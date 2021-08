Comment Jax.Network est utile dans la vie quotidienne ⋆ Crypto new media

De nombreuses personnes ont entendu parler de Jax.Network et de ce qu’il leur réserve. Par conséquent, avant d’explorer comment Jax.Network est utile dans la vie quotidienne, commençons par comprendre ce qu’est Jax.Network.

Qu’est-ce que Jax.Network ?

Jax.Network est un système basé sur la blockchain conçu pour offrir d’excellentes solutions pour la fintech. Sa conception unique permet de générer deux crypto-monnaies connues sous le nom de JAX et JAXNET (JXN). JXN est émis sur la chaîne de balises et a une fonction utilitaire, telle que l’enregistrement de nouvelles partitions pour faire évoluer le réseau. Cette pièce native reflète également la valeur de l’ensemble du réseau car elle est conçue comme tout autre actif numérique tel que ETH et BTC.

JAX, la deuxième pièce, est émise sur les chaînes de fragments, les canaux de paiement parallèles de l’écosystème Jax.Network. Ces pièces sont évolutives, décentralisées et stables. Selon les créateurs du protocole JaxNet, ils cherchent à générer des pièces standard universelles qui seront utilisées pour quantifier la valeur.

Les solutions de Jax.Network permettent aux utilisateurs d’effectuer un nombre potentiellement illimité de transactions par seconde. Jax.Network tire parti de son réseau décentralisé et sécurisé pour surpasser les plateformes de paiement centralisées telles que Mastercard, Visa, etc. Maintenant que nous comprenons ce qu’est Jax.Network, examinons ses applications dans la vraie vie.

Cas d’utilisation de Jax.Network dans la vie quotidienne

Voici les différentes façons dont nous pouvons tirer parti de Jax.Network dans notre vie quotidienne :

Exécution des paiements au jour le jour

La principale raison pour laquelle les gens ne peuvent pas utiliser les crypto-monnaies comme BTC, ETH, etc., pour les transactions quotidiennes est due à leur nature volatile. Jax.Network a permis de créer des pièces JAX qui auront une valeur stable sur le marché sans avoir besoin d’un ancrage ou de certains actifs collatéraux. Les utilisateurs n’auront pas à s’inquiéter de l’inflation, de la volatilité des prix, etc. Avec ces pièces stables, vous pouvez facilement payer vos courses, une tasse de café, etc. Imaginez avoir une devise dont la valeur reste la même quelle que soit la situation économique ou géographique.

Transactions transfrontalières rapides et transparentes

Avec l’aide de Jax.Network, vous pouvez transférer de l’argent de votre pays de résidence vers un autre pays de manière transparente. Les gens doivent souvent attendre des jours, voire des semaines, pour traiter des transactions transfrontalières à un coût élevé. Jax.Network propose de traiter ces transactions en quelques minutes. Cette méthode est obtenue en éliminant les intermédiaires dans le processus de paiement, et elle garantit également un haut niveau de transparence et d’authenticité. De plus, les informations concernant la transaction sont enregistrées de manière sécurisée dans le grand livre Jax.Network. Le système garantit également que la transaction est rentable en éliminant les commissions et autres frais exorbitants.

Transparence et sécurité des transactions

Une autre utilisation quotidienne de Jax.Network est la transparence et la sécurité de haut niveau qu’il apporte pour les transactions quotidiennes. Les utilisateurs n’ont pas à se soucier de sauvegarder leurs enregistrements de transactions car ils sont automatiquement sauvegardés sur le réseau décentralisé. En plus d’enregistrer les détails de ces transactions sur le réseau, il est également disponible pour tout le monde. L’intégrité des données est préservée et personne ne peut les altérer. Par conséquent, Jax.Network garantit que les paiements et les transactions des utilisateurs sont exécutés en toute sécurité et authentiques.

Une garantie pour DeFi

Avec le boom de DeFi, le jalonnement et l’agriculture sont devenus une norme. Vous pouvez gagner de l’intérêt en verrouillant vos pièces pendant un certain temps. Cependant, en raison de la forte volatilité des crypto-monnaies, les dApps ont eu recours à des pièces stables pour le jalonnement. Sinon, tout effondrement pourrait anéantir les intérêts que vous avez gagnés et laisser aux utilisateurs des pertes potentielles. Les Stablecoins sont donc très utiles pour le staking. Cependant, comme mentionné ci-dessus, les pièces stables actuelles sont indexées sur l’USD et très centralisées ou ont besoin de capitaux excessifs pour maintenir leur valeur. Vous n’avez pas ces inconvénients avec les pièces JAX, ce qui en fait un candidat parfait pour l’agriculture et le jalonnement.

Une grande source de revenus, surtout pour les mineurs

Sur Jax.Network, les mineurs travaillent pour contribuer à la maintenance du réseau à tout moment. Chaque mineur est indemnisé proportionnellement à la quantité de puissance de calcul générée par lui. Il existe une incitation économique qui motive les mineurs à toujours faire des bénéfices. En effet, lorsqu’il leur est moins rentable d’exploiter des pièces JXN, ils peuvent passer à des pièces JAX à la menthe, en supposant qu’il y ait une demande pour elles.

Ces mineurs sont rémunérés en pièces JAX qui peuvent être détenues ou échangées contre des fiat ou d’autres crypto-monnaies. Les mineurs gagnent un bon revenu pour leurs services quotidiens en travaillant sur le système, même lorsque le marché de la cryptographie s’effondre.

Conclusion

Nous avons vu les différentes manières dont Jax.Network est utile dans la vie quotidienne, principalement dans le domaine des transactions financières. Il a rendu les envois de fonds transfrontaliers si faciles, bon marché et efficaces. Au fur et à mesure que le projet grandira, il ne fait aucun doute qu’il révolutionnera le secteur financier et le rendra plus centré sur l’utilisateur.