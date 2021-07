Comment investir dans les ETF IT ? Trouver

in

L’un des avantages d’investir dans ces fonds communs de placement est que l’on peut accéder et s’exposer à diverses actions technologiques dans un seul fonds.

Le secteur informatique a gagné en popularité ces derniers temps, en particulier avec l’adoption des technologies numériques et cloud en raison de la pandémie. Les experts du secteur affirment que cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années.

Les experts disent que l’un des avantages d’investir dans ces fonds communs de placement est que l’on peut accéder et être exposé à diverses actions technologiques dans un seul fonds.

Chintan Haria, responsable du développement de produits et de la stratégie, ICICI Prudential AMC, déclare : « Les technologies telles que le cloud computing et l’analyse de données offrent de nouvelles opportunités grâce auxquelles le secteur informatique est susceptible d’être sur une trajectoire de croissance, car les dépenses technologiques continueraient à augmenter. gagner des parts pour chaque entreprise.

De plus, l’adoption de la technologie numérique a pénétré presque tous les secteurs. Par conséquent, les experts disent que les investisseurs pourraient se tourner vers ce secteur pour investir. Les particuliers, avec un horizon d’investissement d’au moins 3 à 5 ans, devraient investir dans ce secteur, car ce thème est susceptible de se développer à court terme, ce qui est positif pour le secteur.

Quelles sont les différentes manières d’investir dans le secteur ?

L’investissement direct, selon les experts, est l’une des options idéales pour investir dans le secteur de la technologie. Cela dit, notez que l’investissement direct implique un risque substantiel spécifique aux actions. Une autre façon d’investir consiste à investir dans des fonds sectoriels ou thématiques où le risque est diversifié et la sélection de titres est effectuée par des gestionnaires de fonds expérimentés.

Haria, d’ICICI Prudential AMC, déclare que « les investisseurs peuvent également investir par le biais d’ETF informatiques tels que ICICI Prudential IT ETF qui suit l’indice Nifty IT TRI composé de presque tous les principaux acteurs du pays. »

Facteurs à prendre en compte lors d’un investissement dans des ETF informatiques

Les ETF combinent la flexibilité de négociation d’une action avec la diversification et les faibles coûts d’un fonds commun de placement. Parmi les facteurs à prendre en compte lors de l’investissement dans les ETF, citons un historique de suivi élevé, une liquidité, une erreur de suivi plus faible et un faible ratio de dépenses.

Haria ajoute : « Grâce aux ETF, un investisseur peut investir dans un panier d’actions à une fraction du coût et est relativement mieux placé par rapport à l’investissement direct.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.