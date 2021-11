Hilary Duff a déjà partagé des photos du tournage de How I Met Your Father, mais jeudi, Disney a publié une photo spéciale de Duff et du reste de la distribution. Ils souriaient tous devant le pont de Brooklyn, mais ils n’étaient pas vraiment devant le pont emblématique. La photo provient d’une scène filmée à la nouvelle étape de production virtuelle d’Industrial Light and Magic, The Infinity, dans les studios Burbank de Disney.

La première saison de la série comprend une scène avec tous les personnages traversant le pont à New York, où se déroule la série, tout comme How I Met Your Mother. Cependant, le spectacle est filmé à Los Angeles, et plutôt que de faire voler tout le monde à New York pendant la pandémie de coronavirus, les producteurs ont décidé d’utiliser la même technologie que The Mandalorian utilise pour donner vie aux lieux de Star Wars. Disney General Entertainment Content, Disney Television Studios et ILM ont transformé la scène 1 en une installation à la pointe de la technologie avec la technologie StafeCraft déjà vue dans l’émission Disney + Star Wars.

« J’ai pu passer la journée à Burbank à tourner une scène sur le pont de Brooklyn », a déclaré à Variety la productrice exécutive de HIMYF, Pamela Fryman. « La logistique et le prix du tournage sur place (même en l’absence de pandémie) auraient rendu cette scène impossible – mais grâce à cette nouvelle technologie, la scène est dans la boîte. »

Disney prévoit d’utiliser la technologie plus souvent pour ses productions télévisées, qui ont généralement des effets visuels qui ne tiennent pas la chandelle pour les films à gros budget. Même une sitcom comme HIMYF pourrait potentiellement ressembler à un drame se déroulant dans une galaxie très, très loin. « Cette étape servira de ressource extraordinaire pour les créatifs à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Walt Disney Company, apportant cette technologie révolutionnaire – souvent utilisée dans les longs métrages et les séries chargées d’effets – à la production télévisée épisodique », a déclaré John Ziffren, directeur de production de Disney Television Studios et Le directeur de la technologie Alex Grimwade a déclaré à Variety. « C’est un énorme pas en avant pour nos opérations télévisuelles et nous sommes ravis d’avoir cette formidable ressource pour nos partenaires créatifs ainsi que pour d’autres producteurs de l’industrie. »

HIMYF est une suite de HIMYM, avec Duff dans le rôle de Sophie, qui raconte à son fils comment elle a rencontré leur père en 2021, avec l’aide de ses amis proches. L’ancienne star de Sex and the City, Kim Cattrall, a été choisie pour raconter la série, de la même manière que Bob Saget a raconté HIMYM en tant que futur Ted Mosby, interprété par Josh Radnor à l’écran. Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran et Suraj Sharma sont également à l’affiche de la première saison de 10 épisodes. Isaac Aptaker et Elizabeth Berger jouent le rôle de showrunners. La série sortira sur Hulu l’année prochaine.