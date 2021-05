Comment investir intelligemment pour se préparer à une crise de type pandémique? Anurag Garg de Nivesh.com explique

Image représentative

La pandémie de Covid-19 a changé la façon dont les gens investissent leur argent et gèrent leurs finances depuis plusieurs années. Selon Anurag Garg, PDG et fondateur de Nivesh.com, un changement de comportement important observé au cours de la deuxième vague est que le niveau de panique parmi les investisseurs est faible. Les investisseurs de détail ne sont pas partis pour une réaction de panique comme l’arrêt des SIP ou des rachats à grande échelle. Les investisseurs semblent être devenus plus matures maintenant, par rapport à il y a 10 ans.

Pendant tout le cours de la pandémie, les tendances du SIP ont été globalement saines. Garg a déclaré que du 19 avril au 20 mars, une moyenne de 9,83 comptes SIP lakh ont été ajoutés sur une base mensuelle. Ce nombre est passé à une moyenne de 11,78 comptes SIP lakh chaque mois du 20 avril au 21 mars. Pour le 21 avril, ce nombre s’élève à 14,08 comptes lakh. Les actifs sous gestion dans les fonds communs de placement d’investisseurs individuels ont augmenté pour atteindre 17,06 crore lakh Rs en avril 2021, soit une augmentation de 39,28% par rapport à avril 2020.

«Il est donc clair que les investisseurs ont maintenant compris l’importance de créer de la richesse grâce à la voie SIP. Cela dit, il pourrait y avoir des cas où les investisseurs avaient besoin d’argent pour leurs besoins à court terme tels que les frais médicaux et ils auraient eu recours à des rachats et à l’arrêt des SIP. Les plateformes de distribution New Age comme la nôtre aident également dans ce processus (d’une plus grande maturité des investisseurs) en créant une prise de conscience et en apportant plus de transparence dans l’ensemble du processus d’investissement », a-t-il déclaré à FE Online.

Même s’il y a peu de panique financière, il est important d’investir intelligemment pour être prêt à faire face à toute situation de crise comme la présente.

Garg a suggéré de suivre une stratégie d’allocation d’actifs appropriée liée à l’âge, au profil de revenu, à la préférence pour le risque et à l’objectif financier. Les investisseurs doivent élaborer des plans pour leurs besoins financiers qui pourraient être dans quelques mois ou quelques années. Cela aide à créer une prise de conscience de sa propre situation financière, ce qui conduit à une approche plus proactive de la planification. Un plan bien pensé aurait des dispositions pour être préparé à une situation de crise comme la situation actuelle.

«Nous constatons souvent que les portefeuilles des investisseurs sont fortement orientés vers une classe d’actifs particulière en fonction de leurs préférences personnelles, ce qui n’est pas la bonne approche. Par exemple, un de nos clients récents avait tous ses investissements dans l’immobilier. L’immobilier est un investissement très illiquide et difficile à réaliser en cas de besoin urgent. Vous ne pouvez pas le vendre en plusieurs parties », a-t-il déclaré.

Selon le PDG de Nivesh.com, un plan approprié allouerait les investissements en actions, en dette (à court et à long terme), en or, en immobilier, etc. L’équité aidera à faire croître l’argent plus rapidement à long terme et la détention de dettes fournira la stabilité et la possibilité de liquider facilement pour les besoins d’urgence. Il est également important d’avoir une assurance adéquate – à la fois Mediclaim et une assurance vie.

