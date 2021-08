Comment j’ai rencontré votre père: 5 choses rapides que nous savons sur l’émission télévisée Hulu

Comment j’ai rencontré votre père est créé par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger

Les créateurs, showrunner et actuellement les seuls scénaristes de How I Met Your Father sont Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, un duo d’écrivains dynamiques connu pour leur collaboration sur Love, Simon en 2018, son spin-off original de l’émission télévisée Hulu Love, Victor, et leur travail nominé aux Emmy Awards sur le drame à succès de NBC This Is Us, pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant, les autres producteurs exécutifs sont accompagnés des créateurs originaux de How I Met Your Mother, Carter Bays et Craig Thomas.

Pamela Fryman, nominée aux Emmy Awards, a signé pour diriger l’épisode pilote, qui a dirigé la majorité de How I Met Your Mother avec 196 épisodes à son actif, après une prolifique carrière de réalisatrice télévisée qui comprend Just Shoot Me, Frasier et Two de NBC et un La moitié des hommes. Fryman produit également How I Met Your Father, avec Love, le producteur de Victor Adam Londy et la star Hilary Duff.