Microsoft affirme que Windows 11 est le Windows le plus sécurisé à ce jour, mais cette étiquette a un prix. Après avoir passé quelques semaines en version bêta, Windows 11 est sorti le 5 octobre. Il s’agit d’une mise à niveau gratuite, mais le problème ici est que la mise à niveau gratuite est disponible pour beaucoup moins d’appareils que la mise à niveau gratuite de Windows 10. Microsoft a rendu les critères d’éligibilité pour Windows beaucoup plus stricts avec celui-ci.

Heureusement, il existe des moyens d’installer Windows 11 sur du matériel non pris en charge. Cela vous oblige à contourner les vérifications de la sécurité et des exigences matérielles dans Windows 11. Cela signifie que vous perdrez essentiellement une partie de l’attrait de sécurité promis que Microsoft promet ici. Cependant, si vous voulez vraiment passer à Windows 11, cela fera l’affaire. Voici comment installer Windows 11 sur du matériel non pris en charge.

Ce que vous devez savoir avant d’installer Windows 11 sur du matériel non pris en charge

Microsoft a fait des allers-retours au sujet de la configuration système minimale dont un système aura besoin pour Windows 11. Il y a eu un contrecoup par rapport à la configuration requise d’origine, et Microsoft les a ensuite assouplies un peu et a révélé que cela ne vous empêcherait pas d’installer Windows 11 sur du matériel non pris en charge. Cependant, cela vient avec un astérisque.

Microsoft a une page de support officielle qui détaille sa position sur l’installation de Windows 11 sur du matériel non pris en charge. Tout d’abord, il existe des problèmes de compatibilité possibles. Windows 11 est encore très précoce et n’a pas été suffisamment testé pour déterminer s’il y aura des problèmes de compatibilité paralysants si vous l’exécutez sur du matériel non pris en charge. Il est prudent de supposer qu’il s’agit d’un problème potentiel auquel vous pourriez être confronté. Microsoft indique également que si vous installez Windows 11 sur du matériel non pris en charge, votre système perd la garantie des mises à jour du système, y compris, mais sans s’y limiter, les mises à jour de sécurité.

Comment installer Windows 11 sur du matériel non pris en charge

Noter: La méthode ci-dessous fonctionne en modifiant l’ISO de Windows 11 pour supprimer les contrôles de sécurité. Microsoft ne vous recommande pas de le faire. Cela peut rendre votre système inutilisable, alors assurez-vous d’avoir des sauvegardes et d’avoir compris les risques pour vos logiciels, vos données, ainsi que votre matériel, avant de continuer. Notez que malgré l’utilisation de cette méthode, vous ne pourrez peut-être pas installer Windows 11 sur votre système. La méthode peut contourner certains contrôles de sécurité et vous permettra même d’installer Windows 11 sans TPM. Cependant, certaines autres exigences, comme avoir un processeur 64 bits, ne peuvent pas être contournées.

Microsoft dispose d’une application PC Health Check, que vous devez télécharger et exécuter. L’application confirme si votre système est incompatible avec Windows 11 et répertorie les composants responsables de l’inéligibilité.

De plus, vous devrez également vérifier le type de votre système de démarrage sous Windows. Ouvrez l’application Informations système en recherchant msinfo dans votre menu Démarrer. Cliquer sur Résumé du système dans le volet de gauche, et vérifiez ce que votre Mode BIOS dit. Ça devrait être BIOS ou UEFI.

Palash Volvoikar / Autorité Android

Cette méthode nécessite que vous ayez une clé USB d’au moins 8 Go. Vous allez créer une clé USB amorçable à l’aide d’un ISO officiel de Windows 11 et d’une application de création amorçable appelée Rufus.

Téléchargez la dernière version de Rufus à partir d’ici. Vous pouvez choisir la version portable si vous voulez une expérience en un clic. Rendez-vous sur le site officiel pour le téléchargement ISO de Windows 11. Sous le Télécharger l’image disque de Windows 11 (ISO) rubrique, cliquez sur Sélectionnez Télécharger, et sélectionnez Windows 11. Cliquez sur le bleu Télécharger bouton. Cela vous invitera à sélectionner la langue de votre ISO. Sous le Sélectionnez la langue du produit rubrique, cliquez sur Choisissez-en un. Choisissez votre langue préférée dans la liste déroulante et cliquez sur Confirmer. Le téléchargement va commencer.

Palash Volvoikar / Autorité Android

Une fois le téléchargement ISO terminé, connectez la clé USB à votre ordinateur et démarrez Rufus. Rufus détectera automatiquement le lecteur USB, mais dans le cas où ce n’est pas le cas, ou si vous voyez un lecteur différent sélectionné, cliquez sur le menu déroulant sous le Dispositif étiquette et sélectionnez votre clé USB. Clique sur le SÉLECTIONNER bouton sous le Sélection de démarrage étiquette, à droite. Accédez au fichier ISO Windows 11 téléchargé et sélectionnez-le. Rufus remplira le reste des paramètres, que vous devrez modifier en fonction du système de votre choix. Sous le Options d’image étiquette, sélectionnez Windows 11 étendu dans l’installation (pas de TPM / pas de démarrage sécurisé). Ce paramètre existe pour garantir que vous pouvez installer Windows 11 sans que la vérification du TPM n’arrête le processus. En fonction de votre Mode BIOS comme déterminé précédemment, en vertu de la Schéma de partition étiquette, sélectionnez MBR, si tu as un BIOS système ou Google Publisher Tag, si vous avez un UEFI système. Vous devriez voir le Système cible L’étiquette reflète votre mode BIOS lorsque vous changez de schéma de partition. Si vous essayez d’utiliser un système 64 bits assez ancien, vérifiez la Ajouter des correctifs pour les anciens BIOS option. Votre écran Rufus final devrait ressembler à ceci.

Palash Volvoikar / Autorité Android

Cliquez sur Démarrer pour créer la clé USB amorçable. L’écriture des fichiers sur la clé USB prendra un certain temps. Vous verrez une confirmation lorsque le processus sera terminé.

Le reste du processus est comme n’importe quelle ancienne installation USB amorçable ordinaire. Connectez le lecteur USB au système que vous souhaitez mettre à niveau vers Windows 11, et démarrez-le. Vous pouvez maintenant démarrer sur la clé USB amorçable de Windows 11 en affichant le menu de votre périphérique de démarrage en appuyant sur la touche d’options de démarrage spécifique à votre système. Il s’agit généralement de la touche Suppr ou de l’une des touches de fonction. Vous pouvez rechercher le raccourci clavier spécifique à votre système. Une fois que le menu du périphérique de démarrage s’affiche, sélectionnez la clé USB et suivez la configuration de l’installation de Windows 11.

Utilisation de Windows 11 sur du matériel non pris en charge

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il s’agit d’une version allégée de Windows 11. Bien qu’elle n’enlève pas trop de composants, les composants qui sont supprimés pourraient potentiellement paralyser la prise en charge des fonctionnalités actuelles ou futures du système d’exploitation. Microsoft supprime déjà la prise en charge de Windows Update, et cela pourrait supprimer plus de choses à l’avenir.

Cela étant dit, il s’agit toujours d’un moyen solide de faire en sorte que Windows 11 insuffle une nouvelle vie à un système vieillissant. Cela est particulièrement vrai si vous avez un système plus ancien qui manque de TPM, car cette méthode vous permettra d’installer Windows 11 sans TPM. Préparez-vous simplement à ce que quelques fonctionnalités soient bancales. Nous mettrons à jour ce guide avec de meilleures façons d’installer Windows 11 sur du matériel non pris en charge, alors restez à l’écoute pour en savoir plus.