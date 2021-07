Comment j’ai réussi à vivre 135 jours sans téléphone portable

Pour Roi de l’espoir

(CNNMoney) – Je vis sans téléphone portable depuis trois mois et demi.

La décision de vivre sans téléphone portable n’a pas été prise par moi au départ. Mon vieil iPhone 5S en or a été volé après que je l’ai laissé sur un porte-pull grande taille en septembre. En colère, j’ai vérifié la fonction Localiser mon iPhone d’Apple. J’ai envoyé un e-mail et tweeté au magasin de détail. Je suis retourné deux fois au magasin pour offrir aux employés 300 $ en récompense pour m’aider à le récupérer. Je n’ai pas eu de chance du tout.

Quand j’étais en paix avec la décision que je n’allais pas le récupérer, j’ai décidé de prouver à ce voleur (et à moi-même) que rien ne m’avait été volé; que cela n’affecterait en rien ma vie.

Plus facile à dire qu’à faire. Pour vivre sans téléphone portable, je devais planifier à l’avance, tenir ma parole et faire confiance aux autres pour faire de même. Et puis il faisait des choses sans les planifier s’il devait vraiment faire quelque chose.

(Et j’ai un aveu : j’avais un iPad que j’emportais avec moi… mais comme il ne se connecte qu’en WiFi, ce n’était pas aussi utile qu’on pourrait le penser.)

Quand j’allais dans un nouvel endroit, je cherchais l’endroit sur mon iPad avant d’y aller et prenais une capture d’écran de la carte. De cette façon, si vous n’aviez pas de WiFi, vous pouviez au moins voir une carte (statique).

Quand je devais prendre une photo, je mettais ma gêne et ma fierté de côté et je prenais des photos avec mon iPad. Et quand j’avais besoin de prendre un selfie, je demandais simplement à quelqu’un de prendre ma photo.

S’il avait un réel besoin, il demandait parfois aux gens leurs numéros de téléphone.

Quand j’étais en retard à une réunion avec mon patron et que j’étais coincé dans la circulation, j’ai prié pour qu’une station de métro avec WiFi ou un Starbucks lui envoie un e-mail à l’arrière d’un taxi. Il n’avait pas de cigarettes. Donc, la seule option que j’avais pour le contacter était de l’appeler… depuis le portable du chauffeur de taxi.

Lorsque j’ai eu un entretien téléphonique pour mon nouvel emploi chez CNNMoney, j’ai emprunté le téléphone portable à mon collègue.

Et lorsque Google m’a retiré de Gmail et que j’ai dû me reconnecter avec un processus d’authentification en deux étapes, j’ai dû envoyer un e-mail à mon collègue pour qu’il décroche ma ligne téléphonique (mon numéro de secours) afin qu’il puisse me dire laquelle. code.

Ne pas avoir de téléphone portable était aussi un problème pour ma famille. Ma mère (qui a un téléphone Android) ne pouvait tout simplement pas m’appeler. Il a dû aller à l’ordinateur, aller sur Google Hangouts, m’envoyer un message et attendre que je réponde, puis m’appeler avec une invitation à discuter.

Les 135 derniers jours ont été une aventure. Mais certaines choses étaient étonnamment faciles à faire sans téléphone portable. Le WiFi est presque partout à New York. Les bars, restaurants, galeries d’art et stations de métro disposent de points d’accès.

Comme la plupart de mes amis ont des iPhones, ils n’ont eu aucun mal à me contacter ; FaceTime Audio et iMessage fonctionnaient toujours sur mon MacBook et mon iPad. Facebook Messenger, Google Hangouts, Skype et les e-mails ont comblé le reste des lacunes de communication.

Il y avait des amis à qui je manquais de parler, et mon Instagram et mes applications pour acheter des billets Zipcar et New Jersey Transit me manquaient. Mais à part ça, je ne peux pas dire que j’ai raté beaucoup de choses.

En fait, je suis content de ne pas avoir eu de téléphone portable pendant ces mois. Mais ma séquence est sur le point de se terminer – mon nouvel emploi m’oblige à en avoir un, et je me sens déjà accablé et anxieux à l’idée de devoir à nouveau recharger un téléphone portable.

Je pense que nous sommes trop dépendants des smartphones. En moyenne, les clients américains passent près de trois heures par jour sur un appareil mobile, selon la société d’analyse mobile Flurry. Plusieurs applications qui suivent l’utilisation des smartphones ont révélé qu’une personne moyenne vérifie son téléphone entre 60 et 125 fois par jour.

Alors, quand je dis à quelqu’un que je n’ai pas utilisé de téléphone portable, il est perplexe. Comment les gens vous appellent-ils ou vous contactent-ils ? Comment rencontrez-vous vos amis ? Que faire en cas d’urgence ?

Ces questions illustrent parfaitement la dépendance, la peur et le fardeau que nous avons maintenant ; le prix que nous payons pour tous les avantages qu’apporte la connectivité mobile.

Mais, surtout, on ne gagne que du confort. Le coût de ce confort est une petite sangle qui nous enchaîne à cet appareil, et nous prive de deux compétences de survie de base ; courage et ingéniosité.