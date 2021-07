Comment j’ai décroché un accord de synchronisation juteux avec SZA et TAZO

Le compositeur Eric Dubois a récemment décroché un accord de synchronisation pour une publicité de la TAZO Tea Company (avec l’auteur-compositeur-interprète SZA) après que les supérieurs de l’entreprise aient trouvé son travail sur la plate-forme de distribution et de distribution de licences musicales Songtradr. Maintenant, Dubois a mis en lumière le processus et ses conseils pour les autres créateurs qui cherchent à sécuriser leurs propres placements.

Ce qui suit a été créé en collaboration avec Songtradr, dans le cadre d’un partenariat plus large axé sur l’espace de licence de synchronisation. Assurez-vous de vérifier notre couverture continue de ce secteur en croissance rapide ici.

Digital Music News s’est entretenu avec le compositeur et producteur né à Paris pour discuter du placement de haut niveau – dont Dubois a appris d’un ami, témoignant de la nature rapide des accords de synchronisation dans le paysage de la musique contemporaine.

“Je n’ai rien entendu de leur part jusqu’à ce qu’un de mes amis voit la vidéo Instagram et me l’envoie”, a déclaré Dubois, habitant d’Ewa Beach, à Hawaï, à DMN. « Donc, je ne savais même pas qu’il était sorti, et le chèque est arrivé peut-être quelques mois plus tard. »

Inutile de dire que les licences de synchronisation à guichet unique fournies par des plates-formes à service complet telles que Songtradr permettent aux clients de premier plan (de nombreuses entreprises bien connues parmi eux) de trouver et d’utiliser plus facilement de la musique qui correspond à leur vision professionnelle. Du côté créateur comme du côté client, il y a moins de négociation, moins d’incertitude et nettement moins de maux de tête liés aux licences.

Et en mettant à la disposition des parties potentiellement intéressées une vaste bibliothèque de musiques faciles à licencier, les créateurs préparent le terrain pour le succès de la synchronisation, même s’il est difficile de prédire quand exactement des opportunités majeures comme le spot TAZO se concrétiseront. Certes, Dubois a créé et téléchargé le morceau sur Songtradr trois ans avant le placement.

Dubois a également reconnu que l’accord n’avait pas marqué le début d’une augmentation significative des accords de synchronisation, mais a souligné l’importance de rester cohérent au milieu du flux et du reflux inhérents à la création musicale pour les médias.

“Jusqu’à présent, rien – ce qui est normal, car j’ai eu ces hauts et ces bas tellement de fois au cours de ma carrière”, a déclaré Dubois à propos du plateau post-placement. « Je n’ai rien eu de précis par la suite, il est juste temps de passer à autre chose et de penser aux autres projets. C’est un peu comme ça que je travaille, je fais juste des chansons et je les mets sur Songtradr.

« Les placements et les licences de télévision et de synchronisation – c’est une activité très différente des placements avec des artistes, par exemple. Songtradr a un bon moyen de nous faciliter la tâche. Tant qu’on la met en ligne correctement – ​​et tant qu’on met toutes les métadonnées, tous les mots-clés, tous les hashtags, tout ce qui doit être dit pour que votre chanson puisse être découverte sur la plateforme – c’est la partie la plus importante.

« Ensuite, il suffit de continuer à télécharger et de continuer à faire de la musique de manière cohérente. Parce que c’est un jeu de nombres ; plus vous sortez de chansons, plus vous avez de chances d’être placé », a-t-il conclu.

De plus, Dubois a souligné que les avantages du placement TAZO s’étendent bien au-delà de la compensation monétaire qu’il a reçue, soulignant le rôle que la publicité correspondante jouera à long terme alors qu’il cherche à licencier sa musique dans d’autres médias visuels.

“Ce placement fait définitivement partie de mon portefeuille, et il va m’aider lorsque je me présente à d’autres agents de synchronisation ou à d’autres sociétés”, a-t-il déclaré à DMN. « Cela m’a donné confiance et juste l’énergie pour continuer – l’idée que je suis sur la bonne voie, je vais bien. Je ne réfléchis pas trop, il est temps de faire ce que je veux faire. Et puis quelqu’un là-bas va aimer ça. Il n’y a pas trop de réflexion impliquée.

« En ce qui concerne les licences de télévision et de synchronisation, certaines personnes se préoccupent trop de la musique. Et il est important d’avoir une bonne fin, il est important d’avoir, vous savez, différentes transitions. Il y a quelques détails techniques dans lesquels les artistes peuvent entrer.

“Mais j’essaie de ne jamais me baser là-dessus, sinon cela interrompt le flux créatif. Si l’ambiance est bonne, alors c’est parfait. Ce stage vient de confirmer que je fais les bonnes choses », a expliqué le fondateur d’EDP-Beats.

S’appuyant sur ce point, Dubois a souligné les avantages liés aux compétences de sortir régulièrement de la musique et a réitéré les avantages de grande envergure de la patience.

« Cela fait cinq ans que je le fais [creating music] à plein temps. Et maintenant, les choses commencent à s’arranger et je commence à recevoir beaucoup plus d’appels », a-t-il déclaré. « Soyez cohérent et patient. Parce que ça prend du temps, mais si vous montrez votre visage, si vous vous présentez tous les jours, vous savez, plus vous sortez de chansons, plus vous avez de chances.

« Je suis sur peut-être 10 sites Web différents qui sont comme Songtradr. Jusqu’à présent, Songtradr a été celui qui m’a obtenu le plus de placements. Alors je m’y tiens et j’y mets plus d’énergie. Mais il n’y a pas vraiment – ​​c’est la patience. Il n’y a vraiment pas de truc ou quelque chose comme ça.

Dubois – qui propose également des services de développement d’artistes, de mixage et de mastering – a également révélé qu’il optimisait la découvrabilité de son travail en décrivant les pistes avec des adjectifs que les superviseurs musicaux recherchent lors de la sélection des chansons, par opposition aux mots-clés que les musiciens utilisent généralement.

« Ils veulent beaucoup d’émotions, ils recherchent un sentiment, ils recherchent une ambiance. C’est donc le type de mots-clés que vous voulez mettre au lieu de simplement « guitare acoustique » ou des choses comme ça. Vous devez être vraiment descriptif – et très précis. Ne vous contentez pas de dire que c’est une chanson hip-hop quand vous savez qu’il y a du piège et qu’il y a tellement de styles différents de hip-hop », a-t-il indiqué.

Enfin, le producteur et compositeur a clairement indiqué qu’il consacrait une partie importante de son temps au côté commercial de l’industrie – et a précisé que cela fait partie intégrante de la recette du succès professionnel.

« Vous devez vraiment avoir les deux casquettes. Vous devez faire les affaires et le côté créatif. Je fais de la musique – peut-être que 20 % de mon temps est de m’amuser à jouer de la guitare, à enregistrer des chansons. Et puis 80% du temps, il envoie des e-mails, écrit les mots-clés et télécharge les chansons ici. Il y a beaucoup d’affaires en cours, et vous devez être prêt pour cela. Il faut aimer le jeu. »