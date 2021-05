Comment installer Windows sur les Mac M1 – le moyen le plus simple

Bien que les Mac M1 ne prennent pas en charge les installations Windows Boot Camp x86 traditionnelles, il est très facile d’installer Windows pour ARM sur votre Mac M1. Parallels a récemment publié Parallels Desktop 16 pour Mac, avec une prise en charge immédiate des Mac M1.

Regardez notre présentation vidéo pratique pour obtenir des instructions étape par étape pour installer Windows 10 pour ARM sur votre MacBook, Mac mini ou iMac M1, et assurez-vous de vous abonner à . sur YouTube pour plus de guides et de didacticiels centrés sur Apple.

Comment installer Windows sur les Mac M1

Étape 1: Téléchargez et installez Parallels Desktop 16 pour Mac.

Parallels Desktop 16 pour Mac est la version officielle de Parallels pour les utilisateurs de macOS. L’application est universelle, ce qui signifie qu’elle fonctionnera avec les systèmes Mac Intel et Apple Silicon.

Contrairement à l’aperçu technique de Parallels, que nous avons présenté à la fin de l’année dernière, Parallels 16 pour Mac a éliminé de nombreux bogues et problèmes présentés dans l’aperçu. En d’autres termes, l’installation de Windows sur un Mac M1 est à peu près aussi simple et directe que possible.

Vidéo: exécutez Windows sur M1 Mac avec Parallels

Étape 2: Inscrivez-vous en tant que Windows Insider.

Vous devrez vous inscrire en tant que Windows Insider avant de pouvoir télécharger Windows 10 sur ARM Insider Preview. L’inscription en tant que Windows Insider est gratuite – il vous suffit de suivre ce lien pour commencer.

Étape 3: Téléchargez Windows 10 sur ARM Insider Preview.

Windows 10 pour les machines basées sur ARM comme le MacBook M1, le MacBook Air, le Mac mini et l’iMac nouvellement lancé, peut être téléchargé via le site Web de Microsoft. Gardez à l’esprit que vous devrez être connecté en tant que Windows Insider afin de faciliter le téléchargement.

Étape 4: Configurez Windows 10 à l’aide de l’assistant d’installation Parallels.

Une fois que vous avez téléchargé Windows 10 sur ARM Insider Preview sur votre Mac, ouvrez Parallels pour configurer votre installation de Windows 10.

Cliquez sur Continuer dans la fenêtre Installer sur ARM. Dans la fenêtre Créer nouveau, cliquez sur Installer Windows ou un autre système d’exploitation à partir d’un DVD ou d’un fichier image.

Parallels recherchera automatiquement l’image d’installation Windows dans la fenêtre Sélectionner l’image d’installation. S’il trouve le fichier .VHDX Windows 10 que vous avez téléchargé à l’étape 3, cliquez sur Continuer. Sinon, cliquez sur le bouton Choisir manuellement.

Si vous choisissez manuellement, faites glisser le fichier image Windows 10 VHDX vers la fenêtre Sélectionner l’image d’installation et cliquez sur Continuer. Sélectionnez Productivité sur l’écran «J’utiliserai principalement Windows pour» et cliquez sur Continuer. Dans la fenêtre Nom et emplacement, le nom et l’emplacement d’enregistrement doivent être préremplis – vous pouvez personnaliser ces options si vous le souhaitez, mais je recommande généralement de les conserver tels quels. Décochez l’option Créer un alias sur le bureau Mac. Cochez Personnaliser les paramètres avant l’installation. Cliquez sur Créer.

L’assistant d’installation Parallels va maintenant créer la machine virtuelle, ce qui prendra quelques secondes. Finalement, la fenêtre de configuration apparaîtra, vous permettant de personnaliser la quantité de mémoire et de cœurs de processeur alloués à la machine virtuelle.

Cliquez sur l’onglet Matériel. Ajustez les processeurs et les paramètres de mémoire. Si vous avez un Mac M1, doté d’un processeur à 8 cœurs, je vous recommande d’allouer 4 cœurs. Si vous avez 8 Go de mémoire sur votre machine, je vous recommande d’allouer 4096 Mo de mémoire. Si vous avez 16 Go de mémoire sur votre machine, je vous recommande d’allouer 8192 Mo de mémoire. Fermez la fenêtre de configuration une fois que vous avez réglé le processeur et l’allocation de mémoire.

Étape 5: Installez Windows 10.

Cliquez sur Continuer sur la page Configuration de la machine virtuelle pour commencer l’installation de Windows 10 sur votre Mac M1.

L’installation prendra plusieurs minutes, alors soyez patient et laissez-la se terminer.

Étape 6: Connectez-vous à votre compte Parallels.

Une fois l’installation terminée, vous recevrez un message Installation terminée. Cliquez sur le message pour continuer. Vous devrez vous connecter à votre compte Parallels pour continuer. Si vous n’avez pas encore de compte Parallels, vous devrez en créer un.

Les nouveaux utilisateurs reçoivent un essai de 14 jours pour tester Parallels et toutes les machines virtuelles créées. Par la suite, il vous sera demandé de payer. Parallels propose plusieurs niveaux de paiement que vous pouvez choisir en fonction de vos besoins. L’option la moins chère est une option à 79,99 $ qui comprend les éléments suivants:

8 Go de vRAM 4 processeurs virtuels 30 jours d’assistance par téléphone et par e-mail

Pour les utilisateurs de Mac M1, ce n’est pas une configuration terrible, car vous ne voudriez généralement pas aller au-delà des 8 Go de RAM / 4 cœurs pour une configuration M1. Pour les utilisateurs de matériel plus puissant, comme le matériel à venir M1X ou M2, ces limites de configuration peuvent ne pas répondre à vos besoins. Bien sûr, Parallels propose des options supplémentaires, telles que l’édition Pro pour 99,99 par an, qui comprend 128 Go de vRAM, 32 processeurs virtuels et une assistance téléphonique et par e-mail illimitée.

Gardez à l’esprit que l’édition à 79,99 $ est pour Parallels Desktop 16 pour Mac, et non pour les futures versions de Parallels. Par conséquent, il s’agit essentiellement d’un abonnement de facto, car il n’y a aucune garantie que Parallels Desktop 16 pour Mac fonctionnera sur les futures versions de macOS, telles que macOS 12.

Étape 7: Exécutez Windows Update.

Une fois que vous avez installé Windows, vous voudrez mettre à jour avec tous les derniers logiciels et correctifs de sécurité.

Allez dans Démarrer → Paramètres → Mise à jour et sécurité et cliquez sur Mettre à jour.

Cela téléchargera la dernière version de Windows 10 Insider Preview, les mises à jour pour le framework .NET, les mises à jour de Microsoft Defender, etc.

Gardez à l’esprit que si vous souhaitez rester sur le train optionnel Windows 10 Insider Preview, vous devrez accéder à Paramètres → Programme Windows Insider → Aller à Diagnostics et commentaires, et activer le basculement des données de diagnostic facultatives. Vous devrez ensuite lier votre compte Windows Insider dans Paramètres → Programme Windows Insider. Si la bascule facultative des données de diagnostic n’est pas activée, votre appareil finira par cesser de recevoir les versions d’aperçu de Windows Insider. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car vous renonceriez à une certaine confidentialité en activant des données de diagnostic facultatives.

Lors du redémarrage, exécutez à nouveau Windows Update pour vous assurer que rien n’a été oublié. Vous pouvez également voir la demande de Parallels de réinstaller les Outils Parallels, ce qui nécessitera un autre redémarrage.

Étape 8: Installez vos applications et jeux préférés.

Une fois que vous êtes entièrement mis à jour, il est temps d’installer vos jeux et applications préférés. Bien sûr, j’ai installé Steam, puis Rocket League. J’ai également installé plusieurs applications et jeux à partir de l’application Microsoft Store.

De toute évidence, le jeu est un énorme YMMV sur les machines virtuelles M1 à ce stade précoce. Certains jeux seront jouables, tandis que d’autres ne le seront pas. Dans ce cas, je m’en tiendrai principalement à exécuter Windows sur mon Mac M1 pour accéder aux applications Windows critiques qui ne sont pas sur Mac.

Conclusion

La puissance du GPU est souvent la partie la plus critique de l’expérience de jeu d’un point de vue matériel, et aussi bon que le M1 soit pour les flux de travail optimisés sur macOS, ce n’est certainement pas la ressource graphique la plus idéale pour les jeux 3D sous Windows. Lorsque le nouvel Apple Silicon sera lancé avec des performances plus élevées par cœur et plus de cœurs GPU, les performances de jeu s’amélioreront sans aucun doute à la fois sur macOS natif et sur les machines virtuelles.

Aussi bons que soient les Mac M1, ils sont également assez terne dans la quantité de mémoire offerte, 16 Go étant le maximum absolu qui peut être configuré. Cela rend l’exécution d’une machine virtuelle Windows sur un Mac M1 moins qu’idéal pour les utilisateurs d’applications nécessitant de grandes quantités de RAM.

Mais dans l’ensemble, j’ai été impressionné par A) à quel point il était incroyablement facile d’installer Windows 10 via Parallels, et B) à quel point il fonctionnait bien. D’après mon expérience, Windows 10 était assez stable et la plupart des applications fonctionnaient tout simplement. Même les applications x64, qui exigeaient auparavant que l’utilisateur franchisse plusieurs obstacles pour faire fonctionner l’émulation sur l’aperçu technique de Parallels, fonctionnent directement avec la dernière version de Windows 10 pour ARM Insider.

L’absence de Boot Camp sur le Mac M1 est certes décevante, mais si vous avez un besoin urgent d’une installation rapide de Windows, il est bon de savoir que Windows 10 sur un Mac M1 n’est qu’à quelques clics.

Qu’est-ce que tu penses? Envisageriez-vous d’acheter Parallels 16 Desktop pour Mac? Faites entendre vos pensées ci-dessous dans les commentaires.

