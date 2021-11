Comment j’ai trouvé la prochaine grande innovation dans le stockage d’énergie propre

En tant que personne qui a identifié 21 actions et cryptos différentes qui ont grimpé de plus de 10X au cours des six dernières années seulement – ​​ce qui équivaut à environ trois à quatre investissements 10X par an – on me demande souvent : quel est votre secret ? Comment marquez-vous autant de gagnants 10X ?

Eh bien, comme je le dis aux abonnés de mon produit phare de recherche en investissement Investisseur innovant, le processus derrière ma stratégie de sélection de titres est très simple. Mais je ne vais pas simplement parler de mon processus… Je vais vous le montrer en action, afin que vous puissiez voir comment nous allons trouver notre prochain grand choix d'actions dans le Énergie propre révolution.

La révolution de l’énergie propre a véritablement commencé. Plus récemment, lors du sommet du G20 à Rome le week-end dernier, les principales économies du monde ont annoncé leurs initiatives les plus agressives et les plus sérieuses à ce jour pour lutter contre le changement climatique mondial, notamment un accord pour arrêter le financement des centrales électriques au charbon à l’étranger.

Cet accord intervient alors que le sommet des Nations Unies sur le climat démarre cette semaine à Glasgow. Compte tenu du plan Build Back Better récemment annoncé et de l’annonce du G20, beaucoup s’attendent à ce que ce sommet comprenne des annonces révolutionnaires pour le secteur de l’énergie propre. Nous sommes d’accord. Nous pensons que l’élan se renforce considérablement pour que le secteur de l’énergie propre ait un énorme 2022.

Il n’y a pas que les pays qui prennent au sérieux la lutte contre le changement climatique. Les entreprises accélèrent également leurs efforts. Récemment, MasterCard a introduit son calendrier net zéro de 10 ans de 2050 à 2040.

De plus, Microsoft a fait appel à AES pour fournir de l’énergie renouvelable à ses centres de données, signe que le Raz de marée vert déferle sur les entreprises américaines, même sans d’énormes incitations fiscales, qui arrivent en 2022 et accéléreront l’activité commerciale dans ce secteur.

Alors que dans le hydrogène monde, FuelCell et Exxon ont étendu leur projet de développement de technologies de capture du carbone.

Mais avant de parler davantage de la façon dont nous avons trouvé notre prochain grand choix dans cette mégatendance de l’énergie propre, je veux passer en revue le processus que je suis, en particulier pour ceux qui sont nouveaux dans notre style d’investissement. Il s’agit d’un processus simple en trois étapes pour la sélection des actions :

Étape 1: Trouvez une mégatendance d’investissement avec un élan imparable et un potentiel de changement mondial qui augmentera d’au moins 10 fois sa valeur économique au cours des prochaines années.

Étape 2: Identifiez les entreprises les plus innovantes de cette mégatendance qui se projettent en tant que leaders de l’industrie à l’avenir.

Étape 3: Parmi ces leaders innovants, investissez dans ceux dont les modèles commerciaux sont les plus évolutifs. Ils seront en mesure de transformer plus efficacement leurs énormes revenus en énormes profits – et en énormes gains pour les actionnaires.

C’est ça. C’est si simple.

Bien sûr, beaucoup de recherches et de travail sont nécessaires à chaque étape. Mon équipe et moi passons des heures, des jours, des semaines, des mois et même des années à analyser des entreprises, des secteurs, des modèles commerciaux, des technologies, etc.

Mais tout est lié à ce processus simple en trois étapes :

Trouvez une mégatendance qui change le monde… Trouvez les entreprises les plus innovantes de cette mégatendance… Investissez dans celles dont les modèles commerciaux sont les plus évolutifs.

Le but de ce que je dis est d’illustrer que investir ne doit pas être si difficile. En fait, d’après mon expérience, ce n’est pas si difficile.

Vous n’avez pas besoin de modèles commerciaux super complexes. Vous n’avez pas besoin d’être capable de lire des graphiques en chandeliers et de connaître tous les indicateurs techniques. Vous n’avez pas besoin d’utiliser des options risquées. Vous n’avez pas besoin de tout risquer sur des penny stocks ou des « pup coins ».

Au lieu de cela, tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un peu d’argent, d’un peu d’imagination, d’un peu de discipline et, surtout, d’un peu de patience. Vous devez croire en l’avenir ; vous devez vous débarrasser du passé. Vous devez voir ce qui sera là – pas ce qui est là. Et vous devez investir dans demain.

C'est ce que nous faisons à Investisseur innovateur. C'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière professionnelle. Et c'est ce que je vous recommande fortement de faire si vous cherchez à gagner beaucoup d'argent en bourse.

Assez parlé, cependant, voyons ce processus en action.

Étape 1 : Trouvez une mégatendance d’investissement qui va changer le monde et croître de 10X ou plus au cours des prochaines années.

Une industrie qui correspond à cette description? Stockage d’Energie.

Le monde s’oriente vers la production d’énergie propre. Je parle du solaire, de l’éolien, de l’hydrogène, etc. Aujourd’hui, environ 37 % de la capacité énergétique installée dans le monde est renouvelable, contre 30 % en 2017. Notre modélisation suggère que ce nombre grimpera vers 95 % d’ici 2050, dont la plupart croissance à venir dans les années 2020 alors que le monde prend au sérieux la décarbonation dans un contexte de législation changeante, de baisse des coûts et d’amélioration de la technologie.

Mais, comme vous l’avez probablement déjà entendu, il y a un problème majeur avec ces sources d’énergie renouvelables : ils sont intermittents.

C’est-à-dire que le soleil ne brille pas tous les jours, ni à toute heure de la journée. Et, quand il ne brille pas, rien ne garantit que le vent souffle. À elles seules, les sources d’énergie propre ne peuvent pas alimenter le monde à tout moment de la journée, tous les jours de la semaine et toutes les semaines de l’année. C’est scientifiquement impossible. Ils ont besoin d’aide.

Le stockage d’énergie est cette aide.

Les technologies de stockage d’énergie permettent aux humains de stocker l’excès d’énergie solaire et éolienne dans des éléments tels que des batteries, de sorte que l’énergie puisse être déployée lorsque le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas, permettant ainsi une puissance de sortie continue à tout moment.

Alors, permettez-moi de le dire clairement…

L’énergie propre peut alimenter le monde, mais seulement avec l’énorme aide des solutions de stockage d’énergie.

Comme je l’ai dit plus tôt, le monde sera un jour alimenté par une énergie propre. C’est une fatalité. Voulez-vous encore avoir une planète à vivre dans 50 ans ? Nous avons besoin d’énergie solaire, éolienne et d’hydrogène. C’est si simple.

Donc, si c’est une fatalité, alors c’est aussi une fatalité que le monde aura beaucoup de capacité de stockage d’énergie d’ici 2050.

Fin 2020, la capacité mondiale de stockage d’énergie installée mesurait environ 24 GWh, ce qui selon notre analyse, signifie que moins de 1% de la production d’énergie renouvelable dans le monde est adossée au stockage d’énergie.

C’est irréalisable. D’ici 2030, la plupart des experts – y compris nous – pensent que le marché du stockage d’énergie atteindra plus de 800 GWh de capacité. C’est un gain de 33X en 10 ans.

Alors… revenons à notre processus…

Encore une fois, la première étape consiste à trouver une mégatendance d’investissement qui va changer le monde et croître d’au moins 10X.

Le stockage d’énergie va changer la façon dont nous alimentons notre monde, et le marché va croître de plus de 30X d’ici 2030.

Considérez cela comme un « chèque ».

Pour la deuxième étape, nous trouvons les entreprises les plus innovantes sur le marché du stockage d’énergie. Ensuite, pour la troisième étape, nous investissons dans les entreprises aux modèles économiques les plus évolutifs.

Eh bien, au cours des dernières semaines, mon équipe et moi avons effectué une analyse approfondie de ce marché, en passant en revue tous les acteurs de l’espace. Nous avons filtré ces entreprises via les étapes 2 et 3.

Après tout ça, il nous reste une entreprise – un choix d’actions que nous pensons être le meilleur jeu sur le marché du stockage d’énergie qui est prêt à monter en flèche de plus de 30 fois au cours de la prochaine décennie.

Et devine quoi? Nous allons dévoiler en exclusivité ce choix d'actions explosif à notre Investisseur innovateur abonnés après la clôture du marché aujourd'hui.

Croyez-moi. C'est une révélation à ne pas manquer. Ce stock unique pourrait être la clé pour libérer votre liberté financière.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.