Comment Jada Pinkett Smith a surmonté une dépression « débilitante »

Jaden pinkett smith devient franche sur la façon peu conventionnelle dont elle a géré sa dépression. Au cours de l’épisode du mercredi 10 novembre de Red Table Talk intitulé « Le traitement miracle dont nous ne pouvions presque pas vous parler », l’actrice a parlé à sa mère, Adrienne Banfield Norris et ils sont Jaden Smith sur les bienfaits de la phytothérapie ou des champignons magiques.

Après que Jaden, 23 ans, ait partagé que c’était son idée de faire le spectacle afin de sensibiliser à la pratique, sa mère a confirmé que c’était quelque chose avec laquelle elle n’était pas étrangère. « Je peux me porter garant de celui-là », a-t-elle déclaré. « J’ai été initié à la médecine des plantes il y a 10 ans pour faire face à ma dépression, et cela l’a assommé. »

Le trio a également été rejoint par Lisa ling et son mari, Chanson de Paul, ainsi que le fondateur de GoDaddy Bob Parsons et This Is Your Mind on Plants auteur Michael Pollan. Le groupe a discuté de leurs expériences avec la psilocybine hallucinogène, y compris les risques et les avantages médicaux.