Comment j’ai obtenu cette photo d’une pluie de météores des Perséides au-dessus du mont Rainier – et des conseils pour en regarder plus

Un météore des Perséides et la Voie lactée au-dessus du mont Rainier. (Photo de Kevin Lisota)

Pour les astronomes, cette période de l’année est toujours amusante lorsque la pluie de météores annuelle des Perséides donne un spectacle. Cette année, la phase de la lune a coopéré, laissant un ciel sombre pour les meilleures conditions d’observation, et je me suis dirigé vers le parc national du mont Rainier dans la nuit du 11 août.

J’ai vu de nombreuses grosses boules de feu dans le ciel, mais je n’ai réussi à en capturer qu’une avec mon appareil photo pointé vers la Voie lactée et l’immense glacier Emmons sur le flanc nord-est du mont Rainier.

Regardez attentivement ma photo ci-dessus et vous verrez des lampes frontales de grimpeurs sur les glaciers espérant atteindre le sommet au lever du soleil. J’ai eu un peu de chance, car la fumée de feu de forêt provenant de l’incendie voisin de Schneider Springs près de Naches, dans l’État de Washington, s’est filtrée et a obscurci la vue à 4 heures du matin.

La source des Perséides sont les débris de la comète 109P/Swift-Tuttle lorsqu’elle passe près de la Terre chaque année. La pluie est active cette année du 14 juillet au 24 août, avec un pic d’activité météorique pouvant atteindre 100 météores/heure entre le 11 et le 13 août. Cependant, la pluie continue et vous verrez encore des météores si vous regardez le ciel au cours des prochains jours, un peu moins nombreux.

Les météores rayonnent généralement de la constellation de Persée, d’où le nom. Ils sont mieux vus dans l’hémisphère nord avant l’aube. Regarder vers le nord en direction de Persée est généralement la meilleure stratégie, mais des météores apparaîtront dans toutes les zones du ciel. Ce plan particulier regarde en fait vers le sud-ouest.

Voici quelques conseils pour maximiser votre expérience visuelle :

Trouvez un endroit loin de l’éblouissement des lumières de la ville, avec un minimum d’arbres et de bâtiments bloquant votre vue. La fumée des feux de forêt peut masquer le spectacle. Les prévisions pour l’ouest de Washington prévoient un flux terrestre à partir de samedi qui devrait chasser la fumée des incendies de forêt hors de notre région d’ici la fin du week-end. Vous avez de meilleures chances de voir des météores après le coucher de la lune. Le 13 août, la lune se couche à 23 heures à Seattle et se tarde progressivement chaque soir par la suite. Apportez une chaise longue, une couverture ou un sac de couchage et trouvez une position confortable pour regarder le ciel nocturne. Donnez à vos yeux au moins 15 minutes pour s’adapter à l’obscurité et ne vous attendez pas à voir des feux d’artifice. Ne regardez pas dans les reflets de votre smartphone si vous pouvez l’aider. Apportez une lampe de poche pour pouvoir marcher en toute sécurité jusqu’à votre point d’observation, mais faites attention aux autres. Pensez à emporter des collations et un thermos de café ou une autre boisson énergisante pour vous garder alerte pendant les heures précédant l’aube.