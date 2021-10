Comment investir dans la crypto selon Coinbase

Le célèbre échange de crypto-monnaie Coinbase a demandé à un certain nombre d’experts, d’influenceurs et d’investisseurs professionnels en crypto-monnaie des conseils sur la façon d’investir dans la crypto, sur la base de leur expérience.

Coinbase, des conseils pour investir dans la crypto

Pince à rayons, l’un des traders les plus expérimentés, a expliqué à Coinbase les stratégies qu’il utilise pour investir dans les crypto-monnaies. Tong a acheté son premier Bitcoin en 2011 alors que le prix était de 10 $, presque par accident, alors qu’il effectuait une étude universitaire sur le sujet.

Son approche envers les crypto-monnaies a été très judicieuse et prudente, mais il n’a jamais vendu de Bitcoin depuis 2014 :

« J’ai juste continué à acheter et j’ai arrêté de vendre ».

Cette stratégie lui a également permis de surmonter des moments difficiles :

« Ce qui a évidemment énormément aidé avec la bulle de 2017. Donc, le meilleur échange que j’ai fait est probablement de ne rien faire.

L’important, selon lui, c’est d’avoir une stratégie précise et claire, sans se laisser emporter par l’envie de faire un profit rapide.

Selon Ray, la chose la plus importante dans le trading est de fixer des objectifs précis et les poursuivre.

Il est également très méthodique quant au montant d’argent à investir et préfère réfléchir aux pourcentages de son portefeuille à allouer aux différents investissements.

« Une fois que vous avez trouvé ce nombre, vous pouvez le diviser encore plus en trois compartiments – le pourcentage que vous voulez en Bitcoin, le pourcentage que vous voulez en Ethereum et le pourcentage que vous voulez dans toutes les autres pièces ».

En tant que support d’information préféré, il dit s’appuyer principalement sur Twitter et les nombreux influenceurs dans le domaine des crypto-monnaies.

Il recommande notamment de suivre de très près les fondateurs de Three Arrows Capital, Su Zhu et Kyle Davies, Spartan Group, et l’équipe de Paradigm.

Ray conseille fortement à tous les investisseurs de pensez en crypto et non en dollars ou d’autres monnaies fiduciaires :

« Essayez de trouver la devise en laquelle vous croyez le plus et faites-en votre devise de base. Alors ne vous inquiétez pas autant de la valeur de votre avoir en dollars [from day to day], craignez de faire des transactions qui vous permettront finalement d’obtenir plus de pièces. Beaucoup de grandes entreprises commencent en fait à le faire ».

Twitter est le réseau social des influenceurs crypto

Grands influenceurs de crypto-monnaie

De nombreux investisseurs en crypto-monnaies sont de plus en plus à la recherche de grands influenceurs qui sur les réseaux sociaux, Twitter en particulier, analysent les scénarios des principales crypto-monnaies et donnent des conseils sur les devises sur lesquelles il est préférable de parier.

Les tweets d’Elon Musk sont célèbres et ses approbations ont fait de Dogecoin, une pièce mème née comme une blague, l’une des dix principales crypto-monnaies.

Les conseils du PDG de Binance Changpeng Zhao est également très populaire, tout comme celui du fondateur de Tron Justin Soleil. Sans parler de Antoine Pompliano qui a récemment parlé de l’approbation du premier ETF Bitcoin comme quelque chose qui aura certainement des effets explosifs sur le marché de la cryptographie.

Les prédictions presque toujours correctes du mystérieux Plan B, qui a récemment prédit que Bitcoin atteindra bientôt la barre des 250 000 $, sont devenus viraux.

Un autre influenceur légendaire est Roger Ver, qui, avec 735 000 abonnés, se fait appeler « Bitcoin Jesus ». Il est PDG de Bitcoin.com et est également impliqué dans de nombreuses activités philanthropiques numériques.

Une grande attention est portée par les près de 6 millions de followers du PDG de Twitter, Jack Dorsey, qui a toujours été un passionné de crypto-monnaie et a récemment affirmé avoir commencé à exploiter Bitcoin.

Le développement de Coinbase

Coinbase a été fondée en 2012 et a été le premier échange au monde à être coté au Nasdaq avril dernier. C’est l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie existantes et participe activement à la création d’un projet de réglementation de la crypto-monnaie aux États-Unis.

Ces derniers jours, il a conclu un important accord de parrainage avec la NBA, la plus grande ligue professionnelle de basket-ball au monde.