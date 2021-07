Comment investir intelligemment en actions quand la bourse monte en flèche

Si vous êtes capable de faire une analyse boursière, les investissements directs en bourse peuvent être très gratifiants à long terme, à condition que vous compreniez également les risques.

De nombreux investisseurs ayant un appétit pour le risque élevé adorent investir dans des actions directes. Le marché boursier indien se négocie actuellement près de ses plus hauts historiques, mais certains investisseurs ne savent pas s’ils doivent rester investis ou se retirer de leurs investissements actuels en actions. Ils craignent que si le marché chute de ce niveau, ils finissent par perdre leur richesse. Dans le même temps, ils ne veulent pas renoncer à d’éventuels gains si le marché continue d’atteindre de nouveaux sommets dans les prochains jours.

Alors, qu’est-ce qu’ils devraient faire? Quelle doit être leur stratégie d’investissement en actions lorsque la bourse est au plus haut ? J’ai discuté de quelques pointeurs utiles à cet égard.

Envisagez d’investir dans des actions versant des dividendes

Les actions peuvent vous offrir un retour sur investissement de deux manières : par le biais de gains en capital ou de revenus de dividendes grâce auxquels les entreprises partagent leurs bénéfices avec les actionnaires. Si l’entreprise dans laquelle vous investissez est riche en liquidités, génère des revenus régulièrement et est faiblement endettée, elle versera probablement des dividendes. En règle générale, les sociétés qui offrent régulièrement des rendements de dividendes élevés sont moins sujettes à la volatilité du marché. Ainsi, même si le marché boursier se négocie à un niveau record, vous pouvez envisager de choisir des actions qui ont des fondamentaux solides, un excellent historique de distribution de dividendes et un potentiel d’offrir des dividendes de manière cohérente à l’avenir.

Cependant, avant d’investir dans des actions de sociétés versant des dividendes, il est également essentiel de comprendre les implications fiscales. Les revenus de dividendes sont imposables du côté des investisseurs. Ainsi, si vous recevez des revenus de dividendes, vous devez payer de l’impôt sur ces revenus selon votre taux d’imposition applicable.

Éviter la spéculation

Entrer et sortir d’investissements en actions dans un court laps de temps pour gagner plus d’argent est généralement considéré comme de la spéculation. La principale différence entre l’investissement et la spéculation est que le premier se concentre sur l’analyse et la gestion des risques pour obtenir le taux de rendement attendu, mais le second ne repose pas sur la recherche – il dépend plutôt des « chances » de gagner un revenu. Lorsque le marché culmine, vous devez être prêt avec toutes sortes de stratégies pour atténuer les risques associés. Investir après une recherche approfondie peut vous aider à éviter les risques inutiles et à réduire les risques de pertes.

Suivez un stop-loss strict sur les investissements à court terme

Comme son nom l’indique, « stop-loss » est le niveau de seuil prédéfini par l’investisseur au-delà duquel la position d’investissement est sortie pour réduire les pertes supplémentaires. Par exemple, supposons que vous ayez investi dans 100 actions de « XYZ » à 1 000 Rs par action. Le prix des actions « XYZ » commence à baisser après quelques jours. Lorsqu’il atteint Rs.900, vous décidez de définir le stop-loss à Rs.850. Cela signifie que vous attendrez qu’il tombe à Rs.850 pour sortir de la position d’investissement. Le lendemain, l’action s’est ouverte plus bas à Rs.840 déclenchant votre stop-loss et vous avez investi dans « XYZ » à Rs.840 en réservant une perte de (Rs.1 lakh – Rs.84.000) Rs.16.000. Mais plus tard, le prix de « XYZ » est tombé à Rs.600. Comme vous n’aviez aucune position en action XYZ, vous avez évité une perte plus importante, grâce à votre stop-loss.

En tant que tel, il est crucial de suivre strictement votre stop-loss lorsque vous investissez en actions. Cela peut aider à minimiser vos pertes. Lorsque le prix de vos actions augmente, vous devez simultanément déplacer le stop-loss vers le haut ou selon un pourcentage prédéfini du prix de l’action pour vous assurer de pouvoir verrouiller les gains. Le processus de décalage progressif des stop-loss en synchronisation avec le mouvement du cours de l’action est appelé stop-loss suiveur.

Diversifiez vos investissements parmi des actions fondamentalement fortes

Choisir des actions fondamentalement fortes présente plusieurs avantages, dont une reprise plus rapide après une chute du marché boursier. Ainsi, lors de la sélection des actions de votre portefeuille, concentrez-vous sur des actions fondamentalement solides avec des antécédents solides, une dette comptable faible ou nulle, de bons niveaux de trésorerie, une croissance élevée des revenus, une rentabilité attrayante et un plan de croissance prometteur. Vous devez viser à diversifier adéquatement vos investissements dans différents secteurs et en actions d’autres sociétés afin de minimiser les risques. Avoir une exposition excessive dans un seul secteur et quelques entreprises peut augmenter votre risque si ce secteur particulier ou l’action sous-performe.

Évitez de trop investir et utilisez le mode SIP si vous êtes débutant

Vous devez évaluer votre appétit pour le risque avant d’investir de l’argent en bourse. Investissez toujours autant que vous pouvez vous permettre de perdre. Le marché boursier est très volatil, vous ne devez investir que si les hauts et les bas quotidiens n’ont pas d’impact sur vos finances quotidiennes. Si vous êtes capable de faire une analyse boursière, les investissements directs en bourse peuvent être très gratifiants à long terme, à condition que vous compreniez également les risques. Il est crucial d’éviter le surinvestissement, c’est-à-dire d’investir au-delà de votre appétit pour le risque et de votre capacité financière. Un surinvestissement en actions peut entraîner de lourdes pertes si les conditions du marché deviennent défavorables. Pour les débutants, les investissements dans un plan d’investissement systématique (SIP) dans des fonds communs de placement d’actions de premier ordre peuvent être une meilleure option pour obtenir de bons rendements à long terme.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

