Comment introduire le financement client dans votre entreprise

Si vous envisagez de vendre des articles coûteux à des clients, vous devez être prêt à offrir à vos clients une forme de financement. Une fois proposés, vos clients peuvent profiter de prêts et de plans de paiement pour diviser un achat à quatre ou cinq chiffres en morceaux mensuels digestes. En échange, votre entreprise obtient plus de ventes, génère plus de revenus et même rend vos clients plus heureux, tant que vous le faites correctement.

C’est un moyen d’améliorer la flexibilité financière de votre entreprise tout en mieux servir vos clients, alors examinons les mécanismes de cette offre.

Qu’est-ce que le financement client ?

Le financement client permet à vos clients d’opter pour un plan de paiement pour acheter vos biens ou services. Par exemple, disons que vous vendez des bijoux entre 1 000 $ et 10 000 $. Vous avez un client qui veut acheter une bague de fiançailles de 5 000 $, mais il n’a que 1 000 $ en espèces. Grâce au financement client, ils pourraient effectuer un acompte de 1 000 $, emprunter les 4 000 $ restants et commencer à rembourser 4 000 $ en versements mensuels de 167 $ chacun sur une période de deux ans.

Les avantages du financement client

L’offre de financement client présente de nombreux avantages. Par example:

Concluez plus de ventes pour plus de personnes : Comme nous avons déjà commencé à l’explorer, le financement client peut vous aider à conclure des ventes que vous auriez autrement perdues. Par exemple, les clients avec un budget limité et ceux qui ne sont pas intéressés par un paiement unique et massif peuvent désormais se permettre un achat complet. Cela signifie que vous serez plus attrayant pour plus de gens et que vous finirez par conclure plus de ventes. Vous pourriez même être en mesure de commercialiser et de faire de la publicité auprès d’un tout nouvel ensemble de données démographiques.Augmenter la valeur moyenne des commandes : De même, vous pourrez également augmenter la valeur moyenne des commandes. Si le financement n’est pas disponible, un client disposant de 3 000 $ en espèces sera limité dans le type de voiture d’occasion qu’il pourra acheter. Si le financement devient disponible, ils peuvent être disposés à payer beaucoup plus pour un véhicule – élargissant leur gamme d’options et (probablement) augmentant le montant total qu’ils dépensent.Améliorez le confort pour les clients : Pour de nombreux clients, le financement est également très pratique. Plutôt que de proposer un plan d’épargne à long terme et d’attendre des mois pour un achat, ils peuvent effectuer l’achat immédiatement et effectuer des paiements mensuels pré-portés jusqu’à ce qu’il soit complètement remboursé.Avantages supplémentairesBénéficiez de revenus constants : Certaines entreprises peuvent également apprécier les revenus constants générés par le financement des clients. Au lieu de gérer le flux et le reflux des achats massifs des clients, vous disposerez d’une base de données de clients effectuant des paiements mensuels. Cela vous permet de mieux prévoir une partie des revenus de votre entreprise pour des mois, voire des années dans le futur.Capitaliser sur les intérêts et les frais : Ce n’est pas toujours un avantage, mais si vous offrez un financement primaire, vous pourrez peut-être capitaliser sur les intérêts et les frais. Même un taux d’intérêt modeste de 2 % ou 3 % peut vous aider à tirer le meilleur parti de chaque transaction et à couvrir certains des coûts supplémentaires liés à l’offre de financement en premier lieu.Établissez de meilleures relations avec les clients. Le fait d’avoir des paiements mensuels donne aux clients une raison d’interagir régulièrement avec votre marque. De plus, grâce au financement, les clients disposent d’une gamme d’options plus complète et finissent généralement par être plus satisfaits de leurs achats. En conséquence, les entreprises bénéficiant d’un financement client se retrouvent avec de meilleures relations avec leurs clients.

Il y a cependant quelques inconvénients à considérer. Pour la plupart, les inconvénients se résument au coût et aux tracas. Si vous faites appel à un tiers pour vos besoins de financement, vous paierez des frais pour le service. Si vous traitez en interne tout le financement, vous aurez besoin de membres du personnel et de nouvelles technologies pour le faire. Organiser le financement, collecter les paiements manqués et effectuer des calculs financiers supplémentaires peuvent également prendre beaucoup de temps.

Types de financement client

Il existe différents types de financement client à prendre en compte, bien qu’ils fonctionnent principalement de la même manière.

Financement primaire : Le financement primaire est le financement client offert par l’entreprise elle-même. Votre entreprise sera responsable du traitement des demandes, du financement (si nécessaire) et de la collecte des paiements.Financement secondaire : Le financement secondaire, comme on l’appelle parfois, se fait aussi par l’intermédiaire de votre entreprise, mais c’est un peu plus passif. Il s’agit notamment de stratégies telles que la mise de côté et la location avec option d’achat.Tiers de financement : Vous pouvez également utiliser un financement tiers, où vous proposez un financement à vos clients par l’intermédiaire d’une organisation tierce, comme une banque ou un processeur de paiement. Vous économiserez beaucoup de temps et de tracas. Mais, vous devrez payer des frais pour avoir accès à ces services.

Passez en revue vos options

Avant d’offrir un financement client, examinez attentivement vos options et faites preuve de diligence raisonnable.

Considérez les options principales et tierces : Les options principales et tierces peuvent être bénéfiques, alors n’excluez rien tant que vous n’avez pas fait vos recherches. Par exemple, proposer un financement direct vous donne plus de contrôle mais peut être plus exigeant et peut vous obliger à embaucher de nouvelles personnes. Le financement par des tiers, en revanche, est beaucoup plus pratique mais plus coûteux.Découvrez le concours : Que proposent vos concurrents en matière de financement client ? S’il n’y a pas beaucoup d’offres, cela pourrait être un moyen essentiel de différencier votre marque. Sinon, vous pouvez apprendre de leurs offres et tenter de les battre à leur propre jeu.Sondez vos clients : Vos clients veulent-ils même financer ? Achèteraient-ils plus si vous l’offriez ? La meilleure façon de comprendre cela est de demander directement à vos clients, de préférence sous la forme d’un sondage.Revoir la loi : Votre entreprise peut être soumise à des lois sur le financement, restreignant la façon dont vous pouvez commercialiser votre financement, la façon dont vous pouvez offrir du financement et les documents que vos clients doivent remplir avant de demander un financement. Assurez-vous de consulter un avocat à ce sujet.Croquez les chiffres : Le financement client finira-t-il par être rentable pour votre entreprise ? Tenez compte du nombre de clients qui obtiennent un financement ainsi que du taux d’intérêt et des frais que vous facturez. Tenez également compte de vos coûts internes et externes et des effets sur vos ventes et votre volume moyen de commandes. Bien sûr, à ce stade, ce n’est qu’une estimation. Pourtant, c’est un bon prédicteur de si oui ou non le déménagement en vaudra la peine pour votre entreprise.

Commercialisez et annoncez votre financement

Une fois le financement en place, vous devrez informer vos clients qu’il existe.

Faites l’annonce à vos clients actuels : Tirez parti de la puissance du courrier électronique, des médias sociaux et d’autres canaux pour informer vos clients actuels de l’existence de ce financement – et faites-en un élément important de votre site Web.Atteignez de nouvelles données démographiques : Envisagez d’investir dans une nouvelle campagne publicitaire pour toucher des données démographiques qui n’auraient peut-être pas pu acheter chez vous dans le passé.Focus sur le coût mensuel : Dans vos efforts de marketing et de vente, concentrez-vous sur le coût mensuel net plutôt que sur le coût total de l’achat ; c’est généralement beaucoup plus attrayant.Compare et nuance: Montrez comment votre financement se compare à la fois à un achat ferme et à une offre financière concurrente.

Commencer à accepter les candidatures

Vous ne devriez pas offrir un financement à chaque client. Avant d’approuver quelqu’un, assurez-vous de collecter des informations de base à son sujet. Recueillez leurs informations personnelles, leur cote de crédit et certaines données sur leurs antécédents financiers. Ensuite, vous pouvez effectuer une vérification de crédit et évaluer leur fiabilité financière. Et, s’ils répondent aux critères de référence idéaux de votre entreprise, vous pouvez les laisser financer l’achat.

Ayez un plan pour faire face au non-paiement

Vous devrez également mettre en place un plan pour traiter avec les clients qui n’effectuent pas leurs paiements à temps ou en totalité. Pour la plupart, vous suivrez les mêmes procédures que vous utilisez pour traiter une facture impayée, en intensifiant progressivement vos actions jusqu’à ce que vous obteniez les résultats souhaités.

Suivis automatisés : Commencez par une poignée de suivis automatisés ; parfois, les gens oublient tout simplement d’effectuer un paiement, ce qui les incitera à s’en souvenir.Suivis manuels : Si vos suivis automatisés ne fonctionnent pas, essayez de les contacter directement (de préférence par téléphone) avec un rappel poli mais ferme.Frais et pénalités : Après un certain laps de temps (par exemple 15 jours), envisagez d’imposer des frais ou une pénalité comme incitation supplémentaire au paiement.Avertissements supplémentaires : Si le temps passe et que vous n’avez toujours pas eu de nouvelles de votre client, ou s’il ne tient pas ses promesses, vous devrez aggraver la situation.Collections : Une agence de recouvrement peut être en mesure de vous aider à collecter de l’argent auprès de clients qui ont systématiquement évité de payer.Une action en justice: Vous devrez peut-être également engager des poursuites judiciaires plus agressives contre les personnes qui doivent des sommes importantes à votre entreprise.

Chaque entreprise doit planifier ses finances avec soin, et cela s’étend au financement que vous proposez à vos clients. Le financement client ne convient pas à toutes les entreprises ou à tous les marchés. Cependant, si cela convient bien à votre marque, cela pourrait vous être bénéfique de plusieurs manières différentes. Prenez votre temps, faites vos recherches et optimisez votre offre pour maximiser à la fois les revenus et la satisfaction client.