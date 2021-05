Comment j’ai transformé une passion pour le graffiti en une agence de design multimillionnaire .

La nature “ rebelle ” de Gush a été la clé de son succès (Image: Fournie)

Lorsque Gush Mundae a acheté une paire de chaussures pour 16 000 £, cela semblait un peu extravagant – jusqu’à ce qu’il finisse par les vendre avec un profit et rembourser la majeure partie de son hypothèque.

Gush a déménagé au Royaume-Uni depuis Delhi à l’âge de cinq ans et a toujours pris des mesures judicieuses pour gagner de l’argent.

Dans sa jeunesse, le hip-hop faisait juste son apparition au Royaume-Uni et il est devenu obsédé par l’art du graffiti – ce qui lui a causé des ennuis avec les garçons dans les gangs bleus et rivaux – mais son professeur d’art à l’école l’a encouragé à explorer le design graphique.

Ainsi, en 1998, il a franchi le pas et a créé sa propre agence de design, Bulletproof, en utilisant 2000 £ de ses économies.

Bulletproof est maintenant une agence de design mondiale de 20 millions de livres sterling.

En tant qu’immigrant qui a déménagé au Royaume-Uni dans son enfance, qu’avez-vous appris sur l’argent?

J’ai appris très vite que la grande livre sterling était terriblement plus forte contre la roupie indienne.

La leçon était d’autant plus apparente que nous avons déménagé d’une maison de cinq chambres dans la banlieue de Delhi à une petite pièce à Southall, à l’ouest de Londres, où nous vivions, dormions et mangions tous.

Cette expérience a vraiment façonné ma perspective en essayant toujours de faire mieux et de ne jamais prendre l’argent pour acquis.

Quelle est votre attitude personnelle vis-à-vis de l’argent?

Dépensez avec votre cœur, économisez avec votre tête – et pensez toujours à long terme. Je crois fermement qu’il faut acheter la qualité plutôt que la quantité et apprécier les choses que vous achetez sans vergogne.

Avez-vous déjà donné de l’argent?

[Laughs]. Cela donne l’impression que je me promène en distribuant la vingtaine. En tant que sikh, j’ai été élevé pour toujours aider les autres – nous l’appelons «sewa». Il s’agit de servir les autres. Je soutiens un certain nombre d’organisations caritatives ici au Royaume-Uni et en Inde, qui soutiennent toutes les enfants par l’éducation, l’habillement et la nourriture.

Je fais un don personnellement et aussi par le biais de mon entreprise, Bulletproof Design, où nous reversons tous les frais de présentation à une association caritative, une idée que deux membres de mon équipe très talentueuse ont imaginée et que nous avons réalisée immédiatement.

Quel a été votre achat le plus extravagant?

Une paire de Nike Air Jordan 1 signées, que j’ai achetées au début des années 1990 pour 16000 £. Oui, vous avez bien entendu. Je les ai vendus il y a plusieurs années et j’ai remboursé une grande partie de mon hypothèque avec le produit.

Donc, même si c’était extravagant, ils ont en fait été un excellent investissement.

Plus: Royaume-Uni



A travers les graffitis, vous avez eu un peu de mal avec la loi – êtes-vous toujours rebelle?

Toujours. Et j’étais rebelle avant de me lancer dans le graffiti. En tant qu’immigrant arrivant au Royaume-Uni à l’âge de cinq ans, j’ai toujours eu cette notion de ne pas vraiment m’intégrer, ce qui a façonné ma tendance rebelle parce que je regardais et pensais différemment de ceux qui m’entouraient – et ils me l’ont fait savoir.

J’ai donc appris à embrasser qui je suis et à ne pas m’en excuser, ce qui m’a amené à me cogner la tête et plus encore lorsque j’ai grandi dans un Royaume-Uni très divisé socialement et racialement au début des années 1980.

Penser comme un inadapté et une valeur aberrante vous donne une perspective unique sur le monde, les gens et la culture.

Vous acceptez beaucoup plus les différences et recherchez une approche et un point de vue inattendus. En grandissant, je pensais que ma vision et mon comportement étaient une faiblesse, mais aujourd’hui je me rends compte que c’est en fait une «superpuissance».

Qu’achèteriez-vous si l’argent n’était pas un objet?

L’art est une vraie passion pour moi, alors j’achèterais une peinture originale vraiment exceptionnelle de Jean-Michel Basquiat. Une belle œuvre de lui, Untitled, vendue en 2017 chez Sotheby’s pour 110 millions de dollars US. J’adore son travail et je suis fasciné par sa vie, malheureusement trop courte.

Quelque chose que vous regrettez d’avoir acheté?

Le Double Double Burger In-N-Out et des frites de style animal peu de temps avant de prendre un vol de Los Angeles à New York. Pas agréable pour moi ou pour quiconque dans l’avion pour ceux

plusieurs heures.

Y a-t-il quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir acheté?

J’ai la chance d’avoir très peu de regrets, surtout lorsqu’il s’agit d’argent, mais je regrette vraiment de ne pas avoir acheté de billets pour la finale de la Ligue des champions 2012 entre Chelsea et le Bayern Munich quand on me les a proposés.

La finale est tombée le jour de mon anniversaire de mariage et j’en ai raté beaucoup à cause du travail, donc à cette occasion j’ai senti que je ne pouvais pas y aller. Chelsea, que je suis depuis l’âge de 11 ans, a remporté la finale de la Ligue des champions lors d’une séance de tirs au but.

Disons simplement que notre dîner d’anniversaire a eu quelques distractions.

La meilleure chose que vous ayez apprise sur l’argent de quelqu’un?

Mon père a dit: «soyez toujours généreux» – avec votre temps et votre argent. Il n’avait pas beaucoup mais était l’homme le plus généreux, surtout en ce qui concerne la nourriture, la famille et les amis.

Plus: Journal Metro



La dernière fois que vous avez grincé des dents quand vous avez vu une étiquette de prix?

C’était à chaque fois que je voyageais et achetais une salade dans un restaurant populaire de l’aéroport. C’était deux fois le prix de la grande rue. Ces temps sont révolus pour le moment.

Plus récemment, j’ai pensé à m’offrir une nouvelle écharpe d’une marque de mode de luxe bien connue, mais j’ai grimacé quand j’ai vu le prix de 1300 £. J’ai décidé qu’un cou froid n’était pas une si mauvaise chose.

Que diriez-vous aux jeunes sur le succès?

Vous devez définir à quoi ressemble le succès pour vous et travailler à cet objectif avec cœur et âme. Pour moi, il s’agit de faire quelque chose que j’aime avec une équipe vraiment incroyable pour des clients formidables qui apprécient notre pensée créative et notre partenariat. Cela ne ressemble jamais à du travail.

J’apprends tous les jours et je suis constamment inspiré. L’argent ne devrait jamais être la motivation derrière la recherche du succès et viendra avec le temps. Prenez-le de ce garçon de Hounslow, en passant par Delhi: tout est possible, rêvez en grand, défiez les conventions et profitez de la balade.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous à metrolifestyleteam@metro.co.uk.

PLUS: Des illustrations de Starfield récemment divulguées montrent un premier regard sur les conceptions de vaisseaux spatiaux

PLUS: Une illustration peinte sur le mur de l’île de Wight “ pourrait être de Banksy ”

PLUS: conseils essentiels pour économiser de l’argent alors que le Royaume-Uni commence à ouvrir une sauvegarde après le verrouillage

Comment obtenir votre solution de journal Metro

Journal Metro est toujours disponible pour vous de ramasser tous les matins de la semaine ou vous pouvez télécharger notre application pour toutes vos nouvelles préférées, fonctionnalités, puzzles… et l’édition exclusive du soir!

Téléchargez gratuitement l’application de journal Metro sur App Store et Google Play

L’e-mail lifestyle de Metro.co.uk

Le correctif

Recevez vos actualités et fonctionnalités de style de vie indispensables directement dans votre boîte de réception.

Pas convaincu? En savoir plus