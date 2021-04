Comment IPL 2021 peut transformer les défis en opportunités pour les marques dans l’espace numérique

Année après année, les tendances des vidéos en tant qu’outil de marketing se développent de manière exponentielle et cela ne s’arrête pas de sitôt

Par Siddhartha Vanvani

C’est à nouveau cette période de l’année où les rivalités de cricket en Inde divisent amis et familles sur la meilleure ville de cricket du pays. L’IPL tant attendu est là et avec une montée en flèche de la deuxième vague du nouveau coronavirus, c’est l’une des activités les plus stressantes de la vie quotidienne, alors qu’il est conseillé aux gens de faire preuve de plus de prudence en restant / travailler à nouveau à domicile. IPL apporte de la joie non seulement aux masses à la maison, mais présente également une grande opportunité pour les marques de toucher le public qui se soucie d’elles.

Selon le rapport de surveillance Vivo IPL publié par Hotstar en 2019, ils ont établi une référence de plus de 10,3 millions de téléspectateurs simultanés, laissant derrière eux la plupart sinon tous les événements mondiaux majeurs. Saviez-vous que le match organisé entre CSK et SRH en 2018 a franchi 8,3 millions de téléspectateurs simultanés? Ce n’est pas tout, ce chiffre a encore été franchi 2 fois dans le même tournoi IPL! Si ces statistiques ne vous convainquent pas, peut-être qu’une multiplication par 3,5 du temps de visionnage allumera un feu dans votre cerveau marketing!

Cela est de bon augure pour les annonceurs et les marques qui tentent de «surfer sur la vague IPL» pour toucher une très large clientèle et clients potentiels.

Voici quelques façons dont les marques accèderont au train marketing IPL en 2021 et transformeront les défis en opportunités dans l’espace numérique.

Explorer de nouvelles plates-formes publicitaires et résoudre les problèmes de sensibilisation

Les publicités et le marketing à la performance sont les meilleurs gagnants et continueront d’être les meilleurs services de mise à l’échelle pour toutes les marques. Le réseau Disney + Hotstar a fait la promotion de sa plate-forme de publicité native pour la majeure partie de ce réseau IPL et de l’année dernière. De nombreuses nouvelles marques utiliseront cette plate-forme publicitaire et chercheront par conséquent à modifier la façon dont le marketing à la performance est conduit.

Nouvelles régions et résolution des problèmes de consolidation d’audience

Le rapport sur les régions de surveillance IPL de Hotstar indique qu’elles ont atteint 55% des audiences urbaines. C’est bien! Cependant, concentrons-nous sur les 45% de la population restante. L’accès à Internet haut débit et aux services 4G a commencé à transcender la géographie. Le Jammu-et-Cachemire, une région de l’Inde qui n’a récemment repris que les services 4G, est un marché potentiel pour les marques afin d’explorer de nouveaux publics et de consolider l’ensemble du comportement de leur TG.

Moment marketing et résolution du problème de pertinence pour les gens

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher au cours des trois dernières années, les marques de médias sociaux ont complètement changé leur façon de se commercialiser. Le marketing des mèmes et des moments est devenu le moyen par lequel les marques se commercialisent pour rester pertinentes. Quoi qu’il en soit, trois super overs en deux matchs pour un moment de joueur emblématique qui peut être un mème, les marques sauteront sur tout ce qui touche à l’IPL qui attirera les yeux!

Promotions vidéo et résolution du problème de l’engagement long

La vidéo est toujours roi! D’année en année, les tendances des vidéos en tant qu’outil de marketing se développent de manière exponentielle et cela ne s’arrête pas de sitôt. Une croissance cinq fois supérieure des vidéos en tant qu’outil marketing a été enregistrée l’année dernière et les tendances suggèrent que cela pourrait être encore plus cette année. Les marques produiront de plus en plus de contenu vidéo et proposeront des vidéos explicatives, des vidéos de témoignages, des vidéos d’offres passionnantes et des publicités à thème vidéo innovantes pour créer un écosystème d’entreprise fraîche et innovante avec des clients en son centre.

La vague d’IPL apporte avec elle de fortes marées de marketing de marque, de promotions et une chance d’exploser énormément dans l’espace numérique. Il est temps de couler ou de nager!

L’auteur est fondateur et PDG de Digidarts

