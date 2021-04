Comment investir dans l’introduction en bourse de Coinbase

Dans l’une des introductions en bourse les plus attendues de l’année, les actions Coinbase ont commencé à se négocier publiquement le 14 avril et la société avait une valorisation initiale de 100 milliards de dollars. Les passionnés de crypto-monnaie ont rapidement vu cela comme un proxy pour les monnaies numériques franchissant une autre étape majeure dans le courant dominant, et de nombreux investisseurs axés sur la technologie recherchent maintenant des moyens d’investir dans Coinbase.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l’action Coinbase est une perspective attrayante en ce moment, notamment parce que le boom actuel de la crypto-monnaie a poussé un nombre croissant de personnes à commencer à investir dans les monnaies numériques. En tant qu’échange convivial pour les débutants, Coinbase a trouvé un moyen d’élargir sa base de clients alors que Bitcoin s’envole vers la lune.

C’est l’une des raisons de la valorisation impressionnante de Coinbase lors de son lancement. Avec plus de 50 millions d’utilisateurs et un potentiel de croissance, les actions de la société présentent une opportunité d’investissement intéressante, même pour ceux qui jusqu’à présent sont restés à l’écart des crypto-monnaies.

Où investir dans les actions Coinbase

Il existe une variété de courtiers en ligne que vous pouvez utiliser pour investir dans Coinbase, mais avec une telle variété d’options, il est important de vous assurer de choisir une plate-forme fiable.

Chaque courtier diffère en termes de structure de frais, de gamme d’actions disponibles pour le négoce et de réputation globale. Parmi les nombreuses plateformes de trading disponibles, nous avons créé le top 3 pour les personnes intéressées à investir dans Coinbase:

1. eToro

En tant que service complet, il est difficile de battre eToro. Le courtier basé en Israël est opérationnel depuis 2007 et compte plus de 20 millions d’utilisateurs qui comptent sur la plate-forme pour leurs transactions boursières. Plus remarquable probablement pour ses capacités de trading social permettant aux utilisateurs de suivre les performances d’autres traders, eToro est une plate-forme de confiance avec des didacticiels faciles à utiliser pour vous expliquer comment investir dans Coinbase.

2. Plus500

Autre géant de l’espace des courtiers en ligne, Plus500 représente l’un des moyens les plus fiables d’investir dans les actions Coinbase. Spécialisée dans les services de trading CFD, Plus500 est une société britannique internationale qui aide chaque année des millions d’investisseurs à augmenter leur capital.

3. Capital.com

Si vous recherchez un moyen simple d’investir dans les actions Coinbase, Capital.com dispose d’une interface de trading facile à utiliser, idéale pour les débutants. Avec une solide réputation pour des transactions rapides et des frais de transfert raisonnables, ce courtier est parmi les meilleurs du secteur.

Qu’est-ce que Coinbase?

Coinbase est l’un des échanges de crypto-monnaie en ligne les plus connus au monde. Fondée en 2012, la plate-forme s’est développée aux côtés des crypto-monnaies qui aident ses utilisateurs à commercer. L’échange compte plus de 56 millions d’utilisateurs vérifiés, qui peuvent tous acheter et vendre des crypto-monnaies de premier plan telles que Bitcoin, Ethereum, Litecoin et XRP en un clic.

L’attrait particulier de Coinbase pour ses utilisateurs est la simplicité de sa plate-forme. Les fondateurs Brian Armstrong et Fred Ehrsam ont vu le potentiel de la technologie blockchain pour révolutionner le monde financier, et aussi que pour que cela se produise, les gens auraient besoin d’un endroit convivial pour échanger des crypto-monnaies. Coinbase était la plate-forme qu’ils ont conçue pour répondre à cette demande.

Pour investir dans les crypto-monnaies à l’aide de la plateforme, il vous suffit de vous inscrire à un compte Coinbase, de vérifier votre identité avec une pièce d’identité avec photo et de financer votre compte. À partir de là, vous pouvez utiliser le site Web ou l’application mobile Coinbase pour sélectionner la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter, voir immédiatement le prix auquel elle se négocie actuellement et exécuter instantanément la transaction.

La société fonctionne entièrement en ligne et n’a pas de siège social; emploie plus de 1 700 employés dans le monde et est accessible aux utilisateurs dans plus de 100 pays. Avec un volume de négociation trimestriel supérieur à 300 milliards de dollars, il n’est pas étonnant que l’offre publique initiale de Coinbase (ou plutôt la cotation directe) ait été si attendue.

Le moment est-il venu d’investir dans Coinbase?

Comme pour toute introduction en bourse, les investisseurs se sont demandé si les actions de Coinbase augmenteraient de valeur en raison d’une forte performance initiale, ou si elles s’avéreraient surévaluées et il serait peut-être plus sage d’attendre que le prix baisse.

Comme pour tout investissement en bourse, l’important est de faire sa propre analyse pour pouvoir résister à toute volatilité et prendre des décisions rationnelles. Le débat est déjà en ligne entre des personnes qui estiment que les actions Coinbase vont monter en flèche et d’autres qui estiment qu’elles vont chuter peu de temps après l’ouverture.

Twitter est une bonne pierre de touche pour voir ce que les investisseurs pensent de Coinbase, voici donc quelques réactions de l’actualité d’aujourd’hui:

CNBC est littéralement incrédule sur le fait que la capitalisation boursière de Coinbase va surpasser Goldman Sachs. Amusant à regarder. – eric.eth (@econoar) 14 avril 2021

En général, avant d’investir dans Coinbase, faites vos propres recherches. Si vous décidez que vous souhaitez investir votre argent dans l’entreprise, inscrivez-vous auprès d’un courtier de confiance pour effectuer votre investissement.