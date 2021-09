Comment Jana Partners pourrait secouer le fournisseur de télécommunications Vonage dans le but d’augmenter la valeur

Maskot | Maskot | .

Société : Vonage Holdings Corp. (VG)

Entreprise: Vonage est un ensemble de trois activités principales : (i) l’activité VOIP grand public traditionnelle ; (ii) l’activité d’interface de programmation d’application (API), qui aide les entreprises à communiquer avec leurs clients via la messagerie texte et (iii) la communication d’entreprise en tant que service (CaaS) basée sur le cloud.

Valeur boursière: 3,6 G$ (14,48 $ par action)

Activiste : Jana Partners

Pourcentage de propriété : 3,91%

Coût moyen: n / A

Commentaire d’activiste : Jana Partners est une investisseur activiste très expérimentée avec beaucoup de succès dans l’industrie des technologies de l’information. Les rendements 13D moyens de Jana dans cette industrie sont en moyenne de 36 % contre 10,72 % pour le S&P 500 au cours de la même période.

Ce qui se passe?

Le 31 août 2021, il a été signalé que Jana Partners poussait Vonage Holdings Corp. (VG) à explorer des alternatives stratégiques, y compris une vente de tout ou partie de la société.

Dans les coulisses:

Jana a initialement divulgué sa position dans Vonage dans son 13F au dernier trimestre et a révélé dans son 13F le plus récent que sa position est passée de 2,31 % à 3,91 %. L’opportunité ici est de créer de la valeur en optimisant la composition de l’actif et en affinant le portefeuille ou en vendant l’entreprise.

L’entreprise historique de Vonage est une entreprise à faible multiple, en déclin lent, qui constitue la plus petite partie de la valeur de l’entreprise (avec un chiffre d’affaires de 284 millions de dollars), mais c’est la raison pour laquelle l’entreprise est connue. Ceci affecte significativement et négativement la valorisation globale de l’entreprise en faisant baisser la valorisation de ses actifs les plus attractifs. L’activité API génère un chiffre d’affaires d’environ 550 millions de dollars et est considérablement sous-évaluée par le marché dans le cadre de cette société. L’entreprise pure play la plus proche de cela est Twilio Inc. (TWLO), qui se négocie à 19 fois les revenus. L’application d’un simple multiple de 7 à l’activité API de Vonage donnerait à cette entreprise à elle seule une valorisation de 3,85 milliards de dollars, ce qui équivaut à la valeur d’entreprise de l’ensemble de l’entreprise. Si ce multiple se rapproche du multiple 19x de TWLO, la valorisation actuelle de Vonage commence à sembler vraiment ridicule. De plus, l’activité CaaS a également une valeur réelle avec un chiffre d’affaires d’environ 500 millions de dollars. Ses pairs RingCentral et 8×8 se négocient respectivement à 12x les revenus et 4x les revenus. Certes, l’activité CaaS de Vonage se négocierait probablement plus près du multiple 4x, mais cela lui confère une valeur supplémentaire de 2 milliards de dollars sur une entreprise qui a actuellement une valeur d’entreprise totale de 3,85 milliards de dollars. Alors que l’entreprise historique de Vonage est la moins précieuse des trois, la direction a prévu qu’elle générera 600 millions de dollars de flux de trésorerie au cours des cinq prochaines années, et a récemment annoncé la fin d’un processus de vente pour cette unité, laquelle annonce a envoyé les actions de l’entreprise prix en baisse de 12%. Enfin, la société a également environ 760 millions de dollars de pertes d’exploitation nettes qu’elle peut utiliser pour protéger ses revenus à l’avenir.

Réaliser la vraie valeur de ces actifs n’est pas un défi opérationnel, mais stratégique. Les opérations et la gestion ne sont pas des problèmes ici – la société a récemment renouvelé son équipe de direction et a enregistré six trimestres de bons bénéfices consécutifs. La décote ici est due à la perception du marché et à la structure du portefeuille. En conséquence, le moyen de maximiser la valeur ici est pour l’entreprise de faire appel à une banque d’investissement pour effectuer un examen stratégique approfondi afin de libérer de la valeur pour les actionnaires.

Il existe certainement de nombreuses bonnes raisons pour lesquelles ces entreprises devraient être séparées d’une manière ou d’une autre. Une vente de l’ancienne entreprise Vonage générerait non seulement des liquidités pour l’entreprise, mais entraînerait probablement une réévaluation du multiple pour le reste de l’entreprise, ce qui créerait de la valeur pour les actionnaires et ferait de l’entreprise restante une acquisition très attrayante. cible. De plus, une entreprise d’API autonome aurait non seulement un multiple beaucoup plus élevé, mais elle réduirait le coût du capital de l’entreprise plus près de ses pairs pour lui permettre de mieux rivaliser pour les opportunités de fusions et acquisitions. Alternativement, une revue stratégique pourrait conduire à une vente de l’ensemble de l’entreprise à un prix plus élevé au capital-investissement, qui pourrait faire le travail stratégique lui-même pour créer de la valeur supplémentaire.

Ce n’est pas la première campagne militante récente chez Vonage. Legion Partners est également impliqué ici et ils se sont installés pour un siège au conseil d’administration. Legion a déclaré dans une lettre aux investisseurs datée du 12 octobre 2018 qu’ils pensaient que les actions de la société devraient valoir 39 $ d’ici la fin de 2020 contre 14,16 $ au 30 septembre 2018. Cependant, le titre n’a pas beaucoup dépassé ce niveau. La participation de Jana maintenant pourrait certainement être utile car l’entreprise peut être beaucoup plus agressive que Legion. C’est parce que contrairement à Legion, Jana n’est actuellement pas liée aux restrictions de statu quo. Nous nous attendons à ce que Jana continue de plaider en faveur d’un examen stratégique et pensons que la société sera réceptive à ces ouvertures. Sinon, à partir du 3 février 2022, Jana peut proposer des nominations d’administrateurs pour augmenter la pression qu’ils exercent sur l’entreprise.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnelle sur l’activisme des actionnaires, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements militants 13D.