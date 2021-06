Comment iOS 15 rendra votre iPhone encore plus utile avec SharePlay, Find My upgrades, et plus encore

Plus tôt cette semaine à la WWDC 2021, Apple a annoncé et présenté un aperçu d’iOS 15. Le nouveau système d’exploitation pour iPhone sera disponible dans quelques mois, mais la première version bêta est maintenant disponible pour les développeurs et une chose est sûre : iOS 15 rendra votre iPhone encore plus utile avec une poignée d’améliorations de la qualité de vie.

Au cours de la keynote, Apple s’est beaucoup concentré sur FaceTime, iMessage et la confidentialité, mais il y a beaucoup plus à venir dans iOS 15. Voici quelques-unes des fonctionnalités qui amélioreront bientôt votre expérience iPhone :

Fonction Localiser mon iPhone même lorsqu’elle est désactivée

Avec iOS 15, Apple va implémenter une fonction de type AirTag sur l’iPhone : lorsque le téléphone est éteint, il ne l’est pas vraiment, car il peut toujours se connecter à d’autres appareils Apple via Bluetooth et la puce U1. Avec cela, même si vous perdez votre iPhone ou s’il est volé, il est possible de le retrouver pendant environ cinq heures sur l’application Find My.

Ne laissez plus jamais un appareil derrière vous avec iOS 15

Lorsque vous êtes pressé et que vous oubliez votre iPad au bureau ou que vous oubliez d’apporter vos clés avec vous, Apple va maintenant vous informer que des appareils et des objets ont été oubliés.

Voici comment cela fonctionne : lorsque vous êtes loin de la portée de vos appareils (Mac, iPad, AirTags ou même votre iPhone), vous recevrez une notification vous indiquant où et quand vous avez laissé vos affaires. Vous pouvez sélectionner quelques endroits pour ne pas être averti, comme votre domicile.

Siri fonctionne désormais hors ligne

Avec iOS 15, Siri fonctionne plus rapidement sur votre iPhone. Avec la nouvelle reconnaissance vocale sur l’appareil, l’assistant personnel d’Apple reconnaîtra des tâches telles que « Ouvrir l’application Apple TV », « Activer cette musique », « Passer en mode Lumière » et plus encore, même lorsque vous n’avez pas de connexion Internet. .

Cette fonctionnalité fonctionnera avec les appareils dotés du processeur A12 Bionic ou plus récent, tels que l’iPhone XS, l’iPhone 11 et l’iPhone 12.

Partagez votre écran sur FaceTime avec iOS 15

Apple a beaucoup parlé de SharePlay, mais l’une des fonctionnalités qui va être vraiment utile pour aider les parents et les amis est la fonction “Partagez votre écran”. Combien de fois n’avez-vous pas pu aider quelqu’un parce que vous ne pouviez pas dire ce qu’il faisait de mal sur ses appareils Apple ?

Avec iOS 15 et la fonction SharePlay, vous pourrez partager votre écran lors d’un appel FaceTime et aider les gens. Bien qu’il ne soit pas disponible dans la version bêta 1, Apple l’implémentera probablement bientôt pour les bêta-testeurs.

Concentrez-vous sur vos tâches avec iOS 15

Une autre fonctionnalité vraiment utile dans iOS 15 est “Focus”. La fonctionnalité « Ne pas déranger » s’est développée et vous pouvez désormais sélectionner des tâches sur lesquelles vous concentrer pendant votre journée.

Par exemple, pendant que vous travaillez, vous pouvez choisir de ne pas recevoir de notifications des réseaux sociaux, mais uniquement de votre messagerie professionnelle, de votre famille et de vos applications professionnelles. Lorsque vous n’êtes pas au bureau, vous pouvez sélectionner exactement le contraire.

Il est même possible de créer des pages d’accueil personnalisées pour mieux refléter ce sur quoi vous voulez vous concentrer. Assurez-vous de consulter notre pratique complète avec Focus pour en savoir plus.

Emballer

Ce sont cinq des nombreuses fonctionnalités qui seront disponibles dans iOS 15. Laquelle d’entre elles est votre préférée jusqu’à présent ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

N’oubliez pas de consulter la couverture de . de toutes les nouveautés d’iOS 15 :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :