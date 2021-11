Comment INXS a offert à Londres une nuit inoubliable

Six ans jour pour jour Aide en direct, le célèbre stade de Wembley à Londres a accueilli un autre concert qui allait entrer dans l’histoire. Le 13 juillet 1991, les superstars australiennes INXS ont livré le spectacle de leur vie à Wembley, avec leur concert déterminant pour leur carrière capturé dans toute sa splendeur sur grand écran par un film de concert dérivé et un album live – tous deux intitulés Live Baby Live.

À Wembley, INXS a surfé sur la crête d’une vague toute-puissante qui a commencé à enfler pour la première fois lorsqu’ils ont sorti leur album révolutionnaire, Coup, en 1987, et a continué à se construire avec 1990’s X : un autre album pop très raffiné qui a rapporté des ventes multi-platine et a propulsé le groupe dans la première division du rock.

« Tout le groupe était en feu cette nuit-là »

La date du stade de Wembley d’INXS n’était que l’une des nombreuses étapes de leur tournée très médiatisée Summer XS de 1991 et – comme l’édition originale du 11 novembre 1991 de Live Baby Live l’a prouvé – ils étaient en pleine forme. Les 16 morceaux de cette première édition ont été sélectionnés à partir de spectacles dans des villes allant de Sydney à Dublin et Rio De Janeiro, et ils ont démontré qu’il y avait peu de groupes sur la planète capables de toucher INXS à ce moment particulier.

Les stars des Antipodes avaient le vent en poupe à leur arrivée en Europe. Ils avaient terminé la partie « retour au pays » réussie de la tournée en Australie en avril et mai, après quoi ils étaient en tête d’affiche des festivals européens du 28 juin au 16 juillet.

La foule à guichets fermés de Wembley ce jour-là était précisément de 73 791, et le box-office brut était de 1 426 617 £. L’événement a eu lieu alors qu’INXS continuait de jouir du statut de géant du rock au Royaume-Uni et dans le monde. En effet, aux BRIT Awards cinq mois plus tôt, ils avaient remporté le prix du meilleur groupe international, tandis que le leader Michael Hutchence était nommé meilleur artiste masculin international.

« Une nuit inoubliable »

« Tout le groupe était en feu cette nuit-là », a déclaré le bassiste Garry Gary Beers en 2019, rappelant le magnétisme de Hutchence. «Michael était si bon, il a chanté de tout son cœur et a donné à chaque personne dans la foule une nuit inoubliable. Il avait vraiment cette incroyable capacité à rendre les plus grands spectacles aussi intimes que les pubs dans lesquels nous avons grandi musicalement. »

INXS devait être au sommet de son art ce soir-là, notamment parce qu’il était en tête d’un véritable pedigree. Leur tête d’affiche a été précédée par des sets de la formation de danse indépendante en plein essor Jesus Jones, des favoris irlandais Hothouse Flowers, de la tenue de rock moderne de San Franciscan Jellyfish, de la tenue de soul-rock britannique Roachford et de l’emblématique blonde la star Deborah Harry.

Cependant, comme le film Live Baby Live récemment restauré du réalisateur David Mallet et son homologue audio à 21 pistes le révèlent de manière si frappante, INXS n’allait jamais faiblir. Michael Hutchence et sa compagnie se sont peut-être présentés devant 74 000 personnes impressionnantes, mais dès que le batteur Jon Farriss a martelé le rythme mécanique de « Guns In The Sky » et ses collègues enfermés derrière lui, ils n’ont jamais regardé en arrière.

« L’une des plus grandes sensations mondiales à la hauteur de leurs pouvoirs »

La setlist de la soirée s’est fortement appuyée sur Kick et X, avec de vastes pans de la foule se déplaçant comme un seul vers « New Sensation » et hurlant en retour le refrain du « Mystify » musclé et basé sur le blues. Le coup d’envoi de six morceaux consécutifs de X, une performance tendue et mesurée de « The Stairs » a fait monter la tension, puis a cédé la place au « Know The Difference » fanfaron et wah-wah, avant qu’un « Disappear » en flèche ne provoque un énorme hurler de la foule.

Astucieusement, INXS a gardé une batterie de tubes en réserve pour la dernière ligne droite, qui comprenait des versions de célébration de « Bitter Tears », « Suicide Blonde » et la plus grande et la plus grande version de leur hit révolutionnaire, « What You Need ». Cette dernière chanson a abouti à une longue séance d’entraînement d’appels et de réponses entre Hutchence et la foule; pour tout son sang-froid et son sang-froid consommé, le leader tant regretté a été visiblement ému par l’amour que son groupe a reçu cette nuit-là. « Putain d’enfer, on dirait que toute l’Angleterre est là-bas! » dit-il, sa voix se brisant d’émotion alors que « Suicide Blonde » se terminait.

Si cela ne suffisait pas, des rappels comme « Need You Tonight », un « Never Tear Us Apart » à couper le souffle et un « Devil Inside » de sept minutes ont presque fait tomber les célèbres tours jumelles du lieu. En juillet 2020, INXS a marqué le 29e anniversaire du concert en partageant « What You Need » de Live Baby Live.

Au moment où les légendes australiennes ont finalement quitté la scène, personne n’aurait contesté l’affirmation du producteur de musique exécutif Giles Martin selon laquelle ils venaient d’assister à «l’une des plus grandes sensations mondiales à l’apogée de leurs pouvoirs».

Comme les albums suivants tels que Bienvenue a n’importe où t’es et Full Moon, Dirty Hearts l’a prouvé, INXS avait encore beaucoup de bonne musique à venir. Pourtant, le groupe a également estimé que Live Baby Live les avait documentés en escaladant un pic unique: « Nous n’étions que six gars d’Australie qui traitaient le stade de Wembley comme un autre concert de pub », a déclaré Tim Farriss en 2019.

«Nous sommes entrés avec un PA et quelques lumières et nous avons joué le cul. Pas de rampes d’ego, pas de choristes, pas d’accessoires, pas de pianos à queue, juste nous six – et le public est devenu fou ! C’est tout ce dont nous avions besoin !

