Comment James a complété son riche héritage artistique

Après une interruption de trois ans au milieu des années 90, James est revenu en lice avec Whiplash de 1997. Aidé par le hit émouvant du Top 10 britannique « She’s A Star », l’album a rapporté un disque d’or, tandis que The Best Of de l’année suivante est devenu double platine et a même refusé à Titanic: Music From The Motion Picture la place n ° 1 au Royaume-Uni. pendant la semaine des Oscars. Cependant, alors que ces deux titres prouvaient que le groupe subissait une résurgence importante, leur succès cumulé signifiait que la pression était exercée lorsque le groupe alt-pop mancunien est venu créer son huitième album, Millionaires.

« Ce succès a créé une attente »

« Nous savions que le succès de l’année dernière avait créé une attente pour ce disque », a déclaré le multi-instrumentiste Saul Davies dans un communiqué de presse de 1999. « Les chansons ont été écrites comme [The Best Of] démarrait et cela a généré beaucoup d’énergie.

« L’optimisme de l’année dernière a donné un véritable coup de fouet au groupe », a confirmé le chanteur Tim Booth, « mais il y avait en même temps beaucoup de problèmes et de conflits qui n’avaient pas été résolus. Ces tensions sont également présentes dans les chansons.

Le fait qu’au moins sept morceaux sélectionnés pour Millionaires aient été dévoilés en direct lors de la tournée des arènes de James en décembre 1998 montre que la créativité du groupe était à son apogée alors qu’ils se produisaient pour soutenir leur collection de tubes. En conséquence, enregistrer leurs chansons fraîchement créées sur bande était la priorité au début de 1999. Pour y parvenir, James s’est tourné vers Brian Eno, qui avait déjà produit la sublime percée américaine de 1993, Laid, et son suivi acclamé par la critique, Wah-Wah.

« Nous avons reçu un énorme encouragement de sa présence »

« Sur certaines chansons, il avait des idées très fixes, et avec d’autres, il était prêt à suivre le courant », a déclaré Tim Booth à propos de sa reconnexion avec Eno pour les sessions Millionaires. « Vraiment, nous avons reçu d’énormes encouragements juste de sa présence. »

Indéniablement, la présence d’Eno est facilement détectable sur les moments les plus à gauche de Millionaires. L’extraordinaire « Vervaceous » amélioré par Sinead O’Connor a émergé d’un jam intensif, Wah-Wah-esque, tandis que le discret mais puissant « Hello » aurait été à l’aise sur la collaboration d’Eno et U2, Original Soundtracks 1 L’hymne anti-guerre ambitieux « Afro Lover », quant à lui, a fusionné l’intensité motorik de Neu! avec une ambiance africaine évoquant un autre titre Eno influent – sa collaboration avec David Byrne Ma vie dans la brousse des fantômes.

Mais surtout, alors que Millionaires nous a montré que le groupe et le producteur étaient prêts à embrasser le chimérique, ils étaient tout aussi désireux de concrétiser certaines des chansons pop les plus accessibles de la carrière de James. L’équipe de Tim Booth avait rarement semblé aussi confiante qu’elle l’avait fait en chevauchant le groove fanfaron du premier « Crash », tandis que le contagieux « I Know What I’m Here For » et le romantique sans vergogne « Just Like Fred Astaire » avaient « hit single » estampé sur eux.

« Parmi les grands disques de rock britannique de la décennie »

Ces deux chansons ont tenu leur promesse. Sorti en juillet 1999, entre des créneaux de festival triomphants au T In The Park en Écosse et au Guildford Festival, « I Know What I’m Here For » a culminé à la 22e place au Royaume-Uni tout en profitant d’une forte rotation sur MTV aux États-Unis. Le majestueux « Just Like Fred Astaire », quant à lui, s’est hissé au 14e rang à domicile, juste avant que Mercury ne publie Millionaires, le 13 octobre 1999.

Malgré de grands espoirs, l’album a échoué dans sa quête pour déloger l’édition révisée et internationale de Shania TwainLe best-seller de Come On Over du haut du Top 40 britannique, mais il a culminé à un impressionnant n ° 2. Il a également recueilli des critiques élogieuses, dont une de Q (« S’il y a de la justice, les millionnaires seront cités aux côtés du grand britannique disques de rock de la décennie ») qui l’a mis entre parenthèses avec des titres marquants tels que La verve‘s Hymnes urbains et Radiohead D’accord Ordinateur.

Les millionnaires ont démontré que James avait encore une fois élevé la barre. La performance suivante du disque (16 semaines sur le classement britannique, avec un disque d’or à suivre) a montré qu’ils avaient réalisé ce que Tim Booth a qualifié de « trouver un bon équilibre entre être commercial et être intéressant et différent », lors d’une tournée de célébration de Les arènes britanniques en décembre ont prouvé exactement pourquoi ces piliers mancuniens figuraient toujours parmi les groupes de pop alternative les plus respectés de Grande-Bretagne alors qu’ils se préparaient pour le 21e siècle.

