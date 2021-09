Comment investir dans les crypto-monnaies avec effet de levier financier ?

L’effet de levier financier est l’un des meilleurs outils dont disposent les traders et les investisseurs pour accélérer l’accumulation de bénéfices, et si vous voulez découvrir comment il est utilisé pour investir dans les crypto-monnaies, alors vous devriez consulter cette publication.

Qu’est-ce que l’effet de levier ?

Plus qu’un outil, nous pouvons définir l’effet de levier comme une stratégie utilisée par des personnes ou des institutions, avec laquelle ils empruntent de l’argent pour acheter un actif. On peut simplifier en disant que c’est un crédit.

Cela peut certainement augmenter les gains potentiels, mais du même ordre de grandeur, cela augmente également le risque de faire face à des pertes importantes.

Exemple visuel du fonctionnement de l’effet de levier financier pour investir dans les crypto-monnaies

Exemple 1

Nous pouvons illustrer le fonctionnement de l’effet de levier en utilisant un cas de la vie quotidienne. Prenons un exemple lorsque nous demandons de l’argent pour acheter une maison.

Si vous n’avez pas assez de capital pour l’acheter, vous faites une demande de prêt hypothécaire, que vous devez payer en totalité plus les intérêts facturés par l’emprunteur.

Si vous décidez de déménager, et pour cela vous devez vendre la maison, alors maintenant vous devez payer l’hypothèque, et si la maison se vend moins que ce que vous avez payé, alors vous finirez par perdre.

Exemple 2

Supposons que vous possédiez 1 000 $ pour acheter des actions qui coûtent 100 $ chacune. Vous disposez donc du capital pour acheter un maximum de 10 actions.

Cependant, vous décidez d’emprunter 1 000 $. Vous pouvez désormais acheter jusqu’à 20 actions, ce qui signifie que vous disposez désormais d’un effet de levier de 1: 2.

Avec cela, votre profit potentiel est désormais plus grand, mais il y a maintenant un plus grand risque de perdre tout le capital plus rapidement.

Il est courant de voir un effet de levier de 1:30, 1:50 et même 1: 125 sur le marché des crypto-monnaies.

Effet de levier maximal offert par Binance.

Curieusement, en utilisant un effet de levier de 1: 100 et un capital de seulement 1 000 $, vous pouvez acheter près de 2 Bitcoins, au prix actuel de près de 50 000 $.

Cependant, le risque est incroyablement élevé, car avec une baisse de prix de seulement 1%, votre capital serait liquidé.

Pour cette raison, il n’est pas conseillé d’utiliser tout le capital disponible pour ouvrir une transaction à effet de levier. Il est courant d’entendre des investisseurs expérimentés recommander un risque maximum par transaction compris entre 1% et 3%.

Comment investir dans les crypto-monnaies en utilisant un effet de levier financier ?

Vous pouvez profiter des avantages du levier financier pour investir dans des crypto-monnaies, en utilisant des produits dérivés. Les plus populaires sont les futures et les CFD.

Les futures sont un contrat par lequel les parties conviennent d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent, à un prix et à une date précis dans le futur. Jusqu’à l’expiration, il peut être acheté et vendu sur un marché secondaire, et le prix sera déterminé par son offre et sa demande. Généralement, les courtiers exécutent généralement un renouvellement automatique du contrat, moyennant un coût supplémentaire.

Pour sa part, un contrat de différence (CFD) est un accord dans lequel l’acheteur doit payer au vendeur la différence entre : la valeur actuelle de l’actif sous-jacent et son prix au moment de la création du contrat.

Les contrats à terme avec effet de levier financier pour investir dans les crypto-monnaies sont disponibles chez de nombreux courtiers et bourses. Le plus complet et le plus utilisé pour faire fonctionner ce type de produit est Binance.

En cas d’option pour les CFD de crypto-monnaie, l’un des meilleurs endroits pour trader avec eux est le courtier XTB.

Avantages et inconvénients de l’utilisation de l’effet de levier

L’effet de levier financier est un outil à double tranchant, très dangereux s’il n’est pas manipulé avec précaution lors de l’investissement dans des crypto-monnaies.

Cependant, il peut être votre meilleur ami si vous connaissez les risques liés à son utilisation et créez un plan avec lequel vous ne vous soucierez même pas d’avoir perdu une opération.

Pour cette raison, il vaut la peine d’examiner les avantages et les dangers qu’offre cet outil intéressant.

avantage

– Augmenter les bénéfices

Sans aucun doute le plus grand avantage d’investir avec effet de levier. Et est-ce qu’en ayant un plus grand pouvoir d’achat, il est possible de gagner plus d’argent avec moins d’effort.

De plus, il est extrêmement utile pour les commerçants qui cherchent à profiter de petites fluctuations de prix.

Par exemple, si vous achetez un Ethereum au prix de 2000$, et qu’il monte de 10%, alors vous aurez gagné 200$. Au lieu de cela, si vous utilisez un effet de levier de 1:10, vous pouvez désormais acheter 10 ETH avec le même capital, et avec une augmentation de 10%, vous aurez gagné 2 000 $.

– Une plus grande efficacité du capital

En augmentant le pouvoir d’achat de votre capital, son efficacité augmente immédiatement. Pensez que s’il vous faut 5 jours pour générer 100$ avec des opérations sans effet de levier, alors vous aurez besoin de moins de temps pour gagner ces 100$, puisque votre capital peut être réinvesti plus de fois, produisant des résultats plus fréquents.

– Profitez même des périodes de faible volatilité

Il est possible d’investir dans des crypto-monnaies lorsque le comportement est latéral et peu volatil, tout en réalisant de bons profits si vous utilisez l’effet de levier.

Parce que lorsque nous utilisons cet outil, nous augmentons le pouvoir d’achat, alors de petites fluctuations peuvent générer de bons rendements.

Désavantages

– Des pertes plus élevées

Tout comme les profits peuvent augmenter en utilisant l’effet de levier, les pertes le font de la même ampleur.

Lorsque le trade va à l’encontre, on verra inévitablement une diminution du capital proportionnellement à l’effet de levier utilisé.

Pour cette raison, il est extrêmement important d’utiliser cet outil en conjonction avec un stop loss et un risque minimum par opération. C’est ce qu’on appelle la gestion des risques, et vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

– Paiement d’intérêts

Cet outil n’est rien de plus qu’un simple crédit, et à chaque fois que vous l’utiliserez des frais supplémentaires vous seront facturés sous forme d’intérêts. Peu importe que vous gagniez ou perdiez, les frais d’emprunt seront prélevés directement sur votre capital.

– Appel de marge

Un autre risque pertinent, et avec cela nous concluons, est qu’en investissant dans des crypto-monnaies en utilisant un effet de levier financier, nous nous exposons au courtier / échange nous faisant un appel de marge, car votre capital est tombé en dessous de l’exigence minimale.

Cela signifie que si vous ne cherchez pas à atteindre rapidement l’exigence minimale en effectuant un dépôt, le courtier peut alors automatiquement liquider votre position ou même plusieurs, tronquant les gains potentiels ou clôturant les positions perdantes qui pourraient être récupérées.

