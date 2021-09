in

L’actrice de Young n’est pas la seule à publier des photos du premier jour. Le compte officiel HIMYF sur Instagram s’est assuré d’informer les abonnés que le tournage avait commencé et a partagé de nombreuses photos des coulisses. Le spin-off aura lieu dans un proche avenir, alors que Sophie d’Hilary Duff raconte comment elle a rencontré le père de ses enfants en 2021. Outre Duff et Daniel Augustin, le casting comprend Chris Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran et Tom Ainsley.