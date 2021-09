Comment investir passivement et générer des retours sur investissement actif

À moins d’être prêt à prendre des risques, on ne peut pas profiter de rendements plus élevés.

Les actions sont intrinsèquement volatiles, ce qui fait que de nombreuses personnes évitent d’y investir. Mais investir dans des actions est le seul moyen de vaincre l’inflation et de créer de la richesse à long terme. Nous avons tous été témoins très récemment de la volatilité du marché des actions lors du krach de mars 2020 en raison de la peur induite par Covid-19 et de sa reprise la plus rapide par la suite.

Un dépôt fixe vous offre des rendements sans risque, tandis qu’un investissement en actions peut vous offrir des rendements plus élevés, mais avec une volatilité très élevée qui lui est associée. Il existe une solution par laquelle vous pouvez obtenir des rendements relativement meilleurs tout en minimisant le risque associé à la volatilité. Discutons.

Qu’est-ce que la volatilité et quel est son rôle dans l’investissement ?

La volatilité est le mouvement du prix des actions en réaction aux nouvelles qui nous entourent. Ainsi, les cours des actions et des indices évoluent quotidiennement dans les deux sens. Volatilité et rendement vont de pair. Plus la volatilité est élevée, plus vous avez de chances d’obtenir des rendements plus élevés. La capacité de risque et l’aptitude diffèrent d’une personne à l’autre pour diverses raisons telles que l’âge, la cohérence des revenus et l’importance de l’objectif pour lequel on épargne.

Cependant, à moins d’être prêt à prendre des risques, on ne peut pas profiter de rendements plus élevés. Cela a été prouvé lors de la récente correction due à l’épidémie de Covid-19. Ceux qui ont pris le risque d’investir dans la correction sont désormais assis sur de beaux bénéfices. Cependant, il faut essayer d’éviter autant que possible la volatilité lors de la prise de décisions d’investissement, sinon cela prend la forme de jeux de hasard.

Relation de l’investissement actif et de l’investissement passif avec les retours sur investissement

L’investissement dans des fonds indiciels est appelé investissement passif car le gestionnaire de fonds n’a pas à faire de recherche et doit simplement répliquer l’indice et entraîne donc des frais de gestion de fonds inférieurs, mais il génère des rendements juste autour du fonds indiciel. Cependant, si l’on investit dans des fonds actifs, il y a une probabilité de gagner des rendements plus élevés que les rendements plus larges du marché. Les rendements plus élevés s’accompagnent de frais de gestion de fonds plus élevés. L’écart des rendements du fonds actif par rapport à son indice de référence peut se produire dans les deux sens. La différence de rendement par rapport à l’indice de référence est appelée Alpha. Bien qu’un Alpha puisse être positif ou négatif, nous associons généralement le mot Alpha à des rendements supplémentaires positifs.

Existe-t-il une possibilité de gagner des rendements plus élevés (Alpha) tout en ayant une volatilité plus faible ?

La NSE avait lancé un indice de 30 actions parmi un univers de 150 actions comprenant l’indice Nifty 100 et l’indice Nifty 50 Midcap appelé « Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index ». Cet Indice a été créé en sélectionnant 30 actions ayant généré un Alpha tout en ayant une faible volatilité des rendements générés au fil des ans sur 150 actions comprises dans les indices ci-dessus. Pour la période de 10 ans clôturée le 18 août 2021, cet indice a généré un rendement annualisé de 20,20% contre le rendement Nifty 50 de 14,20%. Ces rendements plus élevés s’expliquent par une volatilité plus faible mesurée sur la base de l’écart type annuel de son rendement, qui sont respectivement de 14,46 % et 16,46 % pour l’indice Nifty Alpha Low volatilité 30 et l’indice Nifty 50. Ainsi, cet indice combine le meilleur des deux mondes.

Étant donné que les investisseurs ne peuvent pas négocier d’indices pendant la période de marché, les sociétés de fonds communs de placement lancent des ETF (Exchange Traded Funds) pour que les investisseurs puissent négocier efficacement des indices. ICICI Prudential Fund, par exemple, avait lancé un ETF répliquant cet indice au cours du mois d’août 2020, appelé « ICICI Prudential Alpha Low Vol 30 ETF ». Pour négocier des ETF négociés en bourse, vous devez disposer d’un compte demat et d’un compte de trading, ce qui constitue un obstacle pour de nombreux investisseurs. Ainsi, pour aider les investisseurs qui n’ont pas de compte demat ainsi que ceux qui souhaitent investir et profiter de la moyenne des coûts en roupies grâce à l’investissement systématique via SIP et STP, ICICI Mutual Fund a sorti un fonds de fonds appelé ” ICICI Prudential Alpha Low Vol 30 ETF FOF » qui investira dans l’ETF ci-dessus.

Fiscalité des Fonds de Fonds investissant dans des ETF

Étant donné que ce FoF investira au moins 90 % de son corpus dans son propre ETF qui à son tour investira au moins 90 % de son corpus dans des actions de sociétés cotées en Inde, il sera traité comme un programme axé sur les actions et donc bénéficieront d’un traitement fiscal préférentiel. Tout bénéfice réalisé sur des régimes axés sur l’équité pour une période de détention de 12 mois et moins est imposé à un taux forfaitaire de 15 % tandis que les bénéfices réalisés sur la détention pendant plus de 12 mois sont exonérés d’impôt jusqu’à Rs 1 lakh (avec -plus-values ​​à terme sur actions cotées) puis est imposée au taux forfaitaire de 10 % sans indexation.

