vous pouvez le faire en effectuant une nouvelle installation de Windows 11. Microsoft a déclaré à The Verge qu’il prévoyait de fournir un fichier ISO Windows 11 aux utilisateurs qui choisissent cet itinéraire. Vous allez télécharger le kit d’installation de Windows 11 auprès de Microsoft et effectuer l’installation manuellement.

C’est là que nous mentionnerons la première mise en garde. Il n’y a pas de liens pour l’ISO de Windows 11 pour le moment. N’en cherchez pas un sur les sites de partage de fichiers, car tout ce que vous téléchargez peut être truffé de logiciels malveillants. En outre, ces installations ISO de Windows 11 peuvent ne pas être disponibles pendant la version bêta.

Deuxièmement, et tout aussi important, ce n’est pas un moyen de mettre à niveau Windows 10. C’est la voie ennuyeuse pour obtenir une toute nouvelle installation de Windows 11. Ce ne sera pas une mise à niveau transparente qui vous permettra de conserver toutes vos données et applications Windows 10. Au lieu de cela, vous devrez tout sauvegarder et installer Windows 11 proprement sur l’ordinateur, ou peut-être sur une partition différente. Ensuite, vous devrez installer toutes les applications que vous aviez exécutées sur Windows 10 et transférer vos données.

Il y a encore une chose, et c’est une très mauvaise nouvelle. Microsoft n’a pas supprimé son exigence TPM 2.0 car l’entreprise souhaite que Windows 11 soit plus sécurisé que jamais. Si vous suivez la route d’installation ISO de Windows 11, vous direz au revoir à toutes les mises à jour Windows, même aux mises à jour de sécurité. Ce n’est pas une approche que nous recommanderions à qui que ce soit.

Performance

Enfin, il y a les performances à considérer. Microsoft affirme avoir vu 52% de plantages en mode noyau en plus (écrans bleus de la mort) avec des Insiders Windows 11 qui ne répondaient pas aux exigences minimales. En outre, les PC non pris en charge sont 17% plus susceptibles de rencontrer des applications suspendues et 43% plus susceptibles de faire planter des applications propriétaires.

« Les machines qui répondaient aux exigences offraient une expérience sans plantage à 99,8 % qui est gérée efficacement par les OEM et les IHV grâce à une gestion moderne des mises à jour des pilotes », a expliqué Microsoft dans son article de blog.

Vous aurez amplement le temps de décider comment procéder si votre appareil Windows 10 ne prend pas en charge le chemin d’installation normal vers Windows 11. Vous voudrez en savoir plus sur les nouvelles mises à jour des exigences minimales de Microsoft pour tout comprendre. Le blog explique exactement pourquoi les exigences matérielles sont en place. Il comprend également quelques mises à jour critiques. Tout d’abord, plus de puces Intel prennent en charge Windows 11 qu’auparavant. De plus, l’application PC Health Check expliquera exactement pourquoi votre PC ne prend pas en charge la mise à niveau de Windows 11. Cependant, le blog ne traite pas des installations ISO de Windows 11 pour le moment.