Comment Internet affecte le cerveau

Il est clair qu’Internet a révolutionné nos vies. Cela a changé notre façon de travailler et aussi de vivre en général. Maisaffecte Internet au cerveau?

De nouvelles études donnent des réponses à ce sujet, et pour l’instant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que les enfants de moins de 5 ans ne passent pas plus d’une heure par jour devant tout type d’écran.

Avantages et les inconvénients

Certaines études ont abouti à des conclusions quelque peu négatives pour Internet, mais d’autres y voient aussi du positif. Tout dépend donc de l’usage qu’on en fait et du nombre d’heures que l’on passe connectés à Internet.

Dépendance

Pour certaines personnes, Internet devient une dépendance. Ils ne peuvent donc pas contrôler le nombre d’heures qu’ils peuvent passer en ligne. De plus, lorsqu’ils cessent d’être, ils ont syndrome d’abstinence, comme c’est le cas pour les personnes accros à la drogue ou à d’autres dépendances. De cette façon, Internet affecte le cerveau.

érode notre mémoire

Bien que certains pensent le contraire, il semble qu’autant d’informations puissent submerger notre cerveau et réduire notre mémoire à long terme. Certaines études concluent que toute cette quantité d’informations entrave notre capacité d’attention.

Moins de socialisation ?

Dépend. Il existe des études qui réaffirment la théorie selon laquelle Internet on devient moins sociable et nous sommes de plus en plus individualistes, et d’autre part, certaines relations sociales se réaffirment également lors de nouvelles rencontres ou de jeux à distance avec nos amis.

Améliorer l’apprentissage

Selon Howard Gardner, psychologue à l’Université Harvard, les nouvelles technologies nous obligent à éduquer les enfants d’une manière différente. Par exemple, lorsque vous entrez dans des cours, cela peut conduire à une éducation plus personnalisée et créative, et comme il y a plus d’intérêt, cela améliore votre apprentissage.

Stress

Il y a des gens qui ont du stress numérique. C’est une autre conséquence d’Internet sur le cerveau. C’est pourquoi il est important de limiter le nombre d’heures que nous passons connectés afin que cela n’influence pas négativement l’esprit. Ce stress fait de nous une personne irritable, qui se met plus facilement en colère.