Comment j’analyse les actions de SPAC

Les S PAC (Special Purpose Procurement Corps) font fureur maintenant. J’écris beaucoup d’articles en ligne sur ces véhicules à chèques en blanc. Cet article passera sur certaines des techniques que j’utilise pour analyser ces actions. Il vous montrera trois façons simples d’évaluer les actions SPAC et vous aidera à choisir la bonne. À la fin de l’article, il y a 5 exemples d’accords de partage SPAC récents que j’ai examinés et écrits sur l’utilisation de ces méthodes.

C’est la règle fondamentale lors de l’investissement de chèques en blanc. Il y a beaucoup d’actions SPAC en ce moment. Spacinsider.com rapporte qu’il y a maintenant 546 stocks de chèques en blanc. Comment allez-vous choisir le bon, voire pas du tout? La réponse est de n’acheter que ceux qui ont annoncé un objectif de fusion clair.

La raison en est claire. Seulement un peu plus de la moitié des SPAC finira par choisir une société privée cible avec laquelle fusionner. La façon dont cela fonctionne est que la SPAC dispose généralement de 24 mois à compter de la date de son introduction en bourse pour conclure une transaction. Parfois, il y a des extensions. S’ils ne parviennent pas à trouver une cible consentante, la SPAC est liquidée et l’argent est retourné aux investisseurs, avec intérêts. Il y a trois raisons pour lesquelles les accords de fusion annoncés sont susceptibles de se conclure.

Premièrement, les entreprises privées sont prêtes à conclure l’accord. Sachez que la concurrence pour les entreprises privées suffisamment grandes et prêtes à entrer en bourse est limitée. Maintenant, il y a beaucoup plus de SPAC prêts à vous intéresser. Un avantage pour les entreprises privées à conclure un accord avec la SPAC est qu’elles peuvent recevoir un paiement en espèces pour certaines de leurs actions existantes. De plus, votre entreprise et son conseil d’administration finiront généralement par contrôler la société publique fusionnée.

Comparez cela aux introductions en bourse. Dans les transactions d’introduction en bourse, cela est généralement mal vu. Les banques d’investissement qui amènent une entreprise technologique sur les marchés publics découragent les initiés de prendre le produit de l’introduction en bourse. Mais dans les fusions SPAC, cela peut être caché dans les détails de la transaction. Les investisseurs ont tendance à ne pas s’en rendre compte.

C’est l’une des raisons pour lesquelles les accords SPAC sont beaucoup plus attractifs pour les entreprises privées. Il y a d’autres raisons, comme la certitude du montant en espèces qui sera reçu dans un SPAC plutôt que dans un PAPE. Cela peut leur permettre de commencer à produire leurs biens ou leur technologie, soit avec un prêt relais, soit en extrayant leurs ressources avec plus de conviction.

La raison suivante pour laquelle les fusions de SPAC tendent à se conclure avec une plus grande certitude concerne les négociateurs privés qui parrainent les SPAC d’origine. Ils peuvent détenir de grandes parts de la société cible ultime de SPAC sans acompte. Ils forment un SPAC gratuit, le rendent public, puis réalisent une fusion inversée. En conséquence, ces sponsors se retrouvent avec une part d’audience de 3 à 5% sans avoir à investir d’argent. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les entreprises de Wall Street se tournent vers des sponsors SPAC plutôt que vers des introductions en bourse. Avec les introductions en bourse, les courtiers ont la possibilité d’acheter au prix de l’introduction en bourse, mais cela reste une dépense en capital.

La troisième raison est que les fusions SPAC ont tendance à se clôturer parce que souvent, sinon presque toujours, un hedge fund investit dans l’opération. Ils acceptent d’acheter le SPAC au prix initial de l’introduction en bourse de SPAC, et non au prix du marché existant. Ces investissements, appelés accords PIPE (investissements privés en actions publiques) ont un avantage implicite quasiment garanti.

Par exemple, si le fonds de couverture accepte de contribuer entre 100 et 200 millions de dollars en PIPE pour une opération annoncée, le fonds de couverture peut réduire immédiatement le cours des actions publiques. Cela garantit un profit d’arbitrage, car la plupart des transactions PIPE se concluent dans un délai de 3 à 6 mois. Cela peut souvent être fait avec des accords de swap, de sorte que le prix public n’est pas affecté. Ils sont donc très motivés pour conclure l’affaire. Cela aide également à motiver l’entreprise privée, car elle peut contrôler l’argent de PIPE investi dans la fusion inversée une fois la transaction conclue.

La conclusion est qu’il est très probable que les SPAC seront fermés avec des accords de fusion. Les motivations des entreprises privées, des sponsors et des fonds PIPE sont alignées pour aboutir à l’accord. Les propriétaires de marchés publics ne contrôlent généralement qu’environ 20% de la capitalisation finale. Donc, vos votes sont presque hors de propos.