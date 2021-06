Comment inverser la tendance maintenant à la fois sur COVID et sur l’économie

Les installations temporaires créées au cours du prochain trimestre pour faire face à l’éventuelle prochaine vague peuvent être réaffectées ou converties en installations permanentes, car l’Inde ne dispose en aucun cas d’infrastructure hospitalière requise.

Par Anil K Sood

Le rythme des infections à COVID de la deuxième vague a ralenti au cours des dernières semaines, mais malheureusement, il a déjà causé des pertes de vie sans précédent et a imposé des coûts de santé importants à des dizaines de milliers de ménages. Cela a entraîné une perte d’emplois à grande échelle dans tout le pays. De nombreux ménages et entreprises indiens continuent de subir d’importantes pertes de revenus. Dans de nombreux cas, les ménages ainsi que les entreprises ont épuisé leurs réserves d’épargne et de capital, les laissant vulnérables à tout futur choc économique ou lié à la santé.

Il est donc important que nous créions des opportunités de croissance à grande échelle et à faible risque qui nous permettent de faire face aux coûts sociaux et économiques causés par la pandémie. Comme certains scientifiques nous ont mis en garde contre la possibilité d’une troisième vague, il est essentiel que nous ne permettions pas à la troisième vague éventuelle d’infliger le même niveau de coûts économiques et sociaux que la deuxième vague.

L’approche la plus utile pour atteindre une croissance économique plus élevée et minimiser le coût de la pandémie pour les ménages consiste à investir dans la construction d’infrastructures de soins de santé qui nous aident à faire face à la troisième vague ou aux vagues ultérieures. Avec la grâce de Dieu, si la troisième vague ne se matérialise pas, la même infrastructure peut être réaffectée pour répondre aux besoins de santé à long terme du pays. Dans tous les cas, nous avons des installations de soins de santé terriblement inadéquates dans le pays. L’investissement dans ces services a le potentiel d’accélérer la croissance en quelques semaines, car certaines des organisations des secteurs privé et public ont construit des installations COVID-Care en quelques semaines au cours de la vague actuelle.

Comme nous le savons, l’investissement dans les soins de santé est une activité à plus forte valeur ajoutée et à forte intensité d’emploi en Inde. Un emploi dans le secteur de la santé crée une valeur ajoutée nominale de ~Rs. 5,8 lakhs 1 par an, contre ~ 4,40 lakhs pour un emploi moyen dans l’économie indienne. En outre, il a des liens en amont avec des emplois à valeur ajoutée beaucoup plus élevée dans les entreprises de fabrication de matériel pharmaceutique et médical. Par exemple, un emploi dans le secteur des produits chimiques et chimiques (dont l’un des segments pharmaceutiques) crée une valeur ajoutée d’environ 24,0 lakhs par emploi. Quelconque

l’investissement dans les soins de santé contribue également à créer davantage d’emplois dans des secteurs à faible valeur ajoutée, mais à forte intensité d’emploi, comme la construction et le commerce.

Étant donné que les ménages et les entreprises sont en difficulté avant même la pandémie et ne seront donc pas en mesure d’absorber l’augmentation des coûts de santé, il est absolument nécessaire que le gouvernement investisse dans la création d’infrastructures de santé d’urgence. Je ne m’attends pas à ce que les hôpitaux du secteur privé indien prennent le risque de développer des capacités supplémentaires à ce stade, car certaines des grandes chaînes hospitalières sont soit très endettées, soit comptent parmi leurs actionnaires des investisseurs privés dont les attentes de rendement sont beaucoup plus élevées (~25- 30%) que le coût du capital pour le gouvernement (6-8% par an). Un investissement du gouvernement contribuera à réduire le coût de la vie à long terme pour un citoyen moyen.

On sait aussi que l’intensité capitalistique des emplois en santé n’est pas aussi élevée que celle d’un emploi moyen. C’est-à-dire qu’un emploi dans le domaine de la santé nécessite un investissement de ~ Rs. 9,1 lakh, comparé à Rs. 10,1 lakh pour un travail indien moyen. Autrement dit, un emploi de santé est un emploi à faible intensité capitalistique et à forte valeur ajoutée.

1 L’estimation de la valeur ajoutée et des besoins d’investissement est basée sur la base de données KLEMS, 2019, disponible sur le site Web de la Reserve Bank of India @ Reserve Bank of India – KLEMS (rbi.org.in. Les chiffres cités ont

ont été extrapolées à partir des données de 2017-2018, en utilisant le TCAC des 10 dernières années.

Un investissement dans les soins de santé aiderait également à renforcer la confiance parmi les ménages et les entreprises indiens, améliorant ainsi notre santé mentale et physique et, partant, notre volonté de prendre des risques. À ce stade, la confiance des consommateurs est au plus bas depuis près d’une décennie. À ce stade du développement de l’Inde, nous ne pouvons pas nous permettre qu’une confiance faible se transforme en désespoir.

Anil K Sood est professeur et co-fondateur de l’Institute for Advanced Studies in Complex Choices and était professeur de finances à l’Administrative Staff College of India.

