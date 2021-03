Comment investir dans des actions à faible volatilité peut vous aider

Il est important de comprendre qu’une volatilité plus élevée ne se traduit pas par des rendements plus élevés.

Les actions en tant que classe d’actifs, par rapport aux autres classes d’actifs, ont tendance à être plus volatiles, ce qui effraie de nombreux investisseurs. Les investisseurs qui sont nouveaux sur les marchés boursiers sont déséquilibrés après leur première rencontre avec une correction majeure. Des corrections nettes et rapides dues à des événements de cygne noir tels que Covid-19 (mars 2020) est l’exemple le plus récent où de nombreux investisseurs ont vu la valeur de leur portefeuille plonger profondément dans le rouge.

Pris par la peur de subir de nouvelles pertes, de nombreux investisseurs ont même fini par arrêter / suspendre leurs SIP (Systematic Invest Plan). Mais les marchés boursiers ont procédé à un revirement brutal, récupérant tout le terrain perdu et se sont redressés vers de nouveaux sommets, prenant par surprise les investisseurs novices et expérimentés. Voici à quoi peut ressembler la volatilité des actions en tant que classe d’actifs.

Rechercher une moindre volatilité dans le parcours d’investissement

Diverses études ont prouvé à maintes reprises que l’investissement en actions est l’un des meilleurs moyens de vaincre l’inflation et de créer de la richesse à long terme. Cependant, ce voyage n’est pas de nature linéaire, mais est semé de divers hauts et bas, s’apparentant à un tour de montagnes russes. Les actions sont une classe d’actifs où les chances de perdre de l’argent, à court terme, sont très élevées. En outre, les capacités de prise de risque varient d’une personne à l’autre, en fonction de ses capacités financières et de son aptitude psychologique. Au cours de mon passage sur un marché de premier plan pour les produits financiers, une recherche interne a montré qu’un investisseur doit suivre SIP pendant au moins sept ans, de sorte que l’investissement rapporte de l’argent dans toutes les conditions du marché. Ainsi, pour créer de la richesse, il est clair qu’il faut rester investi en actions avec une vision à long terme.

La science du comportement montre que plus la volatilité du produit d’investissement choisi est faible, plus les chances d’un investisseur de braver les temps de correction et de rester investi dans le produit sont élevées. En outre, avec une volatilité plus faible, la période minimale pour vous assurer de ne pas subir de pertes sur l’investissement SIP diminue également. Par conséquent, il est impératif de rechercher des options dans lesquelles on peut investir avec une volatilité moindre.

Moyens de réduire l’impact de la volatilité

En matière d’investissement en actions, la volatilité ne peut pas être totalement éliminée, mais peut certainement être modérée par certaines mesures. La première mesure consiste à s’abstenir d’investir directement. Optez plutôt pour le SIP dans un fonds commun de placement en actions. En effet, les actions individuelles sont plus volatiles que les fluctuations globales de la valeur liquidative de tous les fonds communs d’actions. La deuxième mesure consiste à investir uniquement dans des sociétés à grande capitalisation, et la troisième et dernière mesure consiste à investir dans un système conçu pour offrir une volatilité plus faible.

Faire la paix avec la volatilité des marchés boursiers

Bien que les indices plus larges tels que S&P BSE Sensex, Nifty 50 ou Nifty 100 comprennent des sociétés de tous les secteurs, l’indice lui-même a tendance à être moins volatil que n’importe quel secteur spécifique. Ici aussi, les actions de certaines sociétés ont intrinsèquement tendance à être moins volatiles que d’autres. Conscient de ce fait, la Bourse nationale a introduit un indice (juillet 2016) comprenant les 30 actions les moins volatiles de l’univers Nifty 100. Cet indice est appelé «indice Nifty100 Low Volatility 30». Puisqu’un investisseur ne peut pas investir directement dans un indice, les sociétés de fonds communs de placement ont lancé des fonds négociés en bourse (ETF) qui ont de tels indices comme univers sous-jacent. Étant donné que les ETF sont cotés en bourse, la valeur liquidative de ces ETF fluctue en temps réel pour refléter le mouvement des prix des actions / actifs sous-jacents. En juillet 2017, ICICI Prudential, l’une des plus grandes sociétés de fonds communs de placement du pays, a lancé ICICI Prudential Nifty Low Vol30 ETF. Cet ETF devait imiter l’indice Nifty100 Low Volatility 30.

Cependant, le hic ici est qu’un investisseur a besoin d’un démat et d’un compte de trading pour acheter / vendre des ETF, ce qui peut être un facteur limitant pour plusieurs investisseurs. Ainsi, afin de rendre le produit accessible à tous, ICICI Prudential a annoncé le lancement de Nifty Low Vol 30 ETF Fund of Fund (FOF). Le NFO de ce FOF est ouvert du 23 mars 2021 au 6 avril 2021. Ce FOF investira au minimum 95% de son corpus dans l’ETF sous-jacent qui est l’ETF ICICI Prudential Nifty Low Vol30. En suivant les 30 actions les moins volatiles de l’indice Nifty 100, le système offre des opportunités de création de richesse avec un niveau de volatilité plus faible. Comme il s’agit d’un programme existant avec des antécédents de performance bien établis, je crois qu’il n’y a pas beaucoup de risque à demander ce NFO.

Une volatilité plus faible signifie-t-elle des rendements moindres?

Il est important de comprendre qu’une volatilité plus élevée ne se traduit pas par des rendements plus élevés. En fait, les données montrent que sur un et trois ans, l’indice Nifty 100 Low Volatility 30 a généré un meilleur rendement ajusté au risque que l’indice Nifty 100. Ainsi, le profil de rendement d’un tel produit n’est en aucun cas inférieur à un indice plus large qui s’accompagne d’une volatilité plus élevée. La question est maintenant: pourquoi investir dans des fonds à plus forte volatilité et présentant un risque plus élevé de perdre de l’argent?

Fiscalité du fonds de fonds FNB d’actions

Étant donné que ce FOF investira au moins 95% de son corpus dans un ETF orienté actions, le FOF sera traité comme un fonds d’actions aux fins de l’impôt sur le revenu. L’impôt sur les plus-values ​​à court terme sera de 15% tandis que les plus-values ​​à long terme seront imposées à 10%, après l’exonération initiale de Rs. 1 lakh.

Pour conclure, l’ETF / FOF à faible volatilité est un outil d’investissement optimal pour les investisseurs qui trouvent la volatilité des marchés déconcertante.

(L’auteur est un expert en fiscalité et en investissement et peut être joint à jainbalwant@gmail.com)

Avertissement: Ceci est le point de vue personnel de l’auteur. Veuillez consulter votre planificateur financier avant d’effectuer tout investissement.

