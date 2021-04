Selon EW, Hulu a commandé dix épisodes de How I Met Your Father et a choisi Hilary Duff de Younger dans le rôle principal. Semblable à son prédécesseur, How I Met Your Father se déroulera dans un proche avenir et suivra Sophie (Duff), racontant à son fils comment elle a rencontré son père en 2021 “quand Sophie et son groupe d’amis proches étaient découvrir qui ils sont, ce qu’ils veulent dans la vie et comment tomber amoureux à l’ère des applications de rencontres et des options illimitées. »