Comment Jake et Logan Paul sont tombés sous la peau de Floyd Mayweather, Conor McGregor, Mike Tyson, Dana White, Canelo et Anthony Joshua

Jake Paul trouve avec succès un moyen de se tenir au courant des nouvelles à peu près toutes les semaines, mais il a porté son travail difficile à un autre niveau avec Floyd Mayweather.

C’est fou de penser comment lui et son frère Logan ont fait le saut de la célébrité YouTube au monde de la boxe et des arts martiaux mixtes.

Jake et Logan Paul ont changé le jeu à certains égards

Logan, 25 ans, compte 22,9 millions d’abonnés sur YouTube et Jake, 24 ans, 20,3 millions. Bien que nous ne sachions pas combien de ces abonnés se chevauchent, c’est une attraction considérable entre les deux.

Dans ce climat où la valeur de votre marque a beaucoup à voir avec les numéros sociaux, la paire a utilisé son pouvoir pour se frayer un chemin dans les sports majeurs. Comme l’a montré Mayweather perdant son sang-froid sur un chapeau, ils se sont frayés un chemin dans la tête des plus grandes stars du monde – de vrais noms familiers.

Jake a une fiche de 2-0 dans un ring de boxe avec des victoires sur l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson et son compatriote YouTuber AnEsonGib à son nom – les deux finitions.

Robinson a été laissé de côté par Jake Paul lorsqu’ils se sont rencontrés sur la sous-carte de Mike Tyson vs Roy Jones Jr

Logan a une fiche de 0-1, mais il a un rendez-vous avec le grand Floyd Mayweather plus tard cette année, tandis que Jake a été appelé par Tommy Fury.

Ici, talkSPORT examine comment ces frères ont réussi à faire en sorte que les plus grands noms du monde du sport les remarquent.

Floyd Mayweather

La légende du 50-0 affronte déjà Logan Paul lors d’une expo de boxe le 6 juin, mais c’est Jake qui a secoué le joueur de 44 ans.

Au cours de la conférence de presse pour le combat, Jake et Mayweather se sont affrontés avant que Jake ne dise “got ya hat!” et s’est enfui avec la trousse de Mayweather.

Il n’est pas allé loin et une bagarre complète s’est ensuivie dans les coulisses.

Mayweather avait déjà dit qu’il donnerait un combat à Jake s’il pouvait battre Ben Askren. Paul a réussi cela en avril avec un KO au premier tour et après cet incident, on pourrait penser que Money est plus motivé que jamais.

Avant la bagarre de la journée des médias, Mayweather a déclaré: «Cette année, je me concentrerai sur plusieurs expositions.

«J’aurai à nouveau une exposition à Tokyo, au Japon. Bien sûr, celui avec Logan Paul et moi.

«Et si Jake Paul peut dépasser son prochain adversaire Ben Askren, j’aurai aussi une exposition avec lui.»

La sécurité est intervenue pour briser la bagarre, Mayweather furieux contre les singeries effrontées de Jake Paul Mike Tyson

Iron Mike est en conflit sur l’influence de YouTube sur la boxe. Il n’aime pas ça, mais il se rend compte que c’est le pouvoir.

Pourtant, il sait aussi qu’il n’y a aucun moyen pour Logan Paul de vaincre Mayweather.

Lors d’un podcast avec Logan – où ils ont même mangé des champignons ensemble – Tyson a fait sa prédiction.

«Floyd va battre son putain de merde.

Impaulsif (Youtube)

Mike Tyson a dévoré quatre grammes de champignons magiques sur le podcast de Logan Paul et a prédit une annihilation par Mayweather

«Mais ça va être bon! Ça va être bien, mais il va se battre.

Même ainsi, Tyson apprécie la nouvelle vie que les boxeurs YouTube ont apparemment insufflée dans le sport qui l’a fait.

«Écoutez, mon ego dit tellement de choses, mais ma réalité est qu’ils aident tellement à la boxe», Tyson en novembre après son exposition avec Roy Jones Jr.

«La boxe doit à ces gars-là. Ils doivent une sorte de respect à ces boxeurs YouTube. Ils devraient leur donner des ceintures parce que ces gars-là font vivre la boxe.

«La boxe était à peu près un sport en voie de disparition. L’UFC nous donnait un coup de pied dans les fesses, et maintenant nous avons ces boxeurs YouTube avec 25 millions de vues. La boxe est de retour. Merci aux boxeurs YouTube. “

Anthony Joshua

Logan Paul a en fait déclaré qu’il pensait pouvoir continuer à battre Anthony Joshua sur un ring de boxe.

Le YouTuber a déclaré: «Si je veux continuer la boxe et devenir un champion, je ne vois pas pourquoi je ne peux pas.

“Les gens devront juste regarder le combat pour se rendre compte que je suis en fait un très bon boxeur et je pense que beaucoup de mes fans veulent me voir prendre cette voie.”

Joshua, qui est pour mémoire le champion du monde des poids lourds IBF, IBO, WBO et WBA, aime en fait l’impact de YouTube sur la boxe.

Mark Robinson / Salle de match

Joshua ne craint pas du tout le crossover YouTube étant donné la quantité d’yeux qu’il apporte à la boxe

«Je pense que c’est malade, commença Joshua.

«Il aurait pu le promouvoir d’un point de vue qui n’est pas la boxe, mais en obtenant leurs licences, pas de gardes-têtes, des rounds de boxe.

«Ce que les gens doivent réaliser, c’est qu’il faut mettre tous les yeux sur la boxe pour que nous puissions tous prospérer.

“Donc KSI et Logan Paul ont un plus grand nombre de fans que moi et la plupart des poids lourds réunis.”

Conor McGregor

Jake Paul a dû travailler dur pour obtenir quoi que ce soit de Conor McGregor.

Tout d’abord, il a appelé la star de l’UFC après sa victoire sur Robinson en novembre, puis a monté une vidéo controversée dans laquelle il insultait la fiancée Dee Devlin de McGregor et affirmait avoir une preuve de fonds de 50 millions de dollars pour inciter McGregor à se battre.

Quand cela n’a recueilli aucune réponse, il a filmé un suivi dans lequel il a nargué le partenaire d’entraînement de l’Irlandais Dylan Moran.

Le youtuber Jake Paul appelle Conor McGregor et lui offre 50 millions de dollars après que le frère Logan a annoncé un combat avec Floyd ‘Money’ Mayweather

Il a ensuite loué un avion pour faire voler une banderole au-dessus de Miami Beach qui disait simplement: «Conor McGregor a peur de Jake Paul.»

McGregor a finalement été interrogé sur la campagne avant son combat avec Dustin Poirier en janvier.

«Vous savez, c’est ce que c’est», dit-il, avant d’éviter d’utiliser son nom.

«Nous verrons ce qui se passe, il me semble être un petit enfant confus, pour être honnête.

«Il est prêt à y entrer, je ne sais pas ce qui va se passer, ce n’est pas sur le radar à la minute avec le jeune garçon.

«Je sais, j’ai un coéquipier [Dylan Moran] – lui et Dylan ont fait des allers-retours, donc on ne sait jamais.

Dana White

Dans la foulée de la croisade de Jake Paul pour combattre McGregor vient ses problèmes avec le président de l’UFC Dana White.

White a déclaré qu’il n’y avait “ aucune chance ” que Jake Paul obtienne McGregor.

Quand il a été quelque peu plaisanté sur le fait que la double championne de l’UFC Amanda Nunes pourrait le combattre, la réponse de Paul a été “ personne ne sait qui elle est ”.

White a dit qu’il était “ Je pense à laisser Amanda Nunes assommer son a ** out ” et que le Brésilien mettrait Paul dans le coma.

White a continué à crucifier les frères Paul chaque fois que leurs noms apparaissent et, interrogé à leur sujet dans une récente interview, il a dit au Shout! podcast: «La réponse à cette question est, qui donne f ***?

Alors que White est impressionné que les frères se soient exprimés dans le jeu de combat, il n’est pas fan

«Aucun de ces gars ne peut se battre. Tout cela est un gros gadget. Comme je l’ai dit dans un [recent] conférence de presse, il y a un marché pour ça.

«Si les gens sont assez stupides pour dépenser leur argent à regarder cette merde, je ne sais pas quoi vous dire. Bonne chance à eux. je [couldn’t] se soucie moins de ce que ce gars [does].

“Je comprends. Il essaie de gagner de l’argent et fait son truc. Il y a des gens qui veulent dépenser de l’argent là-dessus. Je ne suis pas ce type.

Et il a été laissé perplexe à l’idée que Logan se battrait contre Mayweather étant donné que le KSI britannique l’a battu.

«Quand les gens me demandent quel est l’état de la boxe en ce moment, c’est là que ça se passe», dit-il.

“Ce gamin n’a-t-il pas été battu par le gamin du jeu vidéo f ****** d’Angleterre et maintenant il va se battre contre Floyd Mayweather?”

Jake Paul s’entraîne avec Evander Holyfield alors que le match de boxe avec Ben Askren se rapproche Canelo Alvarez

Canelo a été contre les frères Paul depuis le début, insistant sur le fait qu’ils ne respectent pas le sport de la boxe.

La querelle a atteint de nouveaux niveaux lorsque les fans – portant les visages de Jake et Ben Askren sur leurs chemises – ont envahi le ring après la victoire dominante d’Alvarez sur Avni Yildirim le week-end dernier.

La réaction de Canelo a été sévère et rapide alors qu’il leur a dit de “ sortir le f *** ”.

Paul a commenté l’incident quelques jours plus tard, suggérant que le champion est un vieux haineux, apparemment.

«Canelo, quel est ton problème, frère?! Pourquoi tu me détestes autant?! », A déclaré Jake mardi.

Canelo Alvarez n’avait aucune de cette promotion Askren / Paul

«Canelo est fou. Il a cette chose contre moi. J’ai dit que j’étais mauvais pour le sport. Je ne respecte pas cela, ce qui n’a aucun sens.

«En fait, j’apporte simplement plus de globes oculaires, plus de sensibilisation au sport de la boxe. Mais depuis Canelo, vous vouliez commencer ce bœuf, faisons-le!

«Pourquoi ne pas combattre Caleb Plant? David Benavidez? BooBoo Andrade? Vous les esquivez. Vous les esquivez, Canelo! Vous êtes un vieux haineux, c’est ce que vous êtes.

Ce n’est certainement pas de la fumée que veut Jake Paul.