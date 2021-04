Comment investir dans des actions Tesla d’Inde

Pour acheter l’action Tesla en Inde, vous devez ouvrir un compte de courtage international et commencer à investir.

Alors que conduire une voiture Tesla sur les routes indiennes peut encore être dans quelques années, posséder le stock Tesla d’Elon Musk dans le confort de votre maison ou de votre bureau est encore possible. Oui, vous avez bien entendu. Semblable à l’achat d’une action Reliance ou des actions de HDFC Bank ou d’ailleurs de toute action cotée sur les bourses indiennes, l’achat des actions américaines est presque la même chose.

Tesla, cotée au Nasdaq, se négocie actuellement autour de 692 dollars. Le rendement sur 1 an de l’action Tesla a été d’environ 620%, mais il est en baisse depuis quelques mois. Le prix a baissé de près de 2 pour cent au cours de la période de trois mois et aide les investisseurs à long terme à accumuler les actions à des niveaux inférieurs. Le prix le plus élevé de tous les temps pour Tesla a été d’environ 900 $.

Pour acheter l’action Tesla en Inde, vous devez ouvrir un compte de courtage international et commencer à investir dans les actions américaines et les ETF. Le cabinet de compte de trading international vous aide à remplir l’exigence KYC, à ouvrir un compte bancaire aux États-Unis, à respecter les formalités LRS de la RBI, etc. Une fois le compte ouvert, ce qui prend généralement environ 5 à 7 jours, vous pouvez transférer des fonds depuis le compte indien sur le compte bancaire américain et commencez à investir depuis l’Inde.

Le prix de l’action Tesla en roupies indiennes est de près de 51 000 roupies, à un taux de change de 73 roupies pour un dollar. Mais si vous pensez que le prix est trop élevé, vous pouvez également acheter une fraction de l’action. Posséder des actions américaines en fractions est possible grâce à des investissements fractionnaires et on peut même ajouter Facebook, Apple, Tesla ou toute autre action à son portefeuille avec un montant de Rs 51000.

L’investissement dans les principales actions américaines devrait durer plus longtemps, en particulier dans les sociétés établies avec un avenir potentiellement solide. Au premier trimestre 2021, Tesla a produit un peu plus de 180000 véhicules et livré près de 185000 véhicules. Selon la société, le modèle Y a été fortement accepté en Chine et la société progresse rapidement vers sa pleine capacité de production.

Basé sur des analystes proposant des objectifs de prix sur 12 mois pour TSLA au cours des 3 derniers mois. L’objectif de prix moyen est de 681,1 $ avec une estimation élevée de 1 200 $ et une estimation basse de 135 $.

Source: Nasdaq.com

Pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020, pour la première fois, Tesla avait déclaré un bénéfice net annuel attribuable aux actionnaires ordinaires (GAAP) de près de 721 millions de dollars contre une perte de 862 millions de dollars l’année précédente.

Avertissement: La décision d’investissement dans toute action doit être prise par vous-même après avoir soigneusement évalué l’activité et les autres fondamentaux de l’entreprise ou après avoir consulté son conseiller financier. Ce n’est pas une recommandation d’acheter, de détenir ou de vendre dans aucune des actions. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement.

