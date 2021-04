Comment Jason Statham de Hobbs et Shaw se sent à propos de Han Twist de F9

Parce que la franchise Fast & Furious remontait le temps après Tokyo Drift en 2006, les cinéphiles ont eu droit à des prolongations avec Han Lue de Sung Kang. Cependant, le temps a finalement rattrapé le personnage, et pendant la scène de mi-crédits de Fast & Furious 6 et Furious 7, nous l’avons vu à nouveau mourir dans un accident de voiture enflammé … ou du moins c’est ce qu’il semblait. En fin de compte, Han est toujours en vie et reviendra pour F9 plus tard cette année, ce qui excite beaucoup de fans. Mais que ressent Jason Statham, l’homme qui joue Deckard Shaw, qui a été reconstitué pour avoir orchestré la disparition de Han, pense-t-il de cette tournure?