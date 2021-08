Comment Jamie Otis et Doug Hehner ont retrouvé la lumière dans leur mariage

in

Jamie Otis et Doug Hehner sont loin d’être parfaits.

Bien qu’ils soient mariés depuis sept ans, le couple Married at First Sight n’a jamais reculé devant les bons, les mauvais et les sauvages aspects de leur relation. Mais ces dernières semaines, le couple a fait les gros titres de leurs publications sur les réseaux sociaux qui dépeignent souvent un mariage en grande détresse.

“Nous ne nous abandonnons pas les uns les autres, ni maintenant, ni jamais”, a proclamé Jamie sur Instagram le 10 août tout en ayant l’air visiblement bouleversé dans un selfie à côté d’un Doug en larmes. “En ce moment, je me bats pour mon mariage. Pour mes enfants. Pour MOI.”

Alors que certains s’empressent de reprocher au couple d’être trop dramatique ou de partager trop d’informations, ce duo dit qu’il offre un regard authentique sur le mariage qui n’est pas toujours fait de cœurs et de baisers.

“Honnêtement, ces dernières semaines, j’ai l’impression qu’enfin, il y a comme une petite lumière au bout du tunnel parce que pendant longtemps, je me demandais si nous pouvions ou non surmonter certains des problèmes qui nous avions, “Jamie a partagé exclusivement avec E! News le 20 août. “Et honnêtement, je ne sais pas si nous l’aurions fait s’il n’y avait pas eu de thérapie, ce qui semble, je sais, probablement fou pour certains.”