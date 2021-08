Comment Jake Paul a planifié le coup de chapeau de Floyd Mayweather qui a déclenché une bagarre infâme

in

Jake Paul savait qu’il allait commencer des ennuis quand il est arrivé au Hard Rock Stadium début mai.

Avec son frère Logan Paul se préparant à un combat d’exposition avec la superstar de la boxe Floyd Mayweather, une conférence de presse était prévue pour promouvoir l’événement.

Jake s’est bagarré avec Mayweather lors de la conférence de presse

Jake y a assisté, et pas seulement avec l’intention de soutenir un membre de sa famille proche.

Alors qu’ils se rendaient au stade, il a informé Logan de son intention de créer un moment viral en arrachant la casquette de son adversaire.

Cependant, il n’envisageait pas pleinement le chaos qui en résulterait.

“Je lui ai dit de ne pas le faire”, a révélé plus tard Logan.

“Il m’a dit qu’il allait le faire et je pensais qu’il foutait le bordel. J’ai dit : ‘S’il vous plaît, ne le faites pas.’ »

Jake est entré dans le visage de Floyd, la paire a échangé des mots, puis tout l’enfer s’est déchaîné

Quelques instants avant que tout ne frappe le ventilateur, Jake s’est filmé à l’intérieur du stade pour un TikTok et a murmuré: “Je suis sur le point de voler le chapeau de Floyd Mayweather, je vous dirai comment ça se passe.”

Une fois la conférence de presse principale terminée, Mayweather est allé d’un côté de la scène et Logan de l’autre, tous deux se livrant à des interviews avec les médias.

Jake était aussi bon que sa parole et s’est précipité vers la légende 50-0.

Ils ont brièvement échangé des propos poubelles avant que le YouTuber n’attrape le chapeau de Mayweather, crie fièrement « Gotcha hat » et tente de s’enfuir avec.

Jake Paul était dans son élément et s’est fait un nouveau tatouage pour marquer l’occasion

Il n’est pas allé bien loin avant d’être brièvement étouffé par le boxeur lorsque la bagarre a éclaté.

Des coups de poing ont été lancés au milieu du chaos et la sécurité les a séparés, mais Mayweather s’est rapidement éloigné et est revenu pour plus

Ils ont finalement été à nouveau rompus avec Jake introduit dans une pièce latérale.

Mayweather a ensuite été filmé en train de prendre d’assaut, absolument furieux des événements qui venaient de se produire.

Il a même sorti un nouveau merch

À partir de là, Jake a capitalisé sur son moment viral de manière emphatique.

Il a d’abord envoyé une série de tweets, de publications Instagram et la célèbre vidéo TikTok sur l’événement alors qu’Internet explosait en réaction.

Quelques heures plus tard, Paul a ajouté un autre tatouage sur son corps avec les mots « Gotcha hat ».

Et pour couronner le tout, il a rapidement publié une collection pré-planifiée de ses propres casquettes de merchandising avec « Gotcha hat » sur le devant de chacune.

Dans l’ensemble, ce fut une solide journée de travail pour le « troll » autoproclamé qui a fait les gros titres du monde entier avec ses bouffonneries.