Comment Intel prévoit de redevenir le meilleur fabricant de puces, battant TSMC et Samsung

Pendant des décennies, Intel a été le premier fabricant des puces les plus avancées au monde. Ces derniers temps, la société n’a pas été en mesure de suivre le rythme des changements que le co-fondateur Gordon Moore prévoyait pour l’industrie de la technologie.

La loi de Moore prédisait que la densité de transistors capables de tenir sur une puce doublerait environ tous les deux ans.

« Intel était la société Moore’s Law et le leader incontesté », a déclaré Christopher Rolland, analyste chez Susquehanna. « Et quelque chose qui était censé leur prendre deux ans leur a pris plus de cinq ans. Et ils ont encore du mal à revenir sur la loi de Moore aujourd’hui. »

Alors que les nouveaux processeurs Alder Lake d’Intel regorgent de fonctionnalités compétitives, sa technologie de puce est inférieure à celle de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et de Samsung. Cinquante ans après qu’Intel a lancé le 4004, le premier processeur au monde, il a été entravé par plusieurs retards de production.

« Nous avons fait quelques faux pas », a déclaré Pat Gelsinger, qui a pris la direction d’Intel en février. « La stratégie était devenue un peu confuse quant au rôle que nous allons jouer dans la fabrication à long terme. Et maintenant, nous nous penchons sur cela avec clarté, avec une urgence évidente. »

Gelsinger a une feuille de route ambitieuse pour rattraper et dépasser Samsung et TSMC d’ici 2025. La clé du plan est une série de nouvelles usines de fabrication de puces massives, ou fabs, qu’Intel construit aux États-Unis, en Europe et en Israël. Ensemble, ils coûteront plus de 44 milliards de dollars à construire.

« Je pense que j’ai plus de camions en béton qui travaillent pour moi aujourd’hui que n’importe quel autre humain sur la planète », a déclaré Gelsinger. « Nous avons des constructions en Oregon, au Nouveau-Mexique, en Arizona, en Irlande et en Israël. Et nous prévoyons de planter nos prochaines grandes usines aux États-Unis et en Europe avant la fin de cette année.

Doubler la production est l’une des principales mesures prises par Gelsinger depuis qu’il a pris la barre. Il a également récemment annoncé Intel Foundry Services, une entreprise qui ouvre les usines d’Intel pour fabriquer des puces conçues par Amazon, Qualcomm et d’autres clients. Pendant des décennies, les marchés ont récompensé des géants comme Apple et Qualcomm pour leur absence d’usine. Mais la pénurie de puces a rendu la fabrication de puces plus attrayante, permettant à TSMC, par exemple, d’augmenter les prix des puces jusqu’à 20 %.

« Construire cette infrastructure prend du temps », a déclaré Keyvan Esfarjani, vice-président senior de la fabrication, de la chaîne d’approvisionnement et des opérations d’Intel. « Mais la bonne nouvelle, c’est que le monde se rallie à la création de capacités supplémentaires. »

Les puces les plus petites et les plus efficaces au monde sont généralement appelées 5 nanomètres, une nomenclature qui faisait autrefois référence à la largeur des transistors sur la puce. Ils alimentent un traitement de données de pointe et la dernière génération d’iPhone d’Apple. TSMC et Samsung fabriquent toutes ces puces de 5 nanomètres dans des usines en Asie.

« Ils ont détourné le regard du ballon », a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein. « Une fois que vous tombez du tapis roulant, il est vraiment très difficile de revenir. C’est une industrie très dynamique et en évolution rapide. »

En 1990, 37 % des semi-conducteurs du monde étaient fabriqués aux États-Unis, selon l’association industrielle Semi. L’année dernière, la part de marché américaine était tombée à 12%, selon l’association. Le gouvernement espère changer cela avec la loi CHIPS, qui comprend un projet de subvention de 52 milliards de dollars pour les sociétés de puces comme Intel qui s’engagent à fabriquer aux États-Unis.

« Cela commence également à construire cette base aux États-Unis, afin que les États-Unis puissent devenir plus autosuffisants », a déclaré Ann Kelleher, vice-présidente senior du développement technologique d’Intel.

TSMC est responsable de 92% des puces de 5 nanomètres dans le monde, selon le groupe de recherche Capital Economics. Cela rend l’offre mondiale de puces vulnérable aux catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et la sécheresse actuelle de la région. Il y a aussi l’escalade des tensions géopolitiques entre la Chine et Taïwan, ainsi que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

« Chaque aspect de la défense, du renseignement et des opérations gouvernementales devient de plus en plus numérique », a déclaré Gelsinger. « Et nous voulons compter sur la technologie étrangère pour ces aspects critiques de notre défense et de notre sécurité nationale ? Je ne pense pas. »

Les prochaines étapes du playbook d’Intel incluent une puce si efficace que la société ne l’a pas mesurée en nanomètres, mais avec une unité de mesure encore plus petite appelée angström. Intel a déclaré que le 18a, qui est en cours de développement pour 2025, accélérera l’entreprise devant ses concurrents.

« Nous serons le plus grand concepteur et fabricant intégré de silicium au monde à long terme », a déclaré Gelsinger.

« C’est un défi de taille et je ne m’attends pas à ce qu’il atteigne cela », a déclaré Rolland de Susquehanna. « Mais s’il pouvait respecter ce calendrier, cela les remettrait, à mon avis, à égalité avec TSM en tête-à-tête. »

