Comment investir en toute sécurité dans Bitcoin et autres actifs numériques

Le Bitcoin n’était considéré que comme un phénomène intéressant lors de son lancement en 2009. Seuls quelques évangélistes et futurologues croyaient au potentiel futur qu’il offrait. La voie rapide jusqu’à aujourd’hui et l’adoption de la crypto s’accélère à l’échelle mondiale à un rythme exponentiel, de nombreux investisseurs participant désormais au trading de Bitcoin (BTC) et d’autres actifs numériques.

L’histoire n’est pas différente non plus en Inde, avec de jeunes investisseurs qui reconnaissent le potentiel investissent activement dans des actifs cryptographiques populaires. Ces actifs numériques sont basés sur la technologie Blockchain et fonctionnent comme un enregistrement des transactions numériques indépendantes des banques centrales. Par conséquent, ils éliminent le besoin d’une banque et permettent aux acheteurs et aux vendeurs de traiter directement avec des frais de transaction faibles ou nuls. Un autre aspect passionnant des actifs numériques est qu’ils ont vu d’énormes découvertes de prix et sont attrayants en tant qu’investissements.

Cependant, il est crucial de suivre certains conseils pour s’assurer un meilleur potentiel de rendement tout en investissant et assurer la sécurité de ses investissements.

L’allocation du capital doit être décidée en fonction de l’appétit pour le risque de l’investisseur et de l’approche adoptée vis-à-vis de l’investissement. Pour les actifs numériques, il serait conseillé d’allouer une somme mensuelle à des investissements systématiques plutôt que d’adopter une approche commerciale agressive. Les investissements à long terme dans des actifs numériques tels que BTC ont rapporté de riches rendements à long terme et sont également la voie à suivre pour les investisseurs novices.

La sélection d’un actif numérique basé sur la recherche fondamentale est la prochaine étape importante et implique de choisir les actifs cryptographiques les plus populaires et les plus fiables tels que BTC, Ethereum (ETH) et similaires. Cela est principalement dû au cas d’utilisation plus fort qu’ils offrent ; alors que BTC agit comme une réserve de valeur numérique et compte actuellement le plus grand nombre de transactions, Ethereum est connu pour la myriade d’applications décentralisées et de contrats intelligents qu’il propose. Cela dit, de nombreux actifs numériques à venir devraient faire aussi bien et obliger les investisseurs à se tenir au courant des dernières tendances. Une fois qu’un actif numérique a été choisi, il est important de vérifier les fondamentaux tels que la taille du marché adressable, la capitalisation boursière actuelle et son utilité même. S’il coche toutes les bonnes cases, les investisseurs peuvent être sûrs de leur sélection et procéder ensuite à un investissement.

Le choix d’une bourse pour négocier ou investir est essentiel, car les banques traditionnelles n’offrent pas d’actifs numériques pour le commerce. Par conséquent, il est impératif d’opter pour un échange cryptographique fiable doté de protocoles de sécurité et de sûreté solides. Les investisseurs achèteraient, détiendraient et vendraient des actifs cryptographiques sur ces bourses, et il serait préférable que la bourse fournisse également un portefeuille numérique pour stocker l’actif numérique.

Des bourses comme CoinDCX offrent également une couverture d’assurance sur les jetons numériques détenus dans leur portefeuille. Par conséquent, ils devraient être préférés compte tenu du filet de sécurité supplémentaire. Si l’on négocie déjà via un échange qui ne fournit pas cette fonctionnalité de sécurité, il serait conseillé d’utiliser un portefeuille numérique sécurisé et d’accéder uniquement à un VPN (Virtual Private Network). Lorsque vous utilisez un VPN, la connexion en ligne est sécurisée et les données cryptées, offrant ainsi une couche de protection supplémentaire qui garantit un anonymat complet à la fois à vos données et à vos achats de crypto.

En résumé, les investisseurs devraient bien considérer les actifs numériques comme un outil de couverture et de diversification qui peut rendre un portefeuille à l’abri de l’inflation. Une approche d’investissement à long terme associée à des décisions commerciales judicieuses peut offrir de riches rendements à ceux qui souhaitent investir dans cette nouvelle classe d’actifs. Choisir le bon échange cryptographique pour le trading et utiliser une connexion sécurisée est un must pour atténuer tout risque de cybercriminalité ou de fraude. Enfin, comme pour tout investissement, n’oubliez pas de rester concentré sur les perspectives à long terme en période de volatilité accrue des prix pour éviter les pertes dues aux transactions à court terme.

(Par Neeraj Khandelwal, co-fondateur et directeur technique de CoinDCX)

Avis de non-responsabilité : ce sont les opinions personnelles de l’auteur. Les lecteurs sont invités à consulter leur planificateur financier avant d’effectuer tout investissement.

