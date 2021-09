Comment j’ai rencontré votre père jette un autre ancien enfant star

Cette mise à jour du casting vous fera crier : “Embrasse-moi, frère !”

ET! News a appris que Josh picorer rejoindra un autre ancien enfant star Hilary Duff sur CBS ‘How I Met Your Father, une retombée de la sitcom de longue date du réseau How I Met Your Mother. Per Deadline, qui a annoncé pour la première fois la nouvelle du casting, Peck a été choisi pour un rôle récurrent et jouera le rôle principal de la série opposée Chris Lowell.

Peck, qui joue actuellement dans l’adaptation télévisée de Disney + de Turner & Hooch, jouerait le rôle de Drew, le beau directeur adjoint de l’école où travaille Jesse (Lowell). ET! Les lecteurs de nouvelles connaissent probablement mieux Peck depuis ses jours en tant qu’enfant acteur sur Nickelodeon, mettant en vedette les comédies Drake & Josh et The Amanda Show.

L’ajout de l’acteur de 34 ans au casting intervient au milieu Salle Michael Brandonla sortie de la série. Hall, qui a joué dans God Friended Me entre 2018 et 2020, a depuis été remplacé par David Makes Man’s Daniel Augustin.