Comment investir son argent et devenir riche

Beaucoup d’entre nous aspirent à parcourir le monde, à posséder un projecteur ou un sac Berkin, ou à vivre dans un appartement convoité en bord de mer. Si c’est ce qui vous rend heureux, vous devriez absolument le faire. Cependant, la même approche ne doit pas être étendue à vos investissements. Ce que nous voulons dire, c’est que vos investissements ne doivent pas être traités comme de la consommation.

Perplexe? Comprenons cela davantage;

Vos bijoux en diamants coûteux, votre grand manoir ou votre voiture de sport brillante vous aident à faire une déclaration. Investir dans des produits tendances et en discuter avec ses amis/pairs lors d’un cocktail ou d’une session de golf est devenu la chose à la mode.

« Je viens de mettre 10 000 $ US en Bitcoin. » « J’ai investi dans un cycle de financement d’une future startup qui pourrait être le prochain Flipkart. » « J’ai investi 100 000 USD dans un fonds d’investissement alternatif. » Ce sont quelques-unes des déclarations que vous entendez fréquemment de nos jours. Mais s’agit-il de décisions financières prudentes ? Ces investissements vous aideront-ils à atteindre vos objectifs à long terme ? Est-ce qu’ils fourniront l’indépendance financière à votre famille?

Les investissements tels que la crypto-monnaie, l’AIF, les jetons non fongibles (NFT), le financement de démarrage, etc. sont risqués, volatils et ont tendance à être illiquides. Prenons l’exemple de l’investissement de démarrage. Pour chaque success story de Flipkart, des milliers de startups ont échoué. Même s’il connaît un certain succès, les investisseurs providentiels sont les derniers à voir des rendements réels. Si vous étudiez les tendances, la plupart des investisseurs providentiels n’ont même pas été en mesure de battre les rendements de FD sur leurs portefeuilles de startups.

Alors que les gens se précipitent pour faire partie de la bulle des start-up en raison des fréquentes annonces d’introductions en bourse, ils sous-estiment le risque et surestiment le potentiel de ces nouvelles entreprises. De même, la crypto-monnaie est soudainement devenue extrêmement populaire. Les développements récents nous ont montré à quel point la crypto-monnaie peut être imprévisible. Tant de jeunes investisseurs ont perdu toutes leurs économies dans des actifs cryptographiques qui ont disparu, en particulier dans les villes de niveau 2 et 3 en Inde.

Une autre tendance alarmante a été l’émergence des produits PMS/AIF en tant que produits de luxe, étant donné la taille minimale des billets de 50 Lakhs et 1 Cr respectivement. Les investisseurs considèrent ces produits comme des véhicules de signalisation sociale et une réaffirmation positive de l’image de soi « je l’ai fait »

Cela ne veut pas dire que les avenues d’investissement ci-dessus ne doivent pas être explorées du tout. Même si vous souhaitez explorer des investissements à haut risque, ils ne devraient jamais constituer une partie importante de votre corpus. Il sera de bon augure de simplement plonger votre orteil dans de nouvelles eaux et de garder toute allocation à la crypto, aux NFT, etc. sous 5% de votre portefeuille global. Pour des produits tels que PMS / AIF, ils peuvent représenter jusqu’à 10-15% de votre portefeuille global, mais uniquement si votre fonds d’urgence est bien financé et que votre portefeuille global est suffisamment important pour prendre en charge vos objectifs financiers au cours des 5 à 7 prochaines années.

Investissez pour votre avenir, investissez pour le long terme

Pour un succès à long terme, il est essentiel d’identifier les objectifs de vie et de cartographier leurs échéances. Créez une stratégie d’allocation d’actifs avec la bonne combinaison de dettes, de capitaux propres, etc. qui tient compte de votre contexte. Adoptez un itinéraire d’investissement cohérent et systématique qui vous permettra de minimiser la volatilité et d’optimiser le coût d’achat de vos investissements. De plus, n’oubliez pas de protéger votre famille et vous-même contre les risques imprévus en souscrivant une assurance vie et maladie adéquate et en budgétisant un fonds de prévoyance.

Si vous ne savez pas comment mettre en place une stratégie financière ou si vous avez besoin d’une correction de cap, faites appel à l’expertise d’un gestionnaire de patrimoine. Ils peuvent vous aider à mettre en place une structure et une discipline avec des investissements axés sur les objectifs pour garantir que tous vos objectifs familiaux sont atteints. Un conseil peut vous aider à rationaliser vos choix d’investissement et à élaborer une stratégie qui associe vos ressources à vos objectifs. Cela garantit que votre portefeuille génère des rendements qui répondent à vos besoins à long terme et vous met sur la voie de la liberté financière.

À mesure que le paysage financier évolue, il y aura encore plus de choix d’investissement à l’avenir. Il est donc important de vous faire aider par un bon expert en patrimoine pour planifier vos besoins plutôt que de suivre la tendance. Avec un bon ensemble de conseillers dans votre coin et une stratégie d’investissement intelligente, vous pouvez vivre la vie que vous désirez tout en créant une véritable richesse, le genre qui dure pour les générations à venir.

par Prateek Mehta, co-fondateur et directeur commercial, Scripbox

